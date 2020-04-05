Bild: вместо тестов — британцы натаскивают собак на коронавирус

В силу нехватки тестов на коронавирус британцы придумали оригинальный способ выявления у человека заболевания, сообщает Bild. Для этого они собираются использовать собак, способных распознавать характерный для COVID-19 запах. Таких животных можно будет задействовать в общественных местах для поиска заражённых.
Тестов на коронавирус все ещё не хватает. Возможно, вскоре их можно будет заменить собаками. В это верит Джеймс Логан, глава отделения контроля заболеваний в Лондонском университете.
ДЖЕЙМС ЛОГАН, глава отделения контроля заболеваний в Лондонском университете:Мы знаем, что собаки обладают удивительной способностью улавливать и запоминать запахи. И если у COVID-19 есть характерный запах, то мы сможем натренировать собак, чтобы они могли его распознавать.
В Великобритании организация Medical Detection Dogs уже тренирует четвероногих. В ходе дрессировки им нужно унюхать определённый запах в одном из восьми контейнеров и залаять. В организации уже накоплен положительный опыт в распознавании других смертельных заболеваний, рассказывает кинолог Роб Харрис.
РОБ ХАРРИС, кинолог:За последние 13 лет мы натренировали собак на распознавание целого ряда различных заболеваний. В частности, рака простаты и мочевого пузыря, Паркинсона, а также малярии.
Medical Detection Dogs основала Клэр Гест. Она убеждена, что наряду с медицинским тестированием собаки могут сыграть важную роль в сдерживании распространения вируса.
КЛЭР ГЕСТ, основатель Medical Detection Dogs:Как только собаки научатся точно распознавать коронавирус, их можно будет задействовать в общественных местах. Группа из пяти собак может проверять по 4,5 тысячи человек в день.
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