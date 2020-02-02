SRF: международная изоляция из-за коронавируса растёт, и Пекин это злит

03:00 Тренер: по дисциплине у меня вообще нет к Кушиташвили вопросов Главный тренер сборной России Виктор Фархутдинов прокомментировал инцидент с нападением боксёров на сотрудника Росгвардии.

03:00 Халили завоевал серебро в пасьюте на юниорском ЧМ по биатлону Россиянин Саид Каримулла Халили занял второе место в гонке преследования на юниорском чемпионате мира по биатлону в швейцарском Ленцерхайде.

03:00 Премьер Израиля поручил ускорить создание вакцины против коронавируса Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поручил Министерству здравоохранения и биологическому институту действовать как можно скорее в вопросе разработки вакцины против коронавируса.

03:00 США стараются избежать распространения санкций на казахстанцев Госдеп США старается избежать распространения санкций на казахстанцев.

03:00 ВОЗ: на Ближнем Востоке выявить коронавирус могут только четыре страны Глава отделения по борьбе с инфекционными заболеваниями офиса Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Восточном Средиземноморье Абд ан-Насер Абу Бакр заявил, что на Ближнем Востоке только четыре страны способны выявить случаи заражения новым коронавирусом.

03:00 ЦСКА проведёт дополнительный контрольный матч на сборе в Испании Московский футбольный клуб ЦСКА объявил о внесении изменений в программу тренировочного сбора команды в Испании.

03:00 SANA: в Сирии иранские журналисты пострадали при обстреле В Сирии операторы двух иранских телеканалов получили ранения в результате атаки со стороны боевиков в окрестностях Алеппо. Об этом информирует SANA.

03:00 Иванова, Павличенко и Репилов войдут в состав сборной России на ЧМ по санному спорту в Сочи Главный тренер сборной России по санному спорту Сергей Чудинов огласил предварительный состав национальной команды на домашний чемпионат мира в Сочи.

03:00 В аварии с автобусом в Ульяновской области погибли три человека На трассе в Ульяновской области столкнулись автобус и автомобиль, погибли три человека.

03:00 Кравцов считает нападение боксёров на сотрудника Росгвардии ударом по имиджу сборной Генеральный менеджер сборной России по боксу Эдуард Кравцов прокомментировал инцидент с нападением боксёров на сотрудника Росгвардии.

03:00 Саакашвили заявил, что Украина может распасться на пять частей Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили считает, что Украине нужна корректировка политической системы, иначе страна может распасться. Об этом он заявил в эфире телеканала «112 Украина».

03:00 В Дагестане при обрушении строительных лесов пострадали пятеро рабочих В дагестанском городе Дербенте произошло обрушение лесов строящегося десятиэтажного дома, в результате чего пострадали пятеро рабочих. Об этом сообщили в региональном главке МЧС России.

03:00 СМИ: «Зенит» не отпустил Дзюбу в «Тоттенхэм» Санкт-петербургский клуб «Зенит» не отпустил нападающего Артёма Дзюбу в лондонский «Тоттенхэм Хотспур».

03:00 Дубль Роналду помог «Ювентусу» победить «Фиорентину» в Серии А Туринский «Ювентус» одержал победу на флорентийской «Фиорентиной» в матче 22-го тура итальянской Серии А.

03:00 Россиян из Китая готовы эвакуировать пять самолётов В Минобороны России сообщили, что пять военных самолётов, которые будут эвакуировать граждан России из Китая из-за коронавируса, прибыли на аэродром в Восточном военном округе.

03:00 В АМФР назвали задачу сборной России на ЧМ по футзалу Ассоциация мини-футбола России (АМФР) поставит перед национальной сборной задачу завоевать медали на чемпионате мира по футзалу 2020 года.

03:00 Пожар в бизнес-центре «Лениздат» в Петербурге ликвидирован Возгорание, произошедшее в бизнес-центре «Лениздат» в Центральном районе Санкт-Петербурга, полностью ликвидировано. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

03:00 FIA отложила этап «Формулы-Е» в Китае из-за коронавируса Международная автомобильная федерация (FIA) отложила проведение этапа «Формулы-Е» в Китае из-за вспышки коронавируса.

03:00 Токаев выразил готовность встретиться с Трампом в любой точке планеты Казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев в ходе переговоров в Нур-Султане с госсекретарём США Майком Помпео выразил готовность встретиться с американским лидером Дональдом Трампом в любой точке планеты.

03:00 В двух районах Приморья на границе с КНР ввели режим ЧС Власти Хасанского и Октябрьского районов Приморского края, в которых начали работать изолированные пункты временного размещения для въезжающих в Россию граждан Китая, ввели на территории муниципалитетов режим чрезвычайной ситуации.

03:00 Кремлёв прокомментировал нападение боксёров на сотрудника Росгвардии Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлёв заявил, что боксёры, которые причастны к нападению на сотрудника Росгвардии, должны быть жёстко наказаны.

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03:00 Джокович победил Тима и восьмой раз выиграл Australian Open Сербский теннисист Новак Джокович одержал победу над австрийцем Домиником Тимом в финале первого в сезоне турнира Большого шлема Australian Open в Мельбурне.

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03:00 СМИ назвали сумму, которую необходимо заплатить «Сельте» за выкуп Смолова Стала известна сумма, которую необходимо заплатить испанской «Сельте» московскому футбольному клубу «Локомотив», если коллектив из Виго решит выкупить арендованного форварда Фёдора Смолова.

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03:00 Неймару показали жёлтую карточку за издевательский финт в матче с «Монпелье» Нападающему ПСЖ Неймару показали жёлтую карточку за издевательский финт в матче 22-го тура французской футбольной Лиги 1 с «Монпелье».

03:00 В Кремле рассказали о трудоустройстве бывших членов правительства Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что все бывшие члены правительства к настоящему времени трудоустроены. Об этом он сообщил в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1».

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03:00 Хайнс считает несправедливым сравнивать Брайанта с Джорданом Тяжёлый форвард московского ЦСКА Кайл Хайнс считает, что несправедливо сравнивать легендарных баскетболистов Коби Брайанта и Майкла Джордана.

03:00 Хайнс объяснил, что означает «менталитет Мамбы» Тяжёлый форвард московского ЦСКА Кайл Хайнс объяснил, что для него означает «менталитет Мамбы». Погибший легендарный баскетболист Коби Брайант носил прозвище Чёрная Мамба.

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03:00 СМИ: Антон Миранчук избежал перелома костей стопы Полузащитник московского «Локомотива» Антон Миранчук избежал перелома костей стопы в матче с белградским «Партизаном» в рамках первого тура товарищеского турнира в Катаре — Кубка Париматч Премьер.

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03:00 Рейнгольд прокомментировал переход Смолова в «Сельту» из «Локомотива» Бывший футболист московского «Спартака» Валерий Рейнгольд высказался о переходе российского нападающего Фёдора Смолова на правах аренды в испанскую «Сельту» из московского «Локомотива».

03:00 Пассажир скончался на борту самолёта рейса Челябинск — Москва На борту самолёта, выполнявшего рейс из Челябинска в Москву, скончался один из пассажиров. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу лоукостера «Победа».

03:00 Рейнгольд заявил, что у него осталось двоякое впечатление от игры «Спартака» с «Ростовом» Бывший футболист московского «Спартака» Валерий Рейнгольд прокомментировал игру команды с «Ростовом» в матче первого тура товарищеского турнира в Катаре — Кубка Париматч Премьер.

03:00 Песков прокомментировал увольнение Игнатьева с поста главы Чувашии Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» прокомментировал решение президента России Владимира Путина об увольнении Михаила Игнатьева с поста главы Чувашии.

03:00 Футболист «Сельты»: Смолов может принести много радости команде Полузащитник испанской «Сельты» Франсиско Пейнадо высказался о новичке команды — российском нападающем Фёдоре Смолове.

03:00 В Тюменскую область поставят свыше 700 тысяч масок из-за коронавируса В Тюменскую область дополнительно поставят более 700 тыс. медицинских масок после обнаружения у студентки Тюменского индустриального университета из Китая нового типа коронавируса. Об этом сообщили в департаменте здравоохранения региона.