Forbes: «нефтяная война» между Россией и Саудовской Аравией закончится победой Москвы

Ценовая война на нефтяном рынке, начатая эр-Риядом после отказа России от предложенного ОПЕК сокращения добычи, скорее всего, завершится триумфом российской стороны, считает обозреватель Forbes Эллен Уолд. По мысли журналиста, Саудовская Аравия не сможет долго выдерживать низкие цены на нефть, поскольку имеет обязательства перед ОПЕК и как раз сейчас реализует масштабные проекты по укреплению экономики.

Наступивший на этой неделе «нефтяной коллапс» стал результатом столкновения «двух могущественных нефтедобывающих держав», которые в обстановке «глобального кризиса спроса» стали действовать исходя из собственных интересов, пишет внештатный обозреватель Forbes Эллен Уолд. Как напоминает Уолд, на протяжении трёх лет ОПЕК удавалось договариваться с Россией и другими странами-экспортёрами «чёрного золота» о сокращении добычи нефти, усиливая тем самым эффект от подобных мер — и за это время Россия, поддерживая сокращения, в сущности «заработала себе право накладывать вето на решения нефтяного картеля»: ОПЕК в итоге пришла к практике, когда «она принимала какое-то решение, а потом выжидала сутки, чтобы понять, поддержит ли его Россия». В итоге, на прошлой неделе в самом разгаре вызванного коронавирусом снижения спроса на нефть Москва своё «вето» наконец-то использовала, выступив против очередного плана ОПЕК по снижению добычи, отмечает Уолд.

Как пишет автор, ОПЕК планировала сократить добычу на 1 млн баррелей в сутки и просила своих партнёров, не входящих в её состав — включая и Россию — снизить производство на 500 тыс. баррелей в сутки, заявив, что если эти партнёры откажутся, сокращать добычу не будет никто; президент России Владимир Путин ещё в начале прошлой недели дал понять, что Москва не готова идти на дальнейшее сокращение добычи, и в пятницу российские власти официально отказали ОПЕК. После этого Саудовская Аравия решила снизить цены на нефть, дабы увеличить собственный объём экспорта, а также «наказать Россию». Кроме того, СМИ сообщили, что эр-Рияд в апреле нарастит объём добычи нефти до как минимум 10 млн баррелей в сутки, что хоть и является весьма серьёзной планкой, но всё же не превышает введённые ОПЕК квоты. Цена на нефть после открытия торгов в воскресенье вечером по США сразу же обвалилась примерно на 30%, подчёркивает Уолд.

Россия никогда не состояла в ОПЕК и ни разу не выказывала намерения «работать во имя общего блага», продолжает обозреватель Forbes. По мнению журналиста, Москва, несомненно, понимала, что объём поставок нефти из Саудовской Аравии пострадал из-за коронавируса и «рассудила, что ей самой не нужно сокращать свой вполне приличный уровень добычи и поставок, чтобы стабилизировать рынок для всех остальных». Впрочем, даже если бы Россия урезала производство, колоссального роста рынок бы не показал, полагает автор.

По мнению Уолд, Саудовская Аравия, включившая в Россию в «процесс принятия решений в рамках ОПЕК+», отреагировала на решение Москвы, использовав единственную доступную ей стратегию — она нарастила производство и снизила цены, чтобы обеспечить себе покупателей. Как полагает обозреватель Forbes, такой шаг «не назовёшь безрассудным»: главная нефтяная компания страны Saudi Aramco имеет самый большой запас по объёмам производства, располагая возможностью наращивать добычу больше, чем любой её конкурент, а кроме того — добывает «чёрное золото» по самой низкой в мире себестоимости, а следовательно получает прибыль даже при низких ценах. Вместе с тем, эр-Рияд всё же совершил «ошибку», и она заключается в том, что он представил свою тактику как реакцию на действия России — ведь именно по этой причине рынок воспринял последние события как «катастрофу», констатирует Уолд. Ещё одна проблема с такой интерпретацией — в том, что она позиционирует Россию и Саудовскую Аравию как оппонентов, и «победителем в итоге будет выглядеть Россия», убеждена журналист. «Во-первых, Путин и российский министр энергетики Александр Новак — жестки и опытны в плане принятия сложных решений по нефти, а вот к монарху Саудовской Аравии Салману, его сыну Мохаммеду и другому его отпрыску, а также министру нефти Абдулазизу таких эпитетов не применяют, — поясняет она. — Во-вторых, Россия имеет возможность держаться до конца, а вот у Саудовской Аравии есть мотивы пойти на попятную первой и заставить ОПЕК предпринять попытку стабилизировать рынок».

Саудовская Аравия придаёт ОПЕК большое значение, поскольку получает от своего статуса самого авторитетного члена картеля большую выгоду — а следовательно эр-Рияд будет «ощущать необходимость» подтолкнуть ОПЕК к очередному шагу по сокращению добычи, дабы уравновесить рынок; это может произойти на очередном саммите картеля в июне, а может быть — и на экстренной встрече ранее, предполагает обозреватель Forbes. Кроме того, Саудовская Аравия и так испытывает бюджетные трудности в связи с реализацией масштабных проектов правительства по укреплению экономики, и низкие цены на нефть в таком контексте могут сильно ударить по королевству, считает журналист. Наконец, Saudi Aramco в декабре провела первичное публичное размещение, и её акции приобретали граждане страны — среди них владельцами ценных бумаг стали почти 20%, причём многие из них взяли под это кредиты; в настоящий же момент цена акции Aramco — ниже, чем была во время IPO, и продолжает падать, а значить эр-Рияду придётся стабилизировать нефтяной рынок и вернуть доверие к своей нефтяной компании, а иначе негодовать будет одна пятая часть саудовцев, пишет автор.

«На данный момент представляется, что Саудовская Аравия скорее всего в какой-то момент ощутит необходимость предпринять какие-то меры по стабилизации рынка, — подытоживает Уолд. — Главный вопрос в том, как лидеры страны, предпринимая подобные шаги, будут спасать свой престиж».