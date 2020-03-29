Daily Sabah: в России представили препарат для лечения коронавируса

03:00 Глава Крыма призвал возбудить дело против нарушителя с коронавирусом Глава Крыма Сергей Аксёнов призвал возбудить первое уголовное дело против местного жителя, не соблюдавшего режим изоляции и заразившего другого человека коронавирусной инфекцией COVID-19.

03:00 Экс-футболист «Спартака» Родригес назвал Карпина отличным тренером Бывший защитник московского «Спартака» аргентинец Клементе Родригес высказал мнение о экс-наставниках красно-белых Микаэле Лудрупе и Валерии Карпине.

03:00 В Роструде разъяснили детали ведения электронной трудовой книжки Заместитель руководителя Роструда Иван Шкловец заявил, что работники, решившие перейти на электронную трудовую книжку, не смогут обратно вернуться к бумажному варианту документа. Об этом пишет «Российская газета».

03:00 Новые случаи заражения коронавирусом выявили в 26 регионах России В 26 регионах России за сутки выявили 270 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением вируса.

03:00 Боксёр Пакьяо отправлен на карантин после контакта с заражённым COVID-19 человеком Чемпион мира в полусреднем весе по версии Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) филиппинец Мэнни Пакьяо отправлен на карантин после контакта с человеком, у которого был обнаружен коронавирус.

03:00 Путин утвердил перечень поручений по итогам обращения к россиянам Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам обращения к россиянам от 25 марта в связи с ситуацией вокруг распространения коронавируса. Об этом говорится в сообщении Кремля.

03:00 Макгрегор призвал соблюдать правила карантина во время пандемии коронавируса Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор призвал людей соблюдать правила карантина во время пандемии коронавируса.

03:00 Собянин пообещал жёсткий контроль за соблюдением самоизоляции в Москве Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1» пообещал жёстко контролировать соблюдение самоизоляции жителями с лёгкой формой коронавирусной инфекции COVID-19, которые лечатся дома.

03:00 Число заражённых коронавирусом в России возросло до 1534 В России за сутки зарегистрировали 270 новых случаев заражения коронавирусом в 26 регионах. Всего в стране зафиксировали 1534 случая заболевания. Об этом информирует оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

03:00 Карлсен высказался об остановке турнира претендентов ФИДЕ из-за коронавируса Действующий чемпион мира по шахматам норвежец Магнус Карлсен отреагировал на решение Международной шахматной федерации (ФИДЕ) приостановить турнир претендентов в Екатеринбурге.

03:00 В Испании составили список самых больших разочарований сезона Примеры Испанское издание AS опубликовало список футболистов, которые больше всего разочаровали своей игрой в текущем сезоне Примеры.

03:00 Число заболевших коронавирусом в Москве превысило 1000 Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице зафиксировано уже более 1 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.

03:00 Нурмагомедов обязан покинуть Россию 29 марта, чтобы бой с Фергюсоном состоялся Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов обязан покинуть Россию 29 марта, чтобы бой с американцем Тони Фергюсоном состоялся.

03:00 Более 182 тысяч человек в России наблюдают медики из-за коронавируса Более 182 тыс. человек в России остаются под медицинским наблюдением из-за подозрения на наличие коронавирусной инфекции COVID-19, сообщает Роспотребнадзор.

03:00 Правительство России образовало президиум Президиум правительства создан в России, в его состав вошли 20 человек, в том числе премьер-министр Михаил Мишустин.

03:00 Русская жена экс-футболиста «Спартака» Боккетти высказалась о нарушении карантина в Москве Екатерина Боккетти, жена бывшего защитника «Спартака» итальянца Сальваторе Боккетти, раскритиковала жителей Москвы за нарушение карантина во время эпидемии коронавируса.

03:00 Рошаль оценил возможный эффект вакцинации населения от коронавируса Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль дал прогноз относительно эффективности вакцинации населения от коронавирусной инфекции COVID-19.

03:00 В детсадах и школах Москвы создадут дежурные группы по 12 человек В детских садах и начальных классах школ в Москве создадут дежурные группы численностью до 12 человек для детей, чьи родители вынуждены работать на следующей неделе.

03:00 СМИ: ЦСКА интересуется футболистом «Ливерпуля» Шакири Московский футбольный клуб ЦСКА проявляет интерес к полузащитнику английского «Ливерпуля» и сборной Швейцарии Джердану Шакири.

03:00 В Пензенской области произошёл пожар на заводе древесных плит В Пензенской области произошло возгорание на заводе древесных плит на площади 1 тыс. кв. м. Пожару присвоен повышенный ранг сложности, сообщает региональное управление МЧС России.

03:00 Адесанья считает, что бой Нурмагомедова и Фергюсона пройдёт в Саудовской Аравии Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в среднем весе Исраэль Адесанья предположил, что бой между чемпионом организации в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном состоится в Саудовской Аравии.

03:00 Спецпоезд с украинцами прибыл из Москвы в Киев Спецпоезд №905 с гражданами Украины, который организовали на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, прибыл из Москвы в Киев. Об этом пишет «СТРАНА.ua».

03:00 Экс-футболист «Спартака»: думаю, у Черчесова не очень хороший характер Бывший защитник московского «Спартака» аргентинец Клементе Родригес поделился мнением о главном тренере сборной России Станиславе Черчесове.

03:00 В провинции Хубэй возобновилось внутреннее пассажирское авиасообщение В китайской провинции Хубэй, ставшей очагом распространения коронавирусной инфекции COVID-19, спустя два месяца перерыва возобновили внутреннее пассажирское авиасообщение, передаёт People's Daily China.

03:00 Глава UFC считает, что СМИ раздули ситуацию с коронавирусом Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт выразил мнение, что пресса раздула ситуацию с эпидемией коронавируса.

03:00 В Красноярском крае ликвидировали природный пожар В Минусинском районе Красноярского края полностью потушили природный пожар на площади 700 тыс. кв. м. Об этом информирует пресс-служба регионального ГУ МЧС.

03:00 Собянин рассказал о потоке звонков на горячую линию по коронавирусу Мэр Москвы Сергей Собянин в интервью телеканалу «Россия 1» заявил, что число обращений на горячую линию по ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19 достигает 1 млн в сутки.

03:00 Уайт — о бое Нурмагомедова и Фергюсона: каждый раз мои планы рушатся Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт заявил, что намерен провести бой между чемпионом организации в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном во что бы то ни стало.

03:00 В США зафиксирована первая смерть младенца с коронавирусом В США зафиксирован первый случай летального исхода у младенца с положительным тестом на коронавирусную инфекцию COVID-19, сообщил Департамент здравоохранения американского штата Иллинойс.

03:00 Аршавин и Широков высказались о слухах о купленной победе «Зенита» над «Баварией» Бывшие футболисты «Зенита» Андрей Аршавин и Роман Широков рассказали, как относятся к слухам о купленной победе российской команды над немецкой «Баварией» в полуфинале Кубка УЕФА 2008 года.

03:00 Кержаков ответил подписчику в Instagram, обвинившему его в нарушении карантина Бывший футболист сборной России Александр Кержаков ответил подписчику в Instagram, который обвинил его в нарушении карантина из-за коронавируса.

03:00 Рошаль посоветовал посещать магазин в перчатках для защиты от COVID-19 Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль рекомендовал использовать перчатки во время похода в магазин во избежание заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.

03:00 NYT назвала возможную дату открытия Олимпиады в Токио Стала известна возможная дата открытия Олимпийских игр в Токио, которые были перенесены с 2020 года на 2021-й из-за коронавируса.

03:00 Первый заключённый скончался в тюрьме США от коронавируса В тюрьме Оакдейла в американском штате Луизиана скончался первый заключённый, у которого была выявлена коронавирусная инфекция COVID-19, сообщили в Федеральном бюро тюрем США.

03:00 Владелец «Нью-Йорк Никс» заразился коронавирусом У владельца клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Нью-Йорк Никс» Джеймса Долана был обнаружен коронавирус.

03:00 В Москве 29 марта ожидается до +16 °С В Москве в воскресенье, 29 марта, ожидается до +16 °С. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

03:00 Российские военные доставили гумпомощь в город в провинции Алеппо Российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии доставил гуманитарную помощь в город Дейр-эль-Джамаль в провинции Алеппо. Об этом информирует РИА Новости.

03:00 Вильфанд рассказал о погоде в Москве в понедельник Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в понедельник, 30 марта, в Москве ожидается похолодание.

03:00 Названы ЗАГСы Москвы с наибольшим числом зарегистрированных разводов В пресс-службе управления ЗАГС Москвы рассказали RT, в каких отделениях ЗАГС москвичи чаще всего разводились в 2019 году.

03:00 В Новой Зеландии сообщили о первой смерти от коронавируса В Новой Зеландии зафиксировали первую смерть от последствий коронавирусной инфекции COVID-19.

03:00 В США прокомментировали пуски ракет КНДР Официальный представитель командования войск США в Южной Корее полковник Ли Питерс прокомментировал пуск КНДР ракет в сторону Японского моря.

03:00 Жена Трюдо сообщила о выздоровлении от коронавируса Жена канадского премьера Джастина Трюдо Софи Грегуар-Трюдо сообщила, что вылечилась от коронавирусной инфекции COVID-19.

03:00 Мадуро заявил, что ожидает второй борт из России с медоборудованием Венесуэльский лидер Николас Мадуро заявил в эфире телеканала VTV, что в ближайшие дни из России в Венесуэлу прибудет второй борт с медицинским оборудованием для борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19.

03:00 В Мексике число заразившихся коронавирусом достигло 848 Глава эпидемиологии Минздрава Мексики Хосе Аломиа сообщил, что число подтверждённых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 в Мексике достигло 848.

03:00 Трамп сообщил, что необходимости вводить карантин в штате Нью-Йорк нет Американский лидер Дональд Трамп сообщил в своём микроблоге в Twitter, что необходимости вводить карантин в штате Нью-Йорк нет.

03:00 В Южной Корее число выздоровевших от коронавируса достигло 5033 В Южной Корее число выздоровевших от коронавирусной инфекции COVID-19 достигло 5033. Об этом свидетельствуют данные Центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) при Министерстве здравоохранения страны.

03:00 В Китае выявили 45 новых случаев заражения коронавирусом за сутки В Китае выявили 45 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 за сутки. При этом 44 из них завезены из других стран.

03:00 Вирусолог дал прогноз по пику заболеваемости коронавирусом в России Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн в беседе с НСН дал прогноз по пику заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 в России.

03:00 КНДР осуществила пуск двух ракет малой дальности КНДР провела пуск двух ракет малой дальности в сторону Японского моря. Об этом информирует «Рёнхап» со ссылкой на Комитет начальников штабов Южной Кореи.