Bloomberg: драматичный провал ОПЕК+ предвещает конец альянса между Россией и Саудовской Аравией

Переговоры стран ОПЕК+ завершились «драматичным провалом», предвещая конец дипломатического альянса между Саудовской Аравией и Россией, который до этого способствовал укреплению цен на нефть и изменению баланса сил на Ближнем Востоке, пишет Bloomberg.

Стоимость нефти марки Brent, мирового ориентира для цен на «чёрное золото», пережила самое серьёзное за более чем 10 лет суточное падение после того, как Россия отказалась действовать в соответствии с желанием Саудовской Аравии.

Эр-Рияд хотел сократить производство, чтобы компенсировать падение спроса в связи со вспышкой коронавируса. Но у Москвы была другая идея.

У России, в отличие от её ближневосточных союзников, бюджет более устойчив к низким ценам. Кроме того, по мнению российской стороны, дешёвая нефть поможет уничтожить конкуренцию со стороны американской сланцевой нефти и настроит инвесторов против компаний, которые уже переживают не лучшие времена, пишет издание со ссылкой на неназванный источник.

Нынешняя неудача на переговорах ознаменовала крупнейший кризис с момента создания в 2016 года альянса ОПЕК+, в который входят более 20 стран, в том числе Россия и Саудовская Аравия. Эта группа контролирует более половины мировой добычи нефти. Участники ОПЕК+ занимались не только укреплением цен на нефть, но и изменением геополитической обстановки на Ближнем Востоке, благодаря чему влияние Владимира Путина в регионе увеличивалось.

Теперь рынок нефти столкнулся с двойной угрозой. Во-первых, добыча нефти не будет сокращена на 1,5 млн баррелей в сутки, на чём настаивала Саудовская Аравия. Во-вторых, существующая договорённость о сокращении добычи на 2,1 млн баррелей в день также перестанет действовать по окончании этого месяца.

Нефтяные трейдеры теперь будут внимательно следить за тем, не станут ли Саудовская Аравия, Россия или любая другая страна ОПЕК+, освободившись от ограничений картеля, реально увеличивать добычу для заполнения бюджетных дыр, пишет Bloomberg.