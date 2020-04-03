Вести: гречка на Украине стала стратегическим продуктом

Украинское правительство вводит временный запрет на экспорт гречки и зерна гречихи для защиты внутреннего рынка страны. Как передают «Вести», также власти призвали аграрные предприятия увеличивать посевные площади под эту сельхозкультуру.
Правительство Украины решило ввести временный режим лицензирования и квотирования экспорта гречки и зерна гречихи. Как пишут «Вести», соответствующие изменения были внесены в приложение к постановлению об объемах квот товаров, экспорт которых подлежит лицензированию в 2020 году.
«Запрет на экспорт гречки является временной мерой, необходимой для защиты внутреннего рынка», — отметили в Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.
Экспорт гречки на внешние рынки запрещен пока только до 1 июля. Кроме того, в правительстве планируют призвать украинские аграрные предприятия увеличивать посевные площади под гречиху.
Как напоминает издание, с начала пандемии коронавируса ряд стран запретили экспорт на товары первой необходимости и стратегические продукты. Так, под запрет попали медицинские маски, различные лекарства и прочее.
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