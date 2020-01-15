Guardian: Стивен Кинг предложил оценивать искусство по качеству, а не многообразию — и соцсети ему не простили
Знаменитый писатель Стивен Кинг выступил в поддержку жюри Академии киноискусств, которое в этом году вновь подверглось критике за неоправданные ожидания в плане расового и полового многообразия, сообщает The Guardian.
Так, имея возможность выдвигать номинантов на ежегодную премию «Оскар» в трёх категориях — «лучший фильм», «лучший адаптированный сценарий» и «лучший оригинальный сценарий» — Кинг заявил, что при голосовании не принимает во внимание вопрос многообразия.
...I would never consider diversity in matters of art. Only quality. It seems to me that to do otherwise would be wrong.— Stephen King (@StephenKing) January 14, 2020
When you wake up, meditate, stretch, reach for your phone to check on the world and see a tweet from someone you admire that is so backward and ignorant you want to go back to bed. https://t.co/nPXOeAebkb— Ava DuVernay (@ava) January 14, 2020
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