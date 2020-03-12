Euronews: Саудовская Аравия и ОАЭ увеличивают поставки нефти после срыва сделки с ОПЕК

Саудовская Аравия и Объединённые Арабские Эмираты объявили, что намерены нарастить объёмы поставок нефти на мировом рынке, после того как цены на энергоносители упали из-за срыва сделки по сокращению добычи. Разногласия связывают с отказом Москвы от дополнительного снижения квот. Но Россия утверждает, что она призывала сохранить прежние ограничения и проанализировать экономическое влияние коронавируса, сообщает Euronews.
На фоне снижения цен на нефть Саудовская Аравия и Объединённые Арабские Эмираты объявили о намерении увеличить объёмы поставок энергоносителей. Это решение последовало за срывом сделки Организации стран-экспортёров нефти (ОПЕК) по сокращению добычи сырья.
Разногласия между партнёрами связывают с отказом Москвы от дополнительного снижения квот в связи с угрозой рецессии мировой экономики. Министр энергетики России Александр Новак настаивает, что российские представители призывали пока сохранить соглашение с прежними ограничениями, а тем временем получше оценить экономическое влияние коронавируса.
ДЕНИ ФЕРРАН, директор консалтинговой компании Rexecode:Началась «ценовая война». И сейчас мы переживаем тот этап, когда нарастает паника и неуверенность в ситуации, когда неопределённость и без того слишком высока.
После сообщений о срыве сделки ОПЕК+ цены на фьючерсы нефти марки Brent обрушились и достигли уровня ниже $35 за баррель. Это называют одним из ключевых факторов падения курса рубля и российских биржевых индексов.
Ситуация в российской экономике находится под контролем правительства и главы государства, у страны «большой запас прочности», в том числе золотовалютные активы ЦБ. Об этом, выступая на заседании кабмина, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) рассматривает варианты проведения в России матчей 1/8 финала Лиги Европы «Интер» — «Хетафе» и «Севилья» — «Рома» из-за распространения коронавируса в Италии.
Падение рынков произошло в результате решения ОПЕК не продлевать соглашение и объявления Саудовской Аравией о «беспрецедентном снижении» цен на свою нефть и об увеличении добычи до рекордных уровней. Об этом в ходе заседания правительства заявил российский премьер Михаил Мишустин.
Состояние двоих заразившихся коронавирусной инфекцией COVID-19 оценивается медиками как удовлетворительное, заболевшие размещены в изолированных боксах инфекционных отделений больниц, сообщили в Минздраве Московской области.
Начало поставок нефти в Белоруссию из Азербайджана по участку южной ветки нефтепровода «Дружба» не повлияет на транзит российской нефти в Европу, заверил пресс-секретарь «Белнефтехима» Александр Тищенко.
Бывшему министру Открытого правительства России Михаилу Абызову в ходе запланированной на 25 марта в следственном изоляторе «Лефортово» церемонии бракосочетания разрешат поцеловать невесту и обменяться с ней кольцами. Об этом сообщил специальный корреспондент RT, член ОНК Москвы Борис Клин.
Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт опубликовал мем в социальных сетях с намёком на возможную отмену поединка между чемпионом организации в лёгком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном.
Специалисты исследовательского центра «Ромир» провели исследование фармацевтического рынка, по результатам которого выяснили, что в феврале 2020 года средний чек на покупки противовирусных и иммуномодулирующих препаратов увеличился с 382 до 573 рублей.