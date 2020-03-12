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Euronews: Саудовская Аравия и ОАЭ увеличивают поставки нефти после срыва сделки с ОПЕК
Саудовская Аравия и Объединённые Арабские Эмираты объявили, что намерены нарастить объёмы поставок нефти на мировом рынке, после того как цены на энергоносители упали из-за срыва сделки по сокращению добычи. Разногласия связывают с отказом Москвы от дополнительного снижения квот. Но Россия утверждает, что она призывала сохранить прежние ограничения и проанализировать экономическое влияние коронавируса, сообщает Euronews.

На фоне снижения цен на нефть Саудовская Аравия и Объединённые Арабские Эмираты объявили о намерении увеличить объёмы поставок энергоносителей. Это решение последовало за срывом сделки Организации стран-экспортёров нефти (ОПЕК) по сокращению добычи сырья.

Разногласия между партнёрами связывают с отказом Москвы от дополнительного снижения квот в связи с угрозой рецессии мировой экономики. Министр энергетики России Александр Новак настаивает, что российские представители призывали пока сохранить соглашение с прежними ограничениями, а тем временем получше оценить экономическое влияние коронавируса.

ДЕНИ ФЕРРАН, директор консалтинговой компании Rexecode: Началась «ценовая война». И сейчас мы переживаем тот этап, когда нарастает паника и неуверенность в ситуации, когда неопределённость и без того слишком высока.

После сообщений о срыве сделки ОПЕК+ цены на фьючерсы нефти марки Brent обрушились и достигли уровня ниже $35 за баррель. Это называют одним из ключевых факторов падения курса рубля и российских биржевых индексов.

Дата выхода в эфир 11 марта 2020 года.

 

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