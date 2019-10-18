«Четверги за многообразие»: Der Spiegel призвал немцев съедать символическую порцию шаурмы в качестве протеста против неонацизма

С момента объединения Германии в восточной части страны зафиксировано более 1000 случаев нападений на турецкие лавки с шаурмой, пишет журналистка Ферда Атаман на страницах Der Spiegel. По мнению Атаман, в Германии поедание шаурмы стало своеобразным тестом на демократичность. В своей статье Атаман призвала выступающих за открытое общество немецких граждан каждый четверг съедать по символической порции шаурмы, пока немецкое правительство не составит всеобъемлющий план по борьбе с правыми экстремистами.

Лавки с шаурмой можно встретить по всей территории Германии, пишет Der Spiegel: в некоторых местах они являются единственными магазинами, работающими по ночам.

Как отмечает автор статьи Ферда Атаман, немногие знают, что история турецкого блюда тесно связана с историей объединения Германии. Для многих восточных немцев падение стены ассоциируется со вкусом шаурмы, которую они заказывали, приезжая в Западный Берлин. Глядя на очереди из граждан бывшей ГДР, владельцы турецких забегаловок поняли, что на востоке Германии тоже любят шаурму и начали продавать свою продукцию и там. Атаман подчёркивает, что таким образом турецкие и курдские предприниматели выполняли важную интеграционную функцию.

Автор с сожалением констатирует, что бизнес турецких магазинов далеко не всегда протекает без помех. По словам немецкого социолога Эберхарда Зайдля, начиная с 1990-х годов восточногерманские неонацисты борются против турецкой еды: согласно неофициальным данным, насчитывается уже более 1000 случаев нападений на представителей неместных кухонь. Зайдль подчёркивает, что реальная цифра может быть куда больше.

При этом между неонацистами и владельцами магазинов с шаурмой существует негласный кодекс: неонацисты ненавидят турок, но в то же время любят шаурму, поэтому не трогают владельцев забегаловок. Проблема состоит в том, что многие неонацисты стыдятся своей привязанности к восточной еде: в глубине души они боятся, что лавки с шаурмой являются предвестниками насильственной ассимиляции со стороны турок.

Таким образом получается, что шаурма в Германии становится тестом на демократию, считает Ферда Атаман: тот, кто её ест не стыдясь, является современным человеком. Неонацисты же считают турецкий деликатес постоянной угрозой, ввиду чего они часто устраивают погромы в лавках с шаурмой, преподнося это в качестве «защиты расы».

Как отмечает автор статьи, та шаурма, к которой привыкли все немцы, была изобретена в Западном Берлине: она сильно отличается от оригинальной турецкой шаурмы, поэтому её можно считать национальным немецким блюдом и даже частью немецкой культуры. Ферда Атаман напоминает, что на прошлой неделе министр внутренних дел ФРГ Хорст Зеехофер объявил об усилении мер безопасности для еврейских объектов в свете недавнего нападения на синагогу в городе Галле. Атаман пишет, что это совершенно правильная мера, однако при этом не стоит забывать про мечети и лавки с шаурмой, которые остаются очень уязвимыми для нападений.

В заключение автор статьи предлагает выбрать один из дней недели (например, четверг) для регулярной протестной акции, которая продлится до тех пор, пока немецкое правительство не составит всеобъемлющий план по борьбе с правыми экстремистами. В рамках этой акции, которую автор предлагает назвать «четверги за многообразие», Ферда Атаман призывает всех выступающих за открытое общество людей съедать символическую порцию шаурмы.