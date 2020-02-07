Der Standard: дружба ОПЕК и России дала первую трещину

03:00 Исмаилов: мило пообщались с Александром Емельяненко и разбежались Российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов рассказал о случайной встрече на лестничной клетке со своим будущим оппонентом Александром Емельяненко.

03:00 Ананидзе рассказал, почему ушёл из «Спартака» Бывший полузащитник московского «Спартака» Джано Ананидзе рассказал, почему принял решение покинуть клуб.

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03:00 Итальянский фигурист Грассль заявил, что болеет за Щербакову Итальянский фигурист Даниэль Грассль заявил, что болеет за двукратную чемпионку России Анну Щербакову.

03:00 Росавиация назвала возможную причину ЧП с вертолётом в Татарстане Росавиация сообщила, что предварительной причиной крушения вертолёта в Татарстане, в результате которого погиб один человек и двое пострадали, стали плохие метеоусловия.

03:00 Лавров встретился с вице-президентом Венесуэлы Глава МИД России Сергей Лавров встретился с исполнительным вице-президентом Венесуэлы Делси Родригес.

03:00 Бывший футболист «Барселоны» раскритиковал руководство клуба Бывший французский футболист Кристофф Дюгарри считает, что в «Барселоне» находится слишком много людей, не обладающих необходимыми профессиональными качествами.

03:00 Все запущенные ракетой с Байконура спутники OneWeb вышли на связь Все 34 спутника связи компании OneWeb, запущенные на орбиту с космодрома Байконур ракетой-носителем «Союз-2.1б», успешно вышли на связь.

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03:00 В Нью-Джерси проверят пассажиров круизного лайнера из-за коронавируса В американском штате Нью-Джерси местные власти проверят пассажиров круизного лайнера, который пришвартовался в порту Бейонн, в связи с возможным заражением некоторых пассажиров коронавирусом.

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03:00 Один человек погиб при крушении вертолёта в Татарстане Один человек погиб в результате крушения вертолёта Bell в Татарстане, передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС.

03:00 Уайт признался, что погибший баскетболист Брайант был инвестором UFC Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт отдал дань уважения погибшему баскетболисту Коби Брайанту.

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03:00 Путин и Лукашенко прервали переговоры в Сочи ради хоккея Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко прервали переговоры в Сочи для того, чтобы сыграть в хоккей. Об этом информирует Интерфакс.

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03:00 В Ленинградской области предупредили о тумане и гололёде ГУ МЧС по Ленинградской области предупредило о ветре, тумане и гололедице с 8 по 10 февраля.

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03:00 В ГБР расследуют дело о выдворении Саакашвили в Польшу в 2018 году Следователи Государственного бюро расследований (ГБР) Украины сообщили о подозрении в превышении служебных полномочий бывшим руководителям подразделений Государственной пограничной службы страны из-за выдворения экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили с украинской территории в Польшу в 2018 году.