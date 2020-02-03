France 24: города-призраки и дроны-наблюдатели — Пекин принял жёсткие меры для борьбы с коронавирусом

Власти Китая ввели беспрецедентные меры, чтобы сдержать распространение нового коронавируса: обязательный контроль температуры на пропускных пунктах и вокзалах, а также строгий карантин в городах, откуда поступили первые заболевшие, передаёт France 24. Для контроля над соблюдением мер предосторожности жителями страны используют дроны с громкоговорителями.

На пропускном пункте особенно длинные очереди: миллионы китайцев, возвращающиеся с каникул после Нового года, должны пройти обязательный контроль. Сотрудники администрации, которых задействовали в больших количествах, охотятся за малейшими признаками жара. Термометры (используют. — ИноТВ) повсюду: на дорогах, а также на вокзалах, которые оборудованы тепловизорами.

СОТРУДНИЦА ВОКЗАЛА: Мы надеемся, что все пассажиры отнесутся с пониманием: позволят нам измерить их температуру и скажут, если у них есть жар.

По всей стране введены усиленные санитарные меры. Коронавирус унёс жизни по крайней мере 304 человек, а число подтверждённых заболевших продолжает расти — на настоящий день их более 14 тыс.

Поэтому для того, чтобы избежать заражения, власти пошли даже на слежку за жителями страны — главным образом с помощью дронов и громкоговорителей.

ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ: Ты даже не носишь маску! Возвращайся домой, поторопись. Коронавирус — это очень серьёзно… Беги!

Пекин принял беспрецедентные меры, чтобы ограничить передвижение населения: 56 миллионов человек заблокированы только в одном регионе Ухани, откуда началось распространение вируса.

В 250 километрах от него в Гунъань, ещё одном городе-призраке на карантине, застрял этот француз.

ФРАНЦУЗ: Обычно на этой дороге были пробки.

Транспорт не ходит, поэтому он не смог приехать в аэропорт Ухань, чтобы вернуться на родину. Сегодня он обратился с призывом о помощи к Франции.

ФРАНЦУЗ: Изо дня в день мы видим цифры — 2 тысячи новых заболевших в день. Наш шанс подхватить рано или поздно эту болезнь крайне высок. Я же здесь слышу, что не организовано возвращение на родину для других людей, живущих в регионе. Из-за этого мы думаем, что нас бросили.

Невозможно узнать, сколько французов находится в такой же ситуации. Пока министр иностранных дел не собирается организовывать новое возвращение граждан Франции, но не исключает его.

Дата выхода в эфир 03 февраля 2020 года.