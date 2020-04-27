N-TV: немцев призывают провести отпуск внутри страны — например, на ферме

С приближением летних отпусков многие немцы задумались, не придётся ли им в этом году отдыхать на балконе, сообщает телеканал N-TV. Власти Германии призывают граждан отказаться от дальних поездок и провести каникулы внутри страны — например, на природе, в фермерских хозяйствах, где есть достаточно места для соблюдения социальной дистанции.

Многие жители Германии сегодня задаются вопросом, как провести летний отпуск, отмечает немецкий телеканал N-TV. Пройдёт ли он на балконе, а не на Карибах — или всё-таки есть шанс отправиться на побережье Балтийского моря? По словам уполномоченного немецкого правительства по туризму, это возможно — необходимо только придерживаться установленных правил.

Как отметил уполномоченный правительства Германии по туризму Томас Барайс, летний отпуск внутри страны вполне возможен, однако от дальних поездок лучше воздержаться. При этом он высказался за осторожное ослабление действующих по всему миру запретов на путешествия. «Дальние поездки в отпуск в этом году, вероятно, не состоятся. У многих запланирован отпуск внутри страны. Я исхожу из того, что это возможно — хочется надеяться, что уже летом», — рассказал политик. Однако для этого нужны чёткие критерии безопасности — «безопасная дистанция, регулярная дезинфекция или также тесты для персонала и сотрудников».

Германия — большая страна, в ней есть много красивых мест. «Но на самом деле с особенно любимыми у туристов местами, конечно, могут возникнуть проблемы, — заметил Барайс. — Правила безопасности и социальная дистанция этим летом играют большую роль. Полотенца у полотенца на пляже Северного моря в этом году не будет. До сих пор люди очень ответственно действовали при нынешнем положении, и я верю, что путешествия, хотя и с ограничениями, будут возможны».

Министр сельского хозяйства Германии Юлия Клёкнер в сложившейся ситуации советует гражданам провести летний отпуск за городом. «В сельской местности есть много небольших апартаментов вплоть до отпуска на фермерском дворе с собственной жилой зоной, — подчеркнула она в разговоре с немецкими журналистами. — Во многих сельских гостиницах с большими внешними территориями также есть место для соблюдения достаточной социальной дистанции». По словам Клёкнер, в таких местах вполне можно провести отпуск — при соблюдении правил дистанции и гигиены.

В свою очередь Барайс, также занимающий пост парламентского госсекретаря в Министерстве экономики, отметил: «Для ресторанов, парков развлечений или поездок на автобусе, я очень надеюсь, мы сможем шаг за шагом ослабить ограничения». Рестораны сейчас лишились значительной части дохода, им приходится оставаться закрытыми в борьбе с распространением коронавируса — возможна лишь доставка и самовывоз еды для потребления на дому. Парки тоже закрыты, а на автобусах сейчас ездить нельзя.

Немецкое правительство предостерегает путешествующих от поездок по всему миру до 3 мая. В конце апреля должно быть принято решение по поводу того, как быть дальше в этом отношении. С точки зрения экономики и туризма, Барайс был бы не против нового анализа ситуации и, возможно, осторожного ослабления карантинных мер. «Нам нужны прозрачные вехи и никаких бессрочных предостережений от поездок, — считает политик. — Как уже было сказано, мы действуем по мере развития ситуации, а здоровье и безопасность всегда имеют высший приоритет».

Кризис с коронавирусом с самого начала сильно ударил по туризму. Приходится рассчитывать на то, что даже после постепенного ослабления карантинных мер, положение в туристической отрасли будет болезненным. «Потребуется много времени, прежде чем отрасль достигнет прежнего уровня оборота», — уверен Барайс.

Он также подчеркнул, что чем дольше действуют ограничения, тем больше отрасль будет нуждаться в помощи. Проведения ярмарок, крупных мероприятий, праздников и фестивалей в ближайшие несколько месяцев будет невозможно, и всем затронутым этими трудностями отраслям экономики требуется помощь, заключает немецкий телеканал N-TV.