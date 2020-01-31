Fox News: «не тот цвет кожи» — CNN раскритиковал рабочую группу по коронавирусу

Администрация Трампа создала рабочую группу по борьбе с коронавирусом, однако состав этой группы тут же вызвал недовольство у левых журналистов, передаёт Fox News. CNN посетовал в Twitter на отсутствие расового многообразия и для наглядности приложил фотографии тех, кому поручено предотвращение эпидемии.
Как вы только что слышали, коронавирус — угроза очень серьёзная. Определённо, таков потенциал этой угрозы. И власти принимают её всерьёз, и в нашей стране, и в других.
Но CNN, который по-прежнему называет себя новостным каналом, даже сегодня придаёт этой истории вот какое значение. Мы зачитаем этот твит: «Рабочая группа по коронавирусу — очередной пример отсутствия (расового. — ИноТВ) разнообразия в администрации Трампа». Они прикрепляют фотографии, просто чтобы вы знали, что цвет неправильный.
У людей, работающих, чтобы защитить вас от коронавируса, не тот цвет кожи. Вот что для себя вывел CNN.
Раз уж пошла речь о вирусах… «Социальная справедливость» — это вирус. Она заразна, она разрушает мозг. Вы видите, как это происходит с людьми вокруг вас. Определённо, это происходит с левыми, кто-то из них баллотируется в президенты, многие работают в CNN. Заразишься — и начнёшь писать вот такие вещи… Полное безумие!
Законопроект о пересмотре потребительской корзины внесут в Госдуму в начале лета, он будет принят одновременно с федеральным бюджетом на 2021 год, заявила член комитета нижней палаты по труду, социальной политике и делам ветеранов Ольга Павлова.
Перед началом матча регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Портленд Трэйл Блейзерс» состоится церемония, посвящённая погибшей легенде баскетбола Коби Брайанту.
Слова замминистра иностранных дел Польши Павла Яблонского о праве страны требовать от России репараций за «военные преступления» во время Второй мировой войны являются шаромыжничеством, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить дело по факту обрушения кровли спортивно-концертного комплекса (СКК) «Петербургский» в Санкт-Петербурге, при котором погиб рабочий.
Сирийская армия обнаружила у боевиков в идлибской зоне деэскалации оружие западного производства. Об этом сообщил глава российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Боренков.
Эксперт Финансового университета при правительстве России, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков прокомментировал сообщение о том, что президент Украины Владимир Зеленский после встречи с госсекретарём США Майком Помпео предложил американским компаниям участвовать в разработке шельфа Чёрного моря.
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Михаил Емельянов прокомментировал предложение ужесточить наказание за нарушение правил дорожного движения, в том числе увеличить штраф за превышение скорости.
Президент Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Александр Малькевич обратился к главе ПНС Ливии Фаизу Сарраджу с требованием освободить россиян Максима Шугалея и Самера Суэйфана, удерживаемых властями Триполи. Его открытое письмо опубликовала газета The Washington Post.
Заместитель главы Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая оценила решение Министерства спорта страны приостановить аккредитацию Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).