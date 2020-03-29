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Daily Sabah: в России представили препарат для лечения коронавируса

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Российские эксперты предложили схему лечения коронавируса на основе противомалярийного препарата «Мефлохин», пишет Daily Sabah. Работа ещё продолжается, но в отличие от распространённой схемы лечения, при которой врачи стараются облегчить симптомы заболевания, российская разработка противодействует воспроизведению вируса в клетках, что останавливает сам воспалительный процесс.
Daily Sabah: в России представили препарат для лечения коронавируса
Reuters

Российское Федеральное медико-биологическое агентство сообщило, что разработало лекарство для лечения COVID-19, пишет Daily Sabah. Оно создано на основе препарата «Мефлохин», который используют для предотвращения и лечения малярии.

По словам специалистов, действие этого лекарства основано на сопротивлении воспроизведению вируса в клетках, и в результате прекращается сам воспалительный процесс, запущенный вирусом. Однако его лучше комбинировать с антибиотиками для достижения наилучшего эффекта и увеличения концентрации противовирусных компонентов в крови и лёгких.

Но в агентстве ещё трудятся над созданием эффективной и безопасной схемы для работы с этим препаратом. При этом учитывают опыт и китайских и французских коллег. На данный момент лечение коронавируса сосредоточено на облегчении симптомов, например, на помощи дыхательному процессу.

Разработкой вакцины против коронавируса заняты компании в разных странах мира. Некоторые из них уже перешли к первым испытаниям на человеке, но эксперты считают, что на этот процесс может потребоваться ещё около года, отмечает Daily Sabah.

 

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Daily Sabah Турция Европа
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