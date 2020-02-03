Euronews: итальянские учёные выделили штамм коронавируса для углублённых исследований

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03:00 Организатор вечеринки в Новосибирске намерен сотрудничать со следствием Организатор вечеринки в Новосибирске, во время которой крыша пристройки кафе обрушилась на людей, Антон Шматов заявил на заседании Советского райсуда о намерении сотрудничать со следствием.

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03:00 Песков назвал маловероятным «сверхбыстрое сближение» США и Белоруссии Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что развитие отношений между Минском и Вашингтоном является их суверенным правом, но вряд ли можно говорить о «сверхбыстром сближении» между США и Белоруссией.

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