Ишингер: для Европы победа над пандемией — это вопрос политического выживания

Политическое выживание Евросоюза будет зависеть от исхода борьбы с эпидемией коронавируса, пишет на страницах Die Zeit глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер. Европа должна выйти из кризиса достаточно сильной, чтобы справиться с внутренними вызовами и выжить в мире конкурирующих сверхдержав, иначе это станет её концом.

На фоне пандемии коронавируса главная задача европейских политиков — спасение человеческих жизней, пишет на страницах Die Zeit глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер. Но в спасении также нуждается ЕС, отмечает он: «Европа должна выйти из кризиса достаточно сильной, чтобы справиться с внутренними вызовами и выжить в мире конкурирующих сверхдержав».

У многих же итальянцев и испанцев сейчас сложилось впечатление, что Брюссель бросил своих партнёров «на произвол судьбы», продолжает немецкий дипломат. По результатам опросов, более 60% граждан Италии считают, что Европа вообще не помогает. Они убеждены, что от членства в союзе нет никакой выгоды. За последнее время сообщество за выход Италии из ЕС в Facebook набрало 850 тыс. участников, и скоро их там будет больше миллиона.

При этом Китай и Россия, наоборот, предстают в образе «помощников в беде», пишет Ишингер. Они поставляют в Италию медицинское оборудование и экспертов. Но на самом деле по сравнению с этой «тщательно продуманной пропагандистской кампанией» европейские партнёры оказывают Риму гораздо большую помощь. Они не только поставляют в страну необходимые товары, но и принимают у себя пациентов из Италии, а также помогают в возвращении граждан ЕС из заграницы, подчёркивает автор.

Проблема заключается в том, что Брюссель оказал помощь слишком поздно, а также мало о ней говорил. К тому же на фоне растущего числа заражённых этого было определённо недостаточно, подчёркивает дипломат. Нужно делать больше. В свою очередь Германия должна приложить максимальные усилия для организации совместных действий, оказать полную поддержку всем инициативам Еврокомиссии по распределению критически важных товаров: масок, перчаток, аппаратов искусственного дыхания и тестов на коронавирус.

Важно также проявлять солидарность, продолжает Ишингер. Еврокомиссия играет центральную роль в координации действий, но сами ресурсы находятся у стран — членов ЕС, и они должны быть готовы оказать бóльшую помощь Италии, Испании и Франции. Также необходимо сосредоточить совместные усилия на создании вакцины от вируса COVID-19 и обеспечении финансовой безопасности.

Европейский Центробанк, а также Европейский инвестиционный банк уже приняли ряд решений, которые помогут преодолеть кризис. Но правительства в Совете Европы и Европейском совете всё никак не могут друг с другом договориться. Будет непросто преодолеть разногласия по поводу того, какие финансовые инструменты необходимо задействовать. Но необходимо вести диалог и при этом относиться друг к другу с пониманием и уважением, призывает Ишингер.

Нужно продемонстрировать скептически настроенным гражданам выгоды Евросоюза, подчёркивает дипломат. «Сейчас ЕС должен сделать то, что необходимо, или это станет его концом», — цитирует Ишингер премьер-министра Португалии Антонио Коста. «Нет никаких сомнений: для Европы победа над пандемией — это вопрос выживания. В ходе самого масштабного кризиса со времён Второй мировой войны она должна убедить людей и повести их за собой. Это удастся, только если страны — члены ЕС проявят настоящую солидарность и докажут, что для миллионов людей Европа определяет границу между радостью и горем», — заключает глава Мюнхенской конференции по безопасности.