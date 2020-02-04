Euronews: число смертей от коронавируса в Китае продолжает расти

Число жертв коронавируса в Китае выросло более чем на 60 человек, общее количество летальных исходов уже превышает 420 и продолжает расти. Китайские власти используют все меры для борьбы с эпидемией. В то же время гендиректор ВОЗ признал, что мировая система оповещения и профилактики болезней устарела. Однако общий процент смертности от коронавируса пока ниже, чем при вспышке атипичной пневмонии 17 лет назад, передаёт Euronews.

В Китае число летальных исходов в результате заражения коронавирусом утром во вторник составило 425 человек. Это на 63 смерти больше, чем накануне. Количество заражённых же выросло более чем на три тысячи человек и составило свыше 20 тысяч инфицированных.



В Европе тем временем после национальных перевозчиков Франции, Германии, Финляндии и ряда других стран полёты в Китай приостановило и руководство «Чешских авиалиний».



Граждане стран континента, которые были эвакуированы из КНР, должны пройти двухнедельный карантин — таков инкубационный период нового заболевания. Накануне стало известно, что результаты анализов француженки, госпитализированной сразу после репатриации в одну из марсельских больниц, показали отрицательный результат.



МУЖЧИНА: Меры профилактики одинаковы для всех стран. Я сообщил медсестре, которая была на борту, что у меня есть подозрительные симптомы. Она мне приказала отсесть подальше от всех.



В руководстве Всемирной организации здравоохранения полагают, что прежняя система оповещения и профилактики перестала отвечать нуждам времени.



ТЕДРОС АДХАНОМ ГЕБРЕЙЕСУС, гендиректор ВОЗ: Слишком долго мы ориентировались на отжившие уже нормы и тратили деньги без счёта — а когда эпидемия заканчивалась, мы обо всём забывали, не думая о превентивных мерах.



По мнению специалистов, Китай действует, точно следуя пока существующим рекомендациям ВОЗ: тратя колоссальные человеческие и финансовые ресурсы, чтобы остановить распространение эпидемии. Пекинские власти используют, в том числе, и возможности армии.



С их точки зрения (о ней сообщает ТАСС), доля летальных исходов в общем числе заразившихся пневмонией, вызванной новым коронавирусом, в Китае составляет 2,1%. Что значительно ниже, чем при заболевании атипичной пневмонией, вспышка которой была зарегистрирована 17 лет назад.



Дата выхода в эфир 04 февраля 2020 года.