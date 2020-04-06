Фишер и Габриэль: Европу заразил не только COVID-19, но и вирус «моя страна на первом месте»

Пандемия стала для Евросоюза самым тяжёлым испытанием с момента его создания, и он может с ним не справиться, пишут на страницах Der Tagesspiegel бывшие министры иностранных дел Германии Йошка Фишер и Зигмар Габриэль. Но вирус «моя страна на первом месте» ещё опаснее нового заболевания, предостерегают они, и призывают разработать «план Маршалла» для спасения Италии, Испании и Франции.

На страницах Der Tagesspiegel бывшие министры иностранных дел Германии Йошка Фишер и Зигмар Габриэль предостерегают Европу от раскола из-за эпидемии коронавируса. «Европа сейчас нужны две вещи: совместная помощь, пока кризис идёт, и общая программа восстановления после кризиса, — пишут дипломаты. — Если мы сейчас бросим Италию и Испанию на произвол судьбы, то они никогда не простят этого Европе и главным образом Германии. А ведь именно так мы сейчас и поступаем».

Экс-министры считают, что пандемия потенциально может привести к «развалу Европейского союза». По их словам, ЕС стоит перед самым тяжёлым испытанием с момента его создания, и он может с ним не справиться: «Вместо этого мы видим, как такие державы как Россия и Китай эффектно оказывают помощь, чтобы обратить внимание именно на этот недостаток Европы. Очевидно, что при этом они как минимум преследуют не только гуманитарные, но и политические цели».

Жизнь в Европе может превратиться в «игру с нулевой суммой», при которой, чтобы выиграло одно из национальных государств, другое должно обязательно проиграть. Этот принцип превратился в главное кредо внешней политики главы Белого дома Дональд Трамп. «И теперь этот вирус «моя страна на первом месте», похоже, заразил и Европу», — сетуют Фишер и Габриэль.

Германия поставляет медицинское оборудование в Италию, Францию и Испанию, а также забирает к себе самых тяжелобольных пациентов, признают дипломаты. Но на фоне тысяч смертей, повальной безработицы и серьёзных социальных проблем такая помощь — это всего лишь «капля в море». Поэтому Берлину нужно разработать своеобразный трёхступенчатый «план Маршалла».

В качестве первого шага нужно оказать партнёрам сиюминутную медико-гуманитарную помощь. Во-вторых, в среднесрочной и долгосрочной перспективах — кредитную помощь. И, в-третьих, запустить программу поддержки инноваций для обеспечения социальной и экономической безопасности в будущем. При чём особую роль в этом процессе должна сыграть именно Германия, которая извлекает для себя наибольшую выгоду из членства в Евросоюзе. «Мы заработали деньги даже на кризисе в Греции», — напоминают Фишер и Габриэль.

При этом финансовая помощь должна оказываться без оглядки на критерии Маастрихтского договора, объясняют экс-министры. «В одиночку ни Италия, ни Испания не способны взять на себя новый госдолг на восстановление своих стран, — объясняют они. — Обязательства по выплате процентов и, возможно, даже погашению кредита должна взять на себя Европа». Для этого необходимо создать новые финансовые инструменты. «Иначе праворадикальные силы в обеих странах вновь начнут подогревать националистические настроения против ЕС».