Bloomberg: драматичный провал ОПЕК+ предвещает конец альянса между Россией и Саудовской Аравией

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Байден наносит ответный удар: Bloomberg о результатах «супервторника» в США Bloomberg
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Обозреватель Newsweek: ради альянса с США Европе пора отказаться от мечтаний и лозунгов Newsweek
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Welt: соглашение с «Талибаном» — не достижение, а капитуляция Запада Die Welt
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Орсер заявил, что ему хочется видеть развитие у учениц Тутберидзе
Тренер российской фигуристки Евгении Медведевой Брайан Орсер заявил, что ему хочется видеть развитие у учениц российского специалиста Этери Тутберидзе.
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Учёные в Китае отметили изменения в клинических симптомах COVID-19
Клинические симптомы заражённых коронавирусной инфекцией COVID-19 могут со временем меняться. К такому выводу пришли китайские учёные, проанализировав течение заболевания у 89 пациентов больницы Уханьского университета.
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Геркус назвал неправдой слова Кикнадзе об ответах на вопросы руководства «Локомотива»
Бывший генеральный директор московского «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал слова нынешнего гендиректора клуба Василия Кикнадзе, согласно которым железнодорожники подали иск в суд на Геркуса, так как он не ответил на вопросы руководства и это единственный способ их получить.
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Депутат оценил призыв украинского эксперта «усилить» ВМС кораблями США
Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал RT заявление украинского военного эксперта Михаила Самуся о том, что ВМС Украины можно усилить только за счёт списанных американских военных кораблей, которые позволят «изменить баланс в Чёрном море».
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Геркус подробно рассказал об иске со стороны «Локомотива»
Бывший генеральный директор московского «Локомотива» Илья Геркус рассказал подробности ситуации с иском со стороны московского клуба.
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В Китае одобрили тест-систему экспресс-диагностики COVID-19
Национальное управление Китая по контролю медицинских изделий одобрило тест-систему, позволяющую диагностировать наличие коронавирусной инфекции COVID-19 в течение 29 минут.
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Лукашенко получил «немало» предложений по поставкам нефти
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что получил «немало» предложений по поставкам нефти. Он провёл встречу с председателем «Белнефтехима» Андреем Рыбаковым и вице-премьером Юрием Назаровым, чтобы обсудить, как покупать нефть и что «более экономически выгодно».
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Тихонов оскорбил экс-тренера сборной России по биатлону Польховского
Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов назвал подонком бывшего главного тренера сборной России Валерия Польховского.
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Тренер Медведевой рассказал, что фигуристка переживает непростой период
Канадский специалист Брайан Орсер, который является тренером российской фигуристки Евгении Медведевой, рассказал, что его подопечная переживает непростой период.
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Жительница Иванова рассказала, о чём прошептала Путину на ухо
Юлия Шилова, жительница Иванова, предложившая президенту России Владимиру Путину взять её замуж, рассказала, о чём прошептала на ухо главе государства во время его поездки в этот город.
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Нурмагомедов пошутил, что разобьёт автомобиль главы UFC
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов в шутку пообещал разбить машину президента UFC Даны Уайта.
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«Лейкерс» вышел в плей-офф НБА впервые с 2013 года
«Лос-Анджелес Лейкерс» обыграл «Милуоки Бакс» в матче регулярного чемпионата и вышел в плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
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МИД Турции обвинил ЕС в лицемерном подходе из-за заявления о мигрантах
Анкара не приемлет обвинения Евросоюза в использовании миграционного кризиса в качестве орудия политического давления и считает подобный подход лицемерным, говорится в распространённом заявлении МИД Турции.
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Федерация биатлона Украины прокомментировала выдачу тренеру Логинова своей аккредитации
Федерация биатлона Украины (ФБУ) выступила с заявлением по поводу ситуации с выдачей своей аккредитации на чемпионат мира в Антерсельве Александру Касперовичу, тренеру российского биатлониста Александра Логинова.
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СМИ: Соперник россиянина Абдурахимова снялся с турнира UFC 249
Французский боец смешанного стиля Сириль Ганье снялся с поединка с россиянином Шамилем Абдурахимовым из-за проблем со здоровьем.
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В Анкаре ожидают прибытия российской военной делегации
В Анкаре на следующей неделе ожидают визита делегации Министерства обороны России, заявил глава турецкого оборонного ведомства Хулуси Акар.
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В сети появилось видео, как Нурмагомедов пнул пояс Фергюсона
В сети было опубликовано видео, на котором видно, как чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов пнул пояс организации, который Тони Фергюсон завоевал в 2017 году и принёс с собой на пресс-конференцию.
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Нурмагомедов готов провести бой с Мейвезером, если боксёр согласится на его условия
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов ответил на вопрос об американском боксёре Флойде Мейвезере, который заявил, что готов выйти с ним на поединок за $600 млн.
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Турция не выявила нарушений режима прекращения огня в Идлибе
Турция не зафиксировала нарушений режима прекращения огня в сирийском Идлибе с момента его вступления в силу 6 марта. Об этом заявили в турецком Министерстве обороны. По словам министра обороны Хулуси Акара, соглашение по перемирию стало важным шагом политического урегулирования в Сирии.
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Нурмагомедов высказался о возможном бое с Сен-Пьером
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов заявил, что готов провести поединок с легендарным канадцем Жоржем Сен-Пьером, но сначала он настроен на бой с американцем Тони Фергюсоном.
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В IBU не понимают, за что извиняться перед Логиновым
Генеральный секретарь Международного союза биатлонистов (IBU) Никлас Карлссон высказался о ситуации с обысками у россиянина Александра Логинова на чемпионате мира в итальянской Антерсельве.
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Помпео и Генсек ООН обсудили вопрос выдачи дипломатам виз США
Госсекретарь США Майк Помпео и Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш обсудили выполнение соглашения организации со страной пребывания, в частности вопрос выдачи дипломатам виз.
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Источник: НБА готовится проводить матчи без зрителей из-за коронавируса
Руководство Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) направило официальное письмо всем клубам лиги, в котором призвало быть готовыми к проведению матчей без зрителей из-за распространения коронавируса.
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Безуглов рассказал, когда будет выписан заболевший коронавирусом сотрудник РФС
Глава медицинского комитета Российского футбольного союза (РФС) и врач сборной России Эдуард Безуглов рассказал, когда будет выписан из больницы заболевший коронавирусом сотрудник РФС Давид Беров.
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Синоптики не исключают температурный рекорд в Москве 7 марта
В Москве в субботу, 7 марта, не исключается обновление рекорда максимальной температуры воздуха, который пока принадлежит 2002 году и составляет +9 °C.
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Геркус назвал интересной идею Федуна передать «Спартак» болельщикам
Бывший генеральный директор московского «Локомотива» Илья Геркус высказался об идее владельца столичного «Спартака» Леонида Федуна передать клуб болельщикам.
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Землетрясение магнитудой 5,5 произошло у Вануату в Тихом океане
Землетрясение магнитудой 5,5 произошло у побережья Вануату в Тихом океане. Об этом сообщает Геологическая служба США.
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СМИ: Бой Волкова с Блейдсом станет главным событием турнира UFC в Саскатуне
Поединок между российским бойцом смешанного стиля Александром Волковым и американцем Кёртисом Блейдсом возглавит турнир Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в канадском Саскатуне.
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Facebook вводит запрет на рекламу о продаже медмасок на фоне COVID-19
Компания Facebook временно запретила рекламу медицинских масок в социальной сети во избежание возможных спекуляций на фоне распространения коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщил глава отдела менеджмента продукции Роб Литерн.
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В Киргизии запретили проведение спортивных мероприятий из-за угрозы коронавируса
В Киргизии ввели запрет на проведение массовых спортивных мероприятий в связи с угрозой распространения коронавируса.
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«Колорадо» проиграл «Ванкуверу» в НХЛ, несмотря на гол Ничушкина
«Колорадо Эвеланш» потерпел поражение от «Ванкувер Кэнакс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
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«Даллас» разгромил «Мемфис» в НБА, Дончич набрал 21 очко
«Даллас Маверикс» одержал крупную победу над «Мемфис Гриззлиз» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
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В представительстве Зеленского отвергли идею о подаче воды в Крым
Киев не намерен подавать воду крымчанам до «полной деоккупации» полуострова, заявила украинский «зампредставителя президента в Крыму» Тамила Ташева.
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ЦСКА досрочно вышел в плей-офф баскетбольной Евролиги
Московский ЦСКА гарантировал себе участие в плей-офф баскетбольной Евролиги за шесть туров до конца регулярного чемпионата.
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Ничушкин забросил 13-ю шайбу в текущем сезоне НХЛ
Российский нападающий «Колорадо Эвеланш» Валерий Ничушкин отметился голом в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Ванкувер Кэнакс».
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Украинский военный эксперт призвал «усилить» ВМС старыми кораблями США
Военно-морские вооружённые силы Украины возможно усилить только за счёт списанных американских военных кораблей, которые позволят «изменить баланс в Чёрном море», заявил украинский военный эксперт, замглавы Центра исследования армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь.
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Потапова уступила Конте в четвертьфинале турнира WTA в Монтеррее
Россиянка Анастасия Потапова потерпела поражение от британки Йоханны Конты в матче 1/4 финала турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в мексиканском Монтеррее.
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«Нью-Джерси» с Гусевым победил «Сент-Луис» в НХЛ
«Нью-Джерси Дэвилз» обыграл «Сент-Луис Блюз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
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США намерены объяснить особенности своей политики жителям Молдавии
Соединённые Штаты в рамках проводимой Вашингтоном спикерской программы планируют предоставить жителям Молдавии больше информации об особенностях работы американских учреждений, о политике США, а также о «формирующем их экономическом, социальном и культурном контексте». Об этом говорится в документах, с которыми ознакомился RT.
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Кувейт приостановил авиасообщение с рядом стран из-за COVID-19
Глава правительства Кувейта шейх Сабах Халид аль-Хамад ас-Сабах и кабинет министров приняли решение приостановить на неделю авиасообщение с Бангладеш, Египтом, Индией, Ливаном, Сирией, Филиппинами и Шри-Ланкой в связи с распространением коронавируса COVID-19.
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Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в Мексике
Землетрясение магнитудой 5,6 произошло на северо-востоке Мексики, недалеко от границы с Соединёнными Штатами. Об этом сообщает Геологическая служба США.
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Российское посольство следит за ситуацией на лайнере Grand Princess
Посольство России в США следит за состоянием четырёх россиян, находящихся на борту круизного лайнера Grand Princess, на котором ранее была обнаружена коронавирусная инфекция COVID-19.
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Названы популярные у россиянок направления путешествий
Аналитики интернет-сервиса для путешественников Biletix изучили данные о бронированиях в 2019 году и на их основе определили популярные у россиянок направления для путешествий. Результаты исследования имеются в распоряжении RT.
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Товарооборот России и КНР вырос на 5,6% за январь и февраль
Товарооборот России и Китая за январь и февраль увеличился в годовом исчислении на 5,6% и составил $17,1 млрд.
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В Москве 7 марта ожидается до +10 °С
В Москве в субботу, 7 марта, ожидается до +10 °С. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.
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Три человека погибли в результате ДТП в Иркутской области
Три человка погибли в результате столкновения грузовика и легкового автомобиля в Иркутской области.
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В Исландии введено чрезвычайное положение из-за COVID-19
Исландские власти приняли решение о введении в стране чрезвычайного положения из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
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Песков рассказал о подготовке к празднованию 75-летия Победы
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что оргкомитет «Победа», занимающийся подготовкой к празднованию 75-летия победы в Великой Отечественной войне, работает по плану.
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Трамп назначил нового руководителя аппарата сотрудников Белого дома
Президент США Дональд Трамп сообщил, что конгрессмен Марк Медоуз станет новым руководителем аппарата сотрудников Белого дома.
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В ВОЗ призвали не уповать на исчезновение COVID-19 к лету
Исполнительный директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан заявил, что исчезновение коронавируса COVID-19 летом станет подарком судьбы, но рассчитывать на этот сценарий не следует.