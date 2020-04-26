Deutschlandfunk: после пандемии восстановление немецкой экономики может продлиться два года

Из-за кризиса, связанного с эпидемией коронавируса, падение немецкой экономики может составить 8,4 %, что станет самой глубокой рецессией в послевоенные годы, пишет Deutschlandfunk. По мнению экспертов, для восстановления на докризисный уровень ФРГ может потребоваться 2 года.
Глава мюнхенского института экономических исследований Клеменс Фюст описал настроения среди немецких предприятий как «катастрофические», пишет Deutschlandfunk. В апреле индекс предпринимательского климата опустился до исторического минимума в 74,3 пункта: ещё в марте он составлял 85,9 пункта.
«Проблемы есть во всех отраслях экономики. Особенно заметен спад в обрабатывающей промышленности», — приводит издание слова Фюста. Кроме того, по мнению экономиста Хольгера Шмидинга, не стоит рассчитывать на быстрое посткризисное восстановление. Шмидинг считает, что постепенный рост начнётся с мая, однако для выхода на прежний уровень может потребоваться примерно два года.
Согласно прогнозам Нюрнбергского института рынка занятости, падение экономики составит 8,4 %, сообщает Deutschlandfunk. Такой рецессии в Германии не было с послевоенных времён: кроме того, эксперты предсказывают, что количество безработных увеличится на три миллиона человек.
При этом исследователь Нюрнбергского института Энцо Вебер отмечает, что правительство ФРГ приняло верные меры, позитивно влияющие на ситуацию. В частности, Вебер отметил, что количество людей на неполной занятости растёт быстрее, чем количество безработных. Это, в том числе, свидетельствует о том, что предприятия намерены сохранить свои кадры.
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