ABC: из-за коронавируса и «нефтяной войны» чёрное золото с начала года подешевело вдвое

Цены на нефть с начала года упали более чем в два раза, пишет испанское издание ABC. Это падение, как поясняет издание, обусловлено вспышкой коронавируса, а также «нефтяной войной» между Россией и Саудовской Аравией.
С начала года стоимость нефти упала на 51,5%, пишет ABC. Так, цена используемой в Европе нефти марки Brent в пятницу опустилась до отметки 32,69 долларов за баррель, снизившись таким образом до самого низкого показателя с февраля 2016 года, говорится в статье.
При этом только за последнюю неделю падение составило 34%.
Цена чёрного золота, как отмечает издание, рухнула из-за «нефтяной войны» между Россией и Саудовской Аравией, а также из-за сильного падения мирового спроса на сырьё в связи с коронавирусом.
2 января баррель нефти марки Brent стоил 66$, на прошлой неделе в пятницу после провала переговоров между Москвой и Эр-Риядом в рамках ОПЕК+ его стоимость уже составляла 45$.
Как напоминает издание, саудовцы хотели сократить добычу нефти на 1,5 млн баррелей в сутки в условиях падения спроса и цен. Однако, столкнувшись с отказом Москва, Эр-Рияд объявил о том, что затопит рынки нефтью, чтобы может ещё больше сбить цены и изменить позицию России.
Член совета директоров петербургского хоккейного клуба СКА Александр Медведев рассказал, что хельсинкскому «Йокериту» предлагали провести матчи плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в Санкт-Петербурге.
Олимпийский чемпион по биатлону швед Себастиан Самуэльссон прокомментировал обыски в номере российского биатлониста Александра Логинова, которые произошли во время чемпионата мира в итальянской Антерсельве.
Чемпион мира в полутяжёлом весе по версиям Всемирного боксёрского совета (WBC) и Международной боксёрской федерации (IBF) Артур Бетербиев выразил надежду, что его поединок с китайцем Мэн Фаньлунем не будет отменён из-за пандемии коронавируса.
Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель заявил, что у организации нет возможности перенести чемпионат мира 2020 года из Швейцарии в другую страну или провести турнир в более поздние сроки.
Представитель руководства Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Эвелина Кристиллин сообщила, что организация работает над вопросом переноса чемпионата Европы 2020 года из-за пандемии коронавируса.
Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель прокомментировал решение финского футбольного клуба «Йокерит» отказаться от дальнейшего участия в плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и сняться с чемпионата из-за ситуации с коронавирусом.
Десять родственников пациентов, у которых выявили заражение коронавирусной инфекцией COVID-19 в Москве, госпитализированы. Об этом сообщили в столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
Президент клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Йокерит» Яри Курри прокомментировал решение об отказе от дальнейшего участия в плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и снялся с чемпионата из-за ситуации с коронавирусом.