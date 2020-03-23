Euronews: из-за нехватки тестов во Франции диагностируют коронавирус по телефону
Дата выхода в эфир 21 марта 2020 года.
Дата выхода в эфир 21 марта 2020 года.
Член Международного олимпийского комитета (МОК) Дик Паунд заявил, что Олимпиада-2020 скорее всего будет перенесена на 2021 года из-за коронавируса,
Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил Александра Жарова от должности главы Роскомнадзора. Соответствующее распоряжение опубликовано пресс-службой правительства.
Национальная хоккейная лига (НХЛ) не планирует сокращения числа матчей регулярного чемпионата текущего сезона, несмотря на пандемию коронавируса.
Бывший президент мадридского «Реала» Фернандо Мартин доставлен в реанимацию одной из больниц столицы Испании с подозрением на коронавирус.
В Италии из-за коронавируса за сутки умер 601 человек, количество жертв выросло до 6077.
Вице-президент Международного комитета по защите прав человека Александр Ионов прокомментировал ситуацию с российской переводчицей Олесей Красиловой, задержанной на территории Испании.
Заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья, психиатр Николай Говорин дал рекомендации по сохранению психического здоровья в ситуации с коронавирусом.
В Калмыкии начали строить две ветряные электростанции общей мощностью 200 МВт.
Международный валютный фонд (МВФ) ожидает в 2020 году из-за коронавирусной инфекции COVID-19 рецессию в мировой экономике.
Национальный парк «Куршская коса» ограничил доступ посетителей.
Бывший полузащитник сборной России, а ныне главный тренер «Ростова» Валерий Карпин вместе со звёздами мирового футбола снялся в ролике Международной футбольной федерации (ФИФА), посвящённом теме профилактики коронавируса.
У лиц, переболевших коронавирусной инфекцией COVID-19, вырабатывается иммунитет к заболеванию, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью программе «Познер» на Первом канале.
В Ставропольском крае врача с коронавирусной инфекцией COVID-19, которая скрыла поездку в Испанию и продолжила работать, нарушив тем самым режим карантина, исключили из списка главных внештатных инфекционистов Министерства здравоохранения края.
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила, что добровольно самоизолировалась из-за мировой пандемии коронавируса.
Защита основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа намерена 25 марта подать ходатайство в Вестминстерский магистратский суд о его освобождении под залог из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус прокомментировал ситуацию с лекарствами от коронавирусной инфекции COVID-19.
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова дала несколько советов подписчикам в социальной сети относительно того, как проводить время с пользой в условиях домашнего карантина, связанного с мировой пандемией коронавируса.
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель подчеркнул важность более масштабной гуманитарной помощи Ирану в связи с эпидемией коронавирусной инфекции COVID-19.
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо поддержал заявление олимпийского комитета страны относительно Олимпиады-2020 в Токио.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал прекратить огонь во всех конфликтах мира из-за ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19.
Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа выразил восхищение уровнем выступлений за клуб арендованного у «Зенита» форварда Александра Кокорина.
Ответственность за распространение фейковой информации о коронавирусной инфекции COVID-19 может быть ужесточена до введения уголовного наказания, заявил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.
Гражданин России госпитализирован на Кубе в критическом состоянии вследствие заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на руководителя департамента эпидемиологии Минздрава страны Франсиско Дуран Гарсию.
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что число заражённых коронавирусной инфекцией COVID-19 в мире превысило 300 тыс.
Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, прокомментировал ситуацию с проведением боя против американца Тони Фергюсона.
В Ростове-на-Дону 13 человек пострадали в результате столкновения двух автобусов.
Евросоюз готов придерживаться соглашения с Турцией по миграционному вопросу, но не приемлет использования беженцев в качестве рычага политического давления, заявил глава МИД Германии Хайко Маас.
Канцлер Германии Ангела Меркель сдала анализы на коронавирусную инфекцию COVID-19, первый результат оказался отрицательным. Об этом сообщил официальный представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт.
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFС) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов отреагировал на неопределённость вокруг его боя против Тони Фергюсона.
Для оказания помощи в борьбе с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 в Италию вылетел 13-й самолёт Ил-76 ВКС России. Об этом говорится в сообщении Минобороны России, поступившем в распоряжение RT.
Правительство Украины решило запретить своим гражданам покидать территорию страны с туристическими целями из-за коронавирусной инфекции COVID-19.
Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино высказал мнение, что в будущем необходимо будет сократить количество матчей, чтобы помочь избежать командам финансового кризиса.
Сбербанк может рассмотреть возможность предоставления ипотечных каникул для клиентов, попавших в сложную финансовую ситуацию из-за вспышки коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом заявил зампред правления кредитной организации Олег Ганеев.
Трёхкратный чемпион мира по спортивной гимнастике Артур Далалоян считает, что не стоит отменять или переносить Олимпийские игры 2020 года в Токио в связи с пандемией коронавируса.
В пресс-службе Роскомнадзора заявили, что YouTube и Instagram не удалили фейковые новости о коронавирусе.
Немецкий журналист Хайо Зеппельт выразил предположение, что Международный олимпийский комитет (МОК) может специально затягивать с принятием решения по поводу переноса Олимпиады-2020 из-за эпидемии коронавируса.
Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 в мире фактически является репетицией биологической войны.
Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве разъяснил дополнительные меры, которые были введены в столице указом мэра Сергеем Собяниным от 23 марта.
Украина может получить финансовую помощь от Международного валютного фонда (МВФ) в размере $10 млрд.
Известный промоутер Владимир Хрюнов выразил сомнение, что бой чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона состоится в запланированное время.
В Португалии число заразившихся коронавирусом COVID-19 превысило 2 тыс.
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что 17 стран обратились к Европейскому союзу с просьбой о финансовой помощи в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
Форвард «Зенита» и сборной России Артём Дзюба рассказал о своих отношениях с главным тренером «Рубина» Леонидом Слуцким.
Эксперт по финансовым рынкам Дмитрий Голубовский прокомментировал ситуацию с новым обвалом цен на нефть.
Аналитики туристического сервиса «Туту.ру» составили прогноз о сроках отмены запрета на полёты из России в другие страны, введённый из-за угрозы распространения коронавируса.
Независимый топливный союз (НТС), представляющий интересы некоторых независимых АЗС, обратился к правительству с просьбой предоставить участникам рынка ряд послаблений, в том числе налоговых. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на обращение организации.
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин заявил о подготовке перечня резервных медучреждений, готовых в случае распространения коронавируса принять пациентов.
Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов прокомментировал идею введения домашнего режима для пожилых граждан по всей стране.
Вингер мадридского «Реала» Гарет Бэйл может стать заменой форварду Гарри Кейну в «Тоттенхэме».
Госсекретарь США Майк Помпео обвинил власти Ирана в том, что коронавирусная инфекция COVID-19 попала в пять других стран.