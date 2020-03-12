Euronews: Саудовская Аравия и ОАЭ увеличивают поставки нефти после срыва сделки с ОПЕК

03:00 В Гидрометцентре предупредили о приходе холодов из Арктики В Гидрометцентре России предупредили о резком похолодании в Центральном федеральном округе в связи с «арктическим вторжением холодной воздушной массы».

03:00 СМИ: Все футбольные матчи в Англии будут проводиться без зрителей из-за коронавируса Все футбольные матчи на территории Англии из-за распротранения коронавируса будут проводиться без зрителей.

03:00 В Кремле оценили возможность ограничить въезд из Европы из-за COVID-19 Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал возможность ограничения въезда в Россию из Европы по аналогии с запретом, введённым США, из-за ситуации с коронавирусом.

03:00 Подросток по делу о подготовке убийств в Саратове помещён под домашний арест Саратовский областной суд изменил меру пресечения второму подростку, задержанному по делу о подготовке убийств в Саратове.

03:00 Песков заявил, что Россия далека от эпидемии коронавируса Россия далека от эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

03:00 В Татарстане перенесут все спортивные мероприятия из-за коронавируса В Республике Татарстан перенесут все запланированные на ближайшее время спортивные и культурные мероприятия из-за распространения коронавируса.

03:00 Кокорин станцевал лезгинку после дубля в матче с «Оренбургом» Нападающий «Сочи» Александр Кокорин станцевал лезгинку после дубля в матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Оренбургом» (5:1).

03:00 Названы возможные потери туротрасли США из-за коронавируса Туристическая отрасль США может потерять не менее $24 млрд в 2020 году на фоне стремительного распространения нового типа коронавирусной инфекции COVID-2019 в мире.

03:00 Мостовой: не ожидал, что «Атлетико» будет выглядеть так слабо на фоне «Ливерпуля» Бывший футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал результат ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов между английским «Ливерпулем» и испанским «Атлетико».

03:00 Мишустин рассказал о «запасе прочности» российской экономики Ситуация в российской экономике находится под контролем правительства и главы государства, у страны «большой запас прочности», в том числе золотовалютные активы ЦБ. Об этом, выступая на заседании кабмина, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.

03:00 СМИ: УЕФА рассматривает вариант проведения двух матчей 1/8 финала Лиги Европы в России Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) рассматривает варианты проведения в России матчей 1/8 финала Лиги Европы «Интер» — «Хетафе» и «Севилья» — «Рома» из-за распространения коронавируса в Италии.

03:00 В Челябинске заявили об отмене массовых мероприятий В Челябинске в связи с распространением коронавируса отменили массовые мероприятия.

03:00 Боец UFC Кунченко: от гриппа люди умирают чаще, чем от коронавируса Российский боец UFC Алексей Кунченко заявил, что его не беспокоит эпидемия коронавируса.

03:00 ФНЛ ввела ограничение на количество зрителей до 5 тысяч на матчах в Москве Футбольная национальная лига (ФНЛ) до 10 апреля ввела ограничение на количество зрителей до 5 тыс. на московских матчах из-за распространения коронавируса.

03:00 Мишустин оценил угрозу распространения коронавируса в России Угроза распространения коронавирусной инфекции COVID-19 в России сведена к минимуму, несмотря на острую ситуацию в мире, заявил российский премьер-министр Михаил Мишустин.

03:00 Клопп объяснил поражение «Ливерпуля» от «Атлетико» в Лиге чемпионов Главный тренер английского «Ливерпуля» высказался о поражении от испанского «Атлетико» в ответном матче 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов.

03:00 Семак прокомментировал ситуацию с допуском фанатов на стадион из-за коронавируса Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак поделился своим мнением относительно ситуации с допуском болельщиков на стадионы в связи с эпидемией коронавируса.

03:00 В Китае заявили о пройденном пике эпидемии коронавируса Официальный представитель Комитета по вопросам здравоохранения КНР Ми Фэн заявил, что пик эпидемии коронавируса в Китае в целом уже прошёл.

03:00 В ФФККР выступили против переноса ЧМ по фигурному катанию Почётный президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Валентин Писеев выступил против идеи переноса чемпионата мира 2020 года на более поздний срок.

03:00 Мишустин объяснил падение рынков Падение рынков произошло в результате решения ОПЕК не продлевать соглашение и объявления Саудовской Аравией о «беспрецедентном снижении» цен на свою нефть и об увеличении добычи до рекордных уровней. Об этом в ходе заседания правительства заявил российский премьер Михаил Мишустин.

03:00 Матч сборных России и Грузии на ЧЕ по регби пройдёт без зрителей из-за коронавируса Матч чемпионата Европы по регби между сборными Грузии и России в Тбилиси состоится без зрителей из-за распространения коронавируса.

03:00 Тренер Буянова — об отмене ЧМ по фигурному катанию: сезон закончен Известный тренер по фигурному катанию Елена Буянова прокомментировала новость об отмене чемпионата мира 2020 года в Монреале.

03:00 Этап Кубка мира по лыжным гонкам в США отменён из-за коронавируса Этап Кубка мира по лыжным гонкам в американском Миннеаполисе отменён из-за распространения коронавируса на территории страны.

03:00 Василевский рассказал, почему решил провести бой в GFC Экс-чемпион M-1 Challenge в среднем и полутяжёлом весах Вячеслав Василевский ответил, почему согласился выступить на турнире GFC в Самаре.

03:00 Песков оценил возможность отмены парада Победы из-за коронавируса Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал возможность отмены парада Победы в Москве из-за ситуации с коронавирусом.

03:00 Василевский считает, что Нурмагомедов победит Фергюсона Экс-чемпион M-1 Challenge в среднем и полутяжёлом весах Вячеслав Василевский назвал Хабиба Нурмагомедова фаворитом поединка с Тони Фергюсоном.

03:00 В ISU сомневаются в возможности переноса ЧМ по фигурному катанию Вице-президент Международного союза конькобежцев (ISU) Александр Лакерник прокомментировал возможный перенос чемпионата мира по фигурному катанию на более поздний срок.

03:00 Тюменские депутаты поддержали поправку к Конституции Депутаты Тюменской областной думы поддержали проект обновления Конституции России.

03:00 В Минздраве Подмосковья рассказали о состоянии заразившихся COVID-19 Состояние двоих заразившихся коронавирусной инфекцией COVID-19 оценивается медиками как удовлетворительное, заболевшие размещены в изолированных боксах инфекционных отделений больниц, сообщили в Минздраве Московской области.

03:00 Джеймс прокомментировал приостановку сезона НБА из-за коронавируса Лёгкий форвард команды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Леброн Джеймс прокомментировал решение лиги временно приостановить регулярный чемпионат из-за ситуации с коронавирусом.

03:00 Заражённый игрок «Юты» Гобер несколько дней назад смеялся над коронавирусом Заражённый коронавирусом баскетболист «Юта Джаз» Руди Гобер несколько дней назад смеялся над распространением болезни.

03:00 В «Белнефтехиме» прокомментировали поставки нефти из Баку Начало поставок нефти в Белоруссию из Азербайджана по участку южной ветки нефтепровода «Дружба» не повлияет на транзит российской нефти в Европу, заверил пресс-секретарь «Белнефтехима» Александр Тищенко.

03:00 В Подмосковье в 2020 году откроют шесть станций МЦД Шесть станций Московских центральных диаметров (МЦД) откроют после реконструкции в Подмосковье в 2020 году.

03:00 В Казахстане из-за коронавируса отменён парад к 75-летию Победы Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отменил из-за ситуации с коронавирусом военный парад в Нур-Султане, посвящённый 75-летию Победы.

03:00 СМИ: Ещё один баскетболист «Юты» сдал положительный тест на коронавирус Защитник команды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Юта Джаз» Эммануэль Мудиай сдал положительный тест на коронавирус.

03:00 Тренер Медведевой высказался об отмене ЧМ по фигурному катанию из-за коронавируса Канадский специалист Брайан Орсер, который является тренером российской фигуристки Евгении Медведевой, прокомментировал отмену чемпионата мира в Монреале из-за распространения коронавируса.

03:00 СМИ: НБА попросила пять команд соблюдать режим самоизоляции из-за коронавируса Руководство Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) обратилось к пяти командам с просьбой на протяжении десяти дней соблюдать режим самоизоляции из-за угрозы коронавируса.

03:00 Заразившийся коронавирусом футболист «Ювентуса» Ругани рассказал о своём состоянии Защитник туринского «Ювентуса» Даниэле Ругани, который недавно заразился коронавирусом, рассказал о своём состоянии.

03:00 Участники Little Big рассказали о своей песне для Евровидения Участники группы Little Big в эфире радиостанции NRJ рассказали о песне, с которой они будут представлять Россию на «Евровидении-2020» в Нидерландах.

03:00 Василевский ответил на вопрос, возможен ли поединок между братьями Емельяненко Экс-чемпион M-1 Challenge в среднем и полутяжёлом весах Вячеслав Василевский выразил мнение, что братья Фёдор и Александр Емельяненко вряд ли согласятся провести очный поединок.

03:00 В «Юте» прокомментировали ситуацию с коронавирусом в команде Пресс-служба клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Юта Джаз» выпустила официальное заявление в связи с ситуацией с коронавирусом в коллективе.

03:00 В Петербурге в 2019 году было создано около 40 тысяч рабочих мест Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что в 2019 году в городе было создано около 40 тыс. рабочих мест.

03:00 Василевский: пусть Фёдор Емельяненко дерётся ещё хоть десять лет Экс-чемпион M-1 Challenge в среднем и полутяжёлом весах Вячеслав Василевский рассказал, как относится к тому, что Фёдор Емельяненко продолжает выступать в 43-летнем возрасте.

03:00 В Нижнем Новгороде загорелся цех по производству мешков из полиэтилена В Нижнем Новгороде загорелся цех по производству мешков из полиэтилена. Об этом сообщает портал Newsnn.ru со ссылкой на ГУ МЧС России по региону.

03:00 В ОНК рассказали детали организации свадьбы Абызова в СИЗО Бывшему министру Открытого правительства России Михаилу Абызову в ходе запланированной на 25 марта в следственном изоляторе «Лефортово» церемонии бракосочетания разрешат поцеловать невесту и обменяться с ней кольцами. Об этом сообщил специальный корреспондент RT, член ОНК Москвы Борис Клин.

03:00 Путин рассказал, как в советское время его обсчитывали Президент России Владимир Путин рассказал, что в советские годы сталкивался с обманом со стороны продавцов, но предпочитал с ними «не связываться».

03:00 Конькобежцы Голикова и Муштаков завоевали золото на турнире в Нидерландах Россияне Ангелина Голикова и Виктор Муштаков одержали победу на турнире по конькобежному спорту «Серебряный шар» в нидерландском Лиувардене.

03:00 Александр Емельяненко объявил о подписании контракта на бой с Минеевым Российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко объявил о подписании контракта на поединок с Владимиром Минеевым.

03:00 Глава UFC намекнул на возможную отмену боя Нурмагомедова и Фергюсона из-за коронавируса Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт опубликовал мем в социальных сетях с намёком на возможную отмену поединка между чемпионом организации в лёгком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном.