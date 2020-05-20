Euronews: из-за коронавируса нудистов в Бельгии оставили без пляжа

По мере приближения купального сезона власти многих европейских курортных городов оказались перед сложной задачей: как можно снова открыть пляжи, но при этом избежать повторной вспышки коронавируса? Для этого в каждой стране Европы придумывают дополнительные ограничения, и в результате многие привычные раньше пляжные радости оказываются недоступными, передаёт Euronews.

В обычное время — это один из самых оживлённых курортов Средиземноморья. Льорет-де-Мар в испанской Каталонии посетили в прошлом году около полутора миллионов отдыхающих. Теперь его пляжи совершенно пусты.

Но по мере приближения купального сезона мэр думает, как открыть их снова, не допустив вспышки коронавируса. Он хочет разделить песчаную территорию на зоны для разных возрастных групп.

ЖАУМЕ ДУЛЬСАТ, мэр Льорет-де-Мар: У каждого входа на пляж будет контроль доступа, где мы будем производить фильтрацию: кому-то рекомендуем эту зону, кому-то другую. Но ясно, что мы не сможем контролировать каждого, кто пройдёт 50 метров в сторону и поменяет зону.

В прибрежных городах по всей Европе думают над тем, как не допустить чрезмерного скопления туристов. Мэр бельгийского Остенде рассматривает возможность введения специальных пляжных пропусков.

БАРТ ТОММЕЛЕЙН, мэр Остенде: Я должен это организовать по образцу массового фестиваля, такого как Tomorrow Land или Pukkelpop. Думаю, пропуска можно будет зарезервировать на веб-сайте — и получить QR-код для сканирования на входе и выходе. Тогда мы сможем подсчитать людей, находящихся на пляже.

Единственный в стране нудистский пляж, расположенный в пригороде Остенде — Бредене, этим летом будет функционировать как обычный пляж для людей в купальных костюмах. Федерация нудистов Бельгии, насчитывающая восемь тысяч членов, выразила протест в связи с таким решением властей.

Начиная с прошлой недели, можно загорать и купаться в море в Греции — находясь, правда, на определённом расстоянии от других отдыхающих. В других южных странах ещё решают, когда и как снять ограничения, не позволяющие проводить там отпуска. Но известно, что открываются для гостей некоторые из Канарских островов.

Дата выхода в эфир 18 мая 2020 года.