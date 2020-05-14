Euronews: Еврокомиссия вновь подарила европейцам надежду на пляжный отдых

В СМИ попал подготовленный Еврокомиссией документ с рекомендациями по упрощению пограничного контроля и снятию ограничений на поездки, чтобы можно было скоординировать открытие туристического сезона и возобновить путешествия. Это вновь подарило европейцам надежду провести летний отпуск на море, передаёт Euronews. Но всё это может произойти только при условии, что рост инфицирования коронавирусом в ЕС будет замедляться.
Из-за карантинных мер многие европейцы перестали и мечтать о летнем отпуске на пляже. Во вторник их невольно обнадёжил Брюссель.
В прессу просочился документ, в котором Еврокомиссия выразила пожелание, чтобы разные страны скоординировали открытие туристического бизнеса и люди возобновили путешествия. Разработаны рекомендации по упрощению пограничного контроля и снятию многих ограничений на поездки.
Правда, всё это при условии, что рост инфицирования коронавирусом по Евросоюзу будет уменьшаться. Кроме того, курортник должен будет предварительно пройти медицинский тест.
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