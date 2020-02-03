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Euronews: итальянские учёные выделили штамм коронавируса для углублённых исследований
Итальянские учёные тоже смогли изолировать новый коронавирус и обещают предоставить штамм международному сообществу для разработки вакцины. Минздрав Италии также обвинил китайцев в том, что они уже давно выделили свой штамм, но не стали им делиться. Между тем Пекин обратился за помощью к Евросоюзу для борьбы с вирусом, передаёт Euronews.

Учёные итальянского национального института инфекционных заболеваний Lazzaro Spallanzani смогли изолировать новый коронавирус. Министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца сообщил, что китайские учёные выделили штамм нового вируса ещё десять дней назад, но не предоставили его другим странам. По его словам, открытие позволит исследовать механизм заболевания для развития методов лечения и завершения разработки вакцины.

РОБЕРТО СПЕРАНЦА, министр здравоохранения Италии: Изолировать вирус означает получить больше возможностей для его изучения и понимания. Мы сможем проводить испытания эффективных способов сдерживания распространения инфекции. Всей информацией мы в ближайшее время поделимся с международным сообществом.

Для борьбы с коронавирусом власти Китая мобилизовали 60 тысяч медицинских работников. Правительство планирует увеличить производство медицинских принадлежностей, защитных масок и костюмов, а также обратилось за помощью к странам Евросоюза.

А в университете Макао разработана запатентованная цифровая система для ускоренной диагностики: весь процесс по выявлению заболевания может быть завершён за полчаса.

Между тем в эпицентре распространения инфекции — китайском городе Ухань — завершилось строительство первой специализированной больницы для пациентов, заражённых коранавирусом. Она открывается в понедельник, и в ней будут работать 1400 военных медиков.

Дата выхода в эфир 02 февраля 2020 года.

 

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