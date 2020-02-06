Times: эпидемия коронавируса грозит сорвать Олимпийские игры в Токио

Организаторы летних Игр в Токио признались, что их беспокоит возможное негативное влияние коронавируса на соревнования, но пока вопрос об их полной отмене не поднимается, пишет The Times. Тем не менее, учитывая сохраняющуюся неопределённость относительно серьёзности и продолжительности эпидемии, существует явная опасность срыва Олимпиады, считает издание.

Проведение летней Олимпиады в Токио может оказаться под угрозой из-за распространения коронавируса. Исполнительный директор Оргкомитета Игр Тосиро Муто признался, что его тревожит возможный негативный эффект эпидемии на соревнования, пишет The Times.

«Распространение инфекции коронавируса угрожает сдержать растущий энтузиазм, связанный с Играми. И меня это очень серьёзно беспокоит», — заявил японский чиновник.

«В сотрудничестве с правительством и мэрией Токио мы хотим убедиться, что принимаем необходимые меры против инфекционного заболевания. Я надеюсь, что ситуация разрешится как можно скорее», — добавил он.

Хотя до летней Олимпиады остаётся менее полугода, организаторы отрицают любую возможность их немедленной и полной отмены. Но, учитывая сохраняющуюся неопределённость относительно серьёзности и продолжительности эпидемии, которая усиливается из-за массовых перемещений людей и крупных мероприятий, существует явная опасность срыва соревнований, считает издание.

По мнению Муто, эпидемия может также омрачить атмосферу беззаботного праздника и дружелюбия, с которыми должны ассоциироваться Игры. Она также способна отпугнуть зрителей от поездки в Токио.

После того как десять человек с положительным результатом на вирус были сняты с находящегося под карантином круизного судна, число зарегистрированных случаев коронавируса в Японии возросло до 33. Это самый высокий показатель среди других стран, кроме Китая, где заражение началось с провинции Хубэй.

Эпидемия уже привела к срыву нескольких соревнований, в том числе олимпийских квалификационных турниров. Организаторам пришлось перенести спортивные мероприятия, которые должны были пройти в Поднебесной, в другие страны.

Япония запретила въезд в страну китайцам с паспортами, выданными в провинции Хубэй, и иностранцам, которые были в этом регионе в течение последних 14 дней. Премьер-министр Синдзо Абэ заявил, что эти ограничения могут быть расширены, напоминает The Times.