CNN: горькая правда — за коронавирусом последуют безработица, дефолты и экономический кризис

Хотя пандемия коронавируса уже успела нанести ущерб чудовищных масштабов, стоит смириться с горькой правдой: это лишь первый этап всеобъемлющего мирового кризиса, заявил в эфире CNN Фарид Закария. По словам журналиста, за кризисом здравоохранения последует кризис экономический, безработица и большие проблемы для бедных нефтедобывающих стран — и всё это на фоне нежелания США играть свою традиционную роль лидера, а также плохих отношений с Китаем.

Хотя мы только сейчас начинаем осознавать все масштабы потрясения, вызванного этой пандемией, нам нужно принять болезненную правду: на данный момент мы находимся лишь на начальных этапах целой грядущей серии вытекающих друг из друга кризисов, которые отзовутся по всему миру. И мы не сможем вернуться даже к подобию нормальной жизни до тех пор, пока влиятельные мировые державы не найдут способ сотрудничать друг с другом и решать все эти проблемы сообща.

Первой фазой стал кризис систем здравоохранения крупных мировых экономик. Следующая фаза — экономический паралич, масштабы которого мы только начинаем осознавать. В течение последних двух недель (всего двух недель!) Америка потеряла 10 миллионов рабочих мест. Это больше 8,8 миллиона, которые были в общей сложности зафиксированы за 106 недель рецессии 2008—2010 годов.

Но это только начало. На следующем этапе мы наверняка столкнёмся с угрозой дефолта в некоторых странах. Италия погрузилась в кризис, обладая самой большой государственной задолженностью среди всех стран еврозоны, третьей по величине во всём мире. И сейчас этот долг будет только стремительно расти, поскольку страна активно тратит деньги, чтобы нивелировать негативные экономические последствия COVID-19.

Дальше идут потенциальные вспышки в развивающихся странах. Пока число заболевших в государствах вроде Индии, Бразилии, Нигерии и Индонезии не такое уж и большое. Возможно, потому что они в меньшей степени связаны с остальным миром торговлей и транспортом, чем развитые страны. Кроме того, в указанных странах тестируется очень мало людей, отсюда и создаётся впечатление, что заражённых мало. Но если нам не повезёт и не выяснится, что высокие температуры действительно помогают сдерживать вирус, пандемия ударит по всем этим государствам и ударит сильно.

Ещё есть нефтяные страны. Даже если Саудовской Аравии и России удастся урегулировать свои разногласия, уже сейчас спрос на нефть обрушился и в ближайшее время не восстановится. Подумайте, что это значит для таких стран, как Ливия, Нигерия, Иран, Ирак и Венесуэла, где прибыль от продажи нефти составляет огромную часть государственного дохода и огромную часть экономики. Стоит ожидать политической нестабильности, беженцев, революций, закручивания гаек, может, даже терроризма. Всё это может происходить с размахом, которого мы не наблюдали десятилетиями.

Мир вступил в пандемию с двумя большими проблемами. Во-первых, он по уши в долгах — как в государственном секторе, так и в частном. Объём совокупного мирового ВВП составляет 90 триллионов, в то время как размер суверенных и частных долгов — 260 триллионов. У двух лидирующих экономик мира — США и Китая — соотношение корпоративного и суверенного долга к ВВП составляет 210 процентов и 310 процентов соответственно.

Но со всем этим можно было бы справиться, если бы не вторая проблема. Нынешний кризис совпал по времени с развалом мирового сотрудничества, а традиционный лидер и организатор подобных усилий — Соединённые Штаты Америки — целиком и полностью отказались от этой роли. В прошлом месяце саммит G7 завершился даже без публикации общего коммюнике по вопросу пандемии, потому что США отказались подписывать любые документы, в которых болезнь не называлась бы «уханьским вирусом». Такое ощущение, что мы в старшей школе.

Основой любой мировой кампании должно быть тесное сотрудничество между США и Китаем. Вместо этого отношения между этими странами сорвались в пике, в то время как каждый из них пытается снять с себя ответственность и переложить вину на другого. Последующая за G7 встреча G20 также оказалась никчёмной. Даже Европейский союз не сумел вовремя осознать всю тяжесть этого кризиса — самого серьёзного кризиса за всю его историю. Поспешное заявление главы европейского Центробанка привело к худшему за всю историю обвалу итальянской фондовой биржи.

Чего же можно будет достичь с помощью расширения международного сотрудничества? Учитывая, что стратегия сдерживания во многом держится на путешествиях, было бы гораздо эффективнее, если бы запреты на перемещение и рекомендации шли рука об руку. Во время рецессии 2008—2009 годов Центральные банки и правительства сотрудничали друг с другом, чтобы сдержать и подавить финансовую цепную реакцию. Если в странах вроде Ирана и Нигерии произойдёт взрыв, то из-за таких последствий, как волны беженцев, болезни и террористы, мы все пожалеем, что не пытались активнее смягчить их падение. Если самые богатые страны соберутся со средствами и будут делиться информацией, то медикаменты и вакцины появятся в этих государствах быстрее. Когда же настанет момент вновь открыть экономики, согласованные действия в таких областях, как торговля и путешествия, принесут нам огромные дивиденды. Проблема, с которой мы столкнулись, имеет комплексный характер и затрагивает всех, но, к сожалению, ответные меры страдают от местечковости и неполноценности.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 05 апреля 2020 года.