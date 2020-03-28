Daily Mail: перед миром встаёт новая угроза — дефицит презервативов

В списке товаров, ставших дефицитными из-за пандемии коронавируса, появилась новая позиция — презервативы, пишет Daily Mail. По данным британской газеты, о возможном дефиците этих защитных средств предупредила малайзийская компания Karex Bhd — крупнейший производитель презервативов, который из-за введённых в стране карантинных мер был вынужден приостановить производство.

Малазийская компания Karex Bhd — крупнейший в мире производитель презервативов, на мощностях которого производится пятая часть этих изделий в мире — предупредил об угрозе дефицита своей продукции из-за спровоцированной пандемией коронавируса приостановки производства, сообщает британская Daily Mail.

По данным газеты, на трёх фабриках Karex в Малайзии по причине введённых правительством карантинных мер за последние десять дней не было произведено ни одного презерватива. Это означает, что мир уже не досчитается как минимум 100 млн изделий.

«Нас ждёт глобальный дефицит презервативов, и это будет страшно, — заявил исполнительный директор Karex Го Миан Кьят в интервью западным информагентствам. — Я обеспокоен прежде всего тем, что для многих программ гуманитарной помощи в отдалённых районах Африки этот дефицит затянется не на две недели и не на месяц — речь идёт о нескольких месяцах».

По словам Го, Karex в настоящий момент пытается добиться от малайзийского правительства специального разрешения на возобновление производства: власти страны разрешают производителям товаров первой необходимости продолжать работу при условии, что они используют только половину своей рабочей силы. «Хорошая весть в том, что спрос на презервативы остаётся высоким, поскольку, как ни крути, это уж точно товар первой необходимости, — заявил он. — К тому же, люди в эти дни вряд ли планируют заводить детей: сейчас, когда царит такая неопределённость, явно не лучший для этого момент».

Как упоминается в материале The Daily Mail, в Малайзии был зафиксирован 2161 случай заражения коронавирусом и 26 смертей от него; карантинные меры останутся в силе как минимум до 14 апреля. По данным издания, другими крупнейшими производителями презервативов являются Китай, где пандемия также приостановила работу новых фабрик, а также Индия и Таиланд, в которых распространение инфекции достигает пика только сейчас.