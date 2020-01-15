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Guardian: Стивен Кинг предложил оценивать искусство по качеству, а не многообразию — и соцсети ему не простили

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Знаменитый писатель и член Академии киноискусств Стивен Кинг заявил, что при выдвижении номинантов на премию «Оскар» руководствуется соображениями качества, а не многообразия, передаёт The Guardian. При этом в социальных сетях слова писателя не одобрили, сочтя, что, по его мнению, качество и многообразие являются взаимоисключающими критериями.
Guardian: Стивен Кинг предложил оценивать искусство по качеству, а не многообразию — и соцсети ему не простили
Reuters

Знаменитый писатель Стивен Кинг выступил в поддержку жюри Академии киноискусств, которое в этом году вновь подверглось критике за неоправданные ожидания в плане расового и полового многообразия, сообщает The Guardian.

Так, имея возможность выдвигать номинантов на ежегодную премию «Оскар» в трёх категориях — «лучший фильм», «лучший адаптированный сценарий» и «лучший оригинальный сценарий» — Кинг заявил, что при голосовании не принимает во внимание вопрос многообразия.

 
 
«Я никогда не стал бы учитывать многообразие в вопросах искусства. Только качество. Мне кажется, было бы неправильным поступать иначе», — написал писатель на своей страничке в Twitter.
 
Хотя нашлись те, кто поддержал позицию Кинга, множество пользователей социальных сетей осудили писателя за подобные слова. По их мнению, писатель утверждает, что качество и многообразие — взаимоисключающие критерии.
 
Среди тех, кто выступил с критикой Кинга, были и известные деятели искусства. В частности, режиссёр Ава Дюверней назвала его слова «отсталыми и невежественными». А писательница Роксан Гей заявила, что разочарована тем, что её коллега считает, что качественную работу может показывать лишь «одна демографическая группа». 
 
 
«Когда просыпаешься, медитируешь, делаешь растяжку, тянешься к телефону, чтобы узнать, что произошло в мире, и видишь настолько отсталый и невежественный пост в Twitter того, кем восхищаешься, хочется вернуться обратно в постель».
 
Позже Кинг попытался прояснить свои слова, отметив, что выступает за справедливость. «Невозможно получить награду, выбывая из игры», — отметил писатель. 
 
Тем не менее ему так и не удалось реабилитироваться в глазах ряда пользователей соцсетей. Так, активистка Campaign Zero Бриттани Пэкнетт согласилась с Кингом относительно рассмотрения качества, как основного критерия, однако призвала «расширить вкусы», чтобы качественными вещами перестали считаться только «белые сюжеты».
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Guardian Великобритания Европа
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