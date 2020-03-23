N-TV: в борьбе с коронавирусом ВОЗ призывает Европу брать пример с Азии
Всё больше европейских стран вводят жёсткие ограничения на выход на улицу для граждан, чтобы сократить распространение коронавируса. Однако по данным ВОЗ, таких мер недостаточно, сообщает немецкий телеканал N-TV. Вместо этого необходимо ориентироваться на опыт таких стран, как Южная Корея.
Всемирная организация здравоохранения предостерегает правительства европейских стран от того, чтобы делать ставку, в первую очередь, на ограничения в общественной жизни. «На чём мы действительно должны сконцентрироваться, так это на выявлении и изолировании больных с инфекцией, — подчеркнул эксперт ВОЗ Майк Райан. — Опасность ограничения на выход из дома такова: если мы не примем существенных мер в сфере здравоохранения, вирус грозит снова распространиться, когда ограничения на передвижения будут сняты».
Кроме того, эксперт посоветовал последовать опыту Китая, Сингапура и Южной Кореи и значительно увеличить число тестов на выявление вируса. Вместе с ограничением на выход из дома это может стать моделью для Европы, которая сменила Азию в качестве эпицентра эпидемии. «Если мы победим заражение, то сможем победить и вирус», — считает представитель ВОЗ.
Британский госсекретарь по коммунальным делам Роберт Дженрик согласился с необходимостью вдвое увеличить производство тестов на коронавирус в Великобритании. Между тем, Райан призвал оставаться реалистами в том, что касается разработки вакцины. Её создание и проведение необходимых испытаний займёт не меньше года, предупредил эксперт.
К странам, в которых уже действуют ограничения на выход из дома, относятся Италия, Испания, Франция, Люксембург и Бельгия. В Германии возможность ввода этого ограничения обсуждается, а некоторые федеральные земли, как Бавария, уже ужесточили меры по борьбе с коронавирусом. По сообщениям баварской полиции, там зафиксированы лишь отдельные случаи нарушения ограничений на выход на улицу, сообщает немецкий телеканал N-TV.