Euronews: из-за нехватки тестов во Франции диагностируют коронавирус по телефону

Несмотря на призывы ВОЗ проводить массовое тестирование для более эффективной борьбы с пандемией коронавируса, это удалось организовать далеко не во всех странах. Во Франции из-за дефицита тестов диагноз иногда приходится ставить по телефону. Бороться с вирусом там пытаются, ужесточая наказание за несоблюдение карантина, передаёт Euronews.

В минувший понедельник на одном из последних заседаний ВОЗ в штаб-квартире в Женеве глава организации заявил со всей определённостью:

ТЕДРОС АДХАНОМ ГЕБРЕИСУС, гендиректор ВОЗ: Мы не можем победить вирус, если не будем знать, кто именно заражён. Наш ответ: тест, тест и ещё раз тест!

Тем не менее не все из особо затронутых эпидемией стран последовали призыву. Среди них — Франция. Здесь решено тестировать только три категории граждан: из группы риска (с такими патологиями, как диабет, повышеное давление, болезни иммунной системы, а также беременных женщин), пациентов, госпитализированных с симптомами коронавируса, и медработников.

У Гвенаэль, матери двоих детей, врач диагностировал COVID-19 по телефону, её никто не тестировал.

ГВЕНАЭЛЬ, эрготерапевт из Франции: Смысл тестирования, на мой взгляд, заключается в том, чтобы знать, когда закончится мой больничный (примерно через неделю), был ли у меня COVID-19 или что-то другое. Я работаю в медицинских структурах — и если меня мобилизуют, хорошо бы знать по окончании карантина, какой у меня был диагноз.

С начала марта Франция буквально с каждым днём увеличивала мощности по производству тестов. Но несмотря на требования ввести массовое тестирование, как в соседней Германии, решение об этом пока не принято. Как уточнил в воскресенье министр здравоохранения Оливье Веран, власти собираются прибегнуть к массовому тестированию лишь по окончании периода изоляции — то есть когда пик эпидемии будет пройден.

Не менее остро ощущается нехватка хирургических масок. В субботу правительство заявило, что заказало 250 миллионов единиц, ежедневные нужды — 24 миллиона.

Пока французские власти пытаются восполнить дефицит, парламент проголосовал за ужесточение наказания за несоблюдение карантина: штраф от €135 увеличивается до €1500 в случае рецидива, максимальная мера — шесть месяцев тюрьмы.

Дата выхода в эфир 21 марта 2020 года.