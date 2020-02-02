SRF: международная изоляция из-за коронавируса растёт, и Пекин это злит

США и Австралия ввели запрет на въезд в свои страны для туристов из Китая, сообщает SRF. Китай это решение сильно разозлило. К тому же почти каждый час авиакомпании по всему миру отменяют рейсы в Поднебесную. Пекин сильно обеспокоен своей растущей изоляцией, отмечает швейцарский телеканал.
Одно дело, что многие международные авиакомпании отменяют рейсы в Китай. Другое — когда такие страны как США и Австралия запрещают въезд в страну людям, прибывающим из Китая — это другое. Китайское правительств это сильно злит.
Китай сопротивляется растущей изоляции своей страны, вызванной новой болезнью лёгких. Пекин критикует США и Австралию. Дело в том, что они ввели запрет на въезд в страну для туристов из Китая. И это несмотря на то, что ВОЗ настойчиво советовал не вводить таких ограничений.
К тому же почти каждый час авиакомпании по всему миру отменяют рейсы в Китай. Другие страны — например, Индия — эвакуируют своих граждан из китайского города Ухани. На данный момент число смертей от коронавируса достигло 259. В Китае зарегистрировано больше 11 000 случаев заражения.
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Москва обратила внимание на несоответствие представленной США «сделки века» по палестино-израильскому урегулированию ряду резолюций СБ ООН, а также на неприятие предложенного плана Палестиной. Об этом заявил пресс-секретарь лидера России Дмитрий Песков.
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