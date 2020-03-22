Der Standard: советский опыт помогает России сдерживать пандемию

В отличие от европейских стран Россия успешно сдерживает распространение коронавируса, пишет Der Standard. И хотя без везения не обошлось, всё же во многом это заслуга решительных действий служб безопасности страны, а также санитарно-эпидемиологической службы, объясняет автор статьи Андре Баллин. Не малую роль в успехе сыграл и опыт в борьбе с инфекционными заболеваниями, накопленный в советские годы.

«Учиться у Советского Союза — значит учиться побеждать», — говорили 30 лет назад коммунисты в Восточной Германии, напоминает Der Standard. И «товарищи» из Берлина с прилежанием повторяли всё за своими московскими коллегами. Как известно, в классовой борьбе им это не помогло. После же развала «красной империи» стремление имитировать сменилось отсутствием интереса ко всему, что приходит с Востока, рассказывает автор статьи Андре Баллин.

Но нынешняя ситуация показывает, что Россия справляется с эпидемией коронавируса гораздо лучше, чем европейские страны, и у неё есть чему поучиться, продолжает журналист. На данный момент в стране официально зарегистрировано 253 случая заболевания. Это ничто по сравнению с тем, что происходит в Италии, Германии, Франции или Австрии. От вируса умер пока только один человек, и то власти утверждают, что причиной смерти 79-летней москвички послужил не COVID-19, а тромбоз. Возможно, это всего лишь попытка приукрасить статистику, но число инфицированных в России действительно гораздо ниже, чем в Западной Европе, отмечает Баллин.

Добиться такого результата удалось благодаря решительным действиям российский служб безопасности: в конце января Москва закрыла сухопутную границу с Китаем и остановила железнодорожное сообщение с соседом. Уже первого февраля было также существенно ограничено воздушное сообщение. Московский аэропорт Шереметьево стал единственным «игольным ушком» для прибывающих из Поднебесной. С 20 же февраля им полностью запретили въезд в страну. А позже запрет распространился на все страны с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой. С середины же этой недели границы страны закрыты для любых иностранцев, которые не имеют отношения к дипломатии, перевозке грузов на дальнее расстояние, и у которых нет разрешения на проживание в России.

Конечно, стоит отметить, что Москве повезло на начальном этапе распространения эпидемии, пишет Der Standard. До закрытия границ в страну просочилось всего два больных китайца. Плюс к этому от них больше никто не заразился. Это дало властям страны фору, которой они воспользовались для сдерживания пандемии. Было принято решение, что все приезжающие в Москву — даже без наличия симптомов — должны пробыть 14 дней в карантине. За соблюдением режима самоизоляции тщательно наблюдают, наказывая тех, кто его нарушает. Для отслеживания нарушителей используется электронная система распознавания лиц. К тому же при подозрении на заболевание пациенты не идут в поликлинику, а вызывают врача скорой помощи на дом, рассказывает Баллин.

Инфекцию удаётся заблаговременно обнаружить и остановить её распространение — и всё это во многом заслуга санитарно-эпидемиологической службы, отмечают эксперты. Она сработала как часы. Не малую роль в этом сыграл опыт, накопленный в ходе борьбы с инфекционными заболеваниями в советские годы, например, с туберкулёзом, холерой и так называемым «русским гриппом».