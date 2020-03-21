Чешский эксперт: в отличие от ЕС и США Китай нам сегодня помогает

Пользователи интернета всё чаще говорят, что Китай должен извиниться перед всем миром, поскольку распространение коронавируса началось именно оттуда. Почему же тогда Великобритания не извинилась за коровье бешенство, недоумевает аналитик Тереза Спенцерова. Эксперт также добавляет, что Китай сегодня Европе помогает, в отличие от ЕС или США.
Распространение коронавируса началось с Китая, поэтому в интернете начинают высказываться мнения о том, что именно Пекин должен извиниться перед всем миром. Как считает чешский аналитик Тереза Спенцерова, комментаторы начали забывать, что именно Китай сегодня поставляет в Европу защитные медицинские средства. Также, по мнению Спенцеровой, тут действует политика двойных стандартов.
«В социальных сетях я столкнулась с мнением, что из-за этого Китай должен спасать весь мир, а кроме того, перед всем миром и, наверное, каждым в отдельности извиниться. Почему бы и нет. Однако я что-то не помню, чтобы, скажем, Великобритания хоть раз извинилась перед миром за коровье бешенство и за жизни тех людей, кто погиб от него», — рассказала эксперт изданию Parlamentní listy.
Она также отметила, что Китай помогает Европе, в отличие от Европейского союза или США. Поэтому, считает Спенцерова, в Италии или Испании популярность Китая значительно возрастёт.
Однако того же самого нельзя сказать об американских некоммерческих организациях, которые критикуют Китай из-за Тибета или диссидентов.
«Я не думаю, что идеологически мотивированным НПО или политикам придётся менять стиль или риторику, потому что, как правило, они не ориентируются на реальность, а работают по заданию. Поэтому я полагаю, что в целом в определённых кругах отношение к Китаю принципиально не изменится», — добавила аналитик.
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