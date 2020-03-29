FAZ: съешь свой страх — «коронабургеры» помогают вьетнамцам бороться с пандемией

В одной вьетнамской пиццерии придумали оригинальный способ борьбы с паникой, вызванной эпидемией, сообщает Frankfurter Allgemeine. Чтобы справиться со страхом, нужно съесть бургер в виде коронавируса. Возникает ощущение, что ты уже победил болезнь, поделился своими впечатлениями один из посетителей.
В столице Вьетнама Ханое сеть пиццерий творчески переосмыслила эпидемию коронавируса. Её последнее творение — этот так называемый «коронабургер». Его булочка сделана из специального теста для пиццы. В среду владелец ресторана Хуан Тун рассказал о том, как ему пришла в голову эта идея.
ХУАН ТУН, владелец ресторана:У нас есть шутливая поговорка: если ты чего-то боишься, то должен это съесть. Поэтому после того, как вы съедите бургер в виде коронавируса, он перестанет вызывать у вас страх. Такой образ мыслей поднимет вам настроение во время пандемии. Посетители попробуют новый продукт, а также психологически станут чувствовать себя лучше.
Целый день команда ресторана экспериментировала c формой и составом. Для изготовления бургера нужен краситель на основе порошка зелёного чая и овощного сока, а также много ручного труда. Результат хорош и с виду, и на вкус. Клиентам также понравилась идея, которую он символизирует, что подтверждают слова этого жителя Ханоя.
ЖИТЕЛЬ ХАНОЯ: Коронавирус очень опасен, но если мы съедим похожий на него бургер, то почувствуем себя победителями.
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