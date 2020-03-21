Time: «нефтяная война» рано или поздно закончится — и производство сланцевой нефти в США возобновится

Мировые цены на нефть в течение какого-то времени будут падать на фоне негативного влияния эпидемии коронавируса, но рано или поздно экономики разных стран «выздоровеют» и потребуют больше ресурсов. Тогда Россия и Саудовская Аравия вновь договорятся о том, как нарастить цены, а производство сланцевой нефти в США опять возобновится, прогнозирует Time.

На протяжении последних трёх лет Россия и Саудовская Аравия придерживались условий заключённой ранее «сделки» и скоординированно использовали своё коллективное влияние на рынок, чтобы положить конец падению нефтяных цен при помощи жёстких ограничений на добычу нефти. Однако недавно вся эта конструкция обрушилась, поскольку ни одна из сторон больше не захотела идти на уступки, пишет Time. Саудиты на фоне сокращающегося спроса на нефть из-за эпидемии коронавируса намеревались пропорционально сократить добычу, чтобы удержать цены на стабильном уровне, — но русские неожиданно «заупрямились, причём с несгибаемой жёсткостью», отмечается в статье.

Тогда Саудовская Аравия «решила преподать России урок» и пообещала «залить рынок» сырой нефтью, дополнительно снизив при этом цены для покупателей на европейском рынке, который является наиболее важным для российской нефтяной индустрии, поясняет автор. В результате буквально за несколько дней цены на сырую нефть в мире упали на 30%.

Похоже, саудиты хотели продемонстрировать таким образом Москве: «Цена теперь снизилась для обеих наших стран, но мы забираем себе большую, чем вы, долю рынка. Не хотите ли поговорить?» — пишет Time. Однако из Москвы пришло твёрдое «нет», подчёркивается в статье. По мнению автора, позиция России в этом споре звучит примерно так: «Нет нужды в разговоре. Наша экономика от нефтяного экспорта зависит меньше вашей, а наши фонды, скопленные на чёрный день, побольше ваших. Мы готовы справляться с болью долго. А вы — сможете? Сообщите, когда передумаете».

В результате в мире разразилась «нефтяная война», в которую начали втягиваться всё новые стороны, сообщает Time. Россия при этом не только «презрительно отмахнулась от саудитов», но и выставила Вашингтону свои претензии, которые, как полагает автор, заключаются в следующем: «Давайте будем честны: вы, американцы, наложили на нас санкции именно потому, что хотите навредить нашей нефтяной индустрии в интересах вашей собственной. Именно так вы стали крупнейшим в мире производителем нефти в последние годы — нападая, вытесняя с рынка наши компании. А теперь — не угодно ли попробовать то же самое? Сегодня пониженные цены — это большие козыри России».

Похоже, русские надеются, что из-за низких цен на нефть президент США Дональд Трамп также окажется «между молотом и наковальней», говорится в статье. Производство американской сланцевой нефти остаётся более затратным, чем традиционные способы добычи, используемые в России. Поэтому сниженные цены с большой долей вероятности подтолкнут множество мелких производителей в США к банкротству, отмечает автор, и в Кремле вряд ли будут об этом жалеть: «Вряд ли так уж расстроит Владимира Путина и нынешнее падение с треском рынка акций в США. И уж совсем не опечалит российского президента тот факт, что в альтернативное углеводородам топливо будет инвестироваться меньше денег, чем раньше — причём на глобальном уровне».

Можно предположить, что эта «нефтяная война» может продолжаться ещё несколько месяцев, поскольку лидеры России и Саудовской Аравии не намерены быстро сдаваться, пишет Time: «Каждый из них считает, что у него лучшее оружие, по крайней мере на данный момент. Путин помнит, что именно резкое повышение нефтедобычи саудовцами в 1980-е помогло врагам утопить Советский Союз». Кроме того, у американского президента на данный момент и так предостаточно других проблем, поэтому Москве вряд ли стоит опасаться «серьёзной контратаки» со стороны Вашингтона, говорится в статье.

Однако Путин при этом должен понимать, что он «играет в опасную игру», подчёркивает автор. Центробанк России уже выступил с предупреждением, что падение цен на нефть до уровня $25 за баррель приведёт российскую экономику в состояние рецессии. А это вряд ли обрадует российских избирателей, отмечает Time: «Если Путин закачает слишком много из имеющейся у него наличности в экономику, чтобы компенсировать падение нефтяных цен, россиянам, может быть, придётся платить налоги намного выше. И хотя пока что Путин очень искусно использовал свои «фонды на чёрный день», он знает, что сегодня мы живем в мире, находящемся в состоянии бури».

Кроме того, Путин обязан знать, что уничтожить американских производителей сланцевого газа не так-то просто, предупреждает автор. Это маленькие компании, которые могут активно вести свой бизнес, когда цены на нефть находятся на довольно высоком уровне, чтобы обеспечивать прибыль — или снова уходить с рынка, если это будут диктовать низкие цены, поясняет Time.

На протяжении какого-то времени цены наверняка будут сохраняться на невысоком уровне, поскольку пандемия коронавируса во всём мире негативно действует на все секторы экономики, снижая спрос на нефть. Но рано или поздно экономики разных стран смогут вновь «выздороветь» и начнут требовать больше нефти, подчёркивается в статье.

Тогда Россия и Саудовская Аравия заключат новое соглашение о том, как можно сообща нарастить цены на нефтяном рынке, а производство сланцевой нефти в США опять возобновится, уверен автор. Пока же экспертам остаётся лишь прикидывать, до какого уровня участники нынешней «нефтяной войны» будут готовы «играть на понижение».