Nordkurier: «не надо вскрывать старые раны» — в Германии выступили против выставки о зверствах Третьего рейха

В немецком городе Деммин должна пройти выставка о войне Третьего рейха с Советским Союзом под названием «Тайна примирения в памяти», сообщает Nordkurier. Её организаторы хотят внести свою лепту в укрепление мира между странами, а также «восполнить пробелы в памяти и знаниях» граждан Германии. Но не все считают, что это хорошая идея.

На ближайших выходных в немецком городе Деммин пройдёт выставка под названием «Тайна примирения в памяти», посвящённая войне Третьего рейха с Советским Союзом, сообщает Nordkurier. В местной церкви Святого Варфоломея будут представлены 200 фотографий и большое количество текстов, охватывающих период с 1941-го по 1945 год. Экспонаты для выставки предоставил Немецко-российский музей по просьбе инициативной группы «8 мая».

Организаторы объяснили, что главная задача выставки не в том, чтобы «перечислить все страдания», а чтобы «восполнить пробелы в памяти и знаниях». Они хотят напомнить о зверствах той войны, что, по их мнению, должно укрепить мир между странами.

Но не все в Деммине считают, что это хорошая идея. К примеру, местная знаменитость, режиссёр Ханс-Юрген Зиберберг считает, что церковь — неподходящее место для проведения такого мероприятия. «Церковь не должна вставать на чью-то сторону. Она должна оставаться свободной для всех», — пояснил он. Также режиссёр считает, что выставка не укрепит мир, а только вызовет ненависть, «вскрыв старые раны». А «в возмущённом состоянии покоя не найти», подчеркнул Зиберберг.