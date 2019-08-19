Немецкие орлы больше не летают: в Германии закрыли карусель из-за сходства со свастикой

Видео из парка развлечений в немецком Лёффингене вызвало волну споров в интернете, передаёт телерадиокомпания SWR. Один из посетителей обратил внимание, что новый аттракцион Eagle Fly напоминает при движении два вращающихся символа свастики. Как и многие гости парка, владелец карусели удивлён сходством, которого не замечал раньше. Администрация принесла посетителям извинения, а аттракцион закрыли и обещают переделать, оставив вместо четырёх орлиных голов три.

Вообще-то это должно было стать новым аттракционом парка развлечений в Шварцвальде — новёхонькая карусель с головами орлов. Однако всё сложилось иначе. Это видео вызвало дискуссии в интернете: аттракцион Eagle Fly представляет собой странную картину. Если смотреть с определённого ракурса, карусель напоминает две вращающихся по часовой стрелке свастики. Один из посетителей выложил видео в сеть и спровоцировал тем самым волну споров. Комментарии были от «безобидно» до «это никуда не годится».

Вызвавшая споры карусель — это опытный образец, в парке в Лёффингене она стоит всего несколько недель. Это семейный парк для детей с животными и аттракционами. Рюдигер Браун — владелец парка. Eagle Fly он поручил спроектировать и сконструировать фирме в Италии. По его словам, планы выглядели на первый взгляд безобидно. При установке тоже никто ничего не заметил. В первые дни эксплуатации никакой реакции не было — до тех пор пока в сети не появилось видео.

РЮДИГЕР БРАУН, владелец парка развлечений Tatzmania: В первую очередь, я хотел бы подчеркнуть, что хочу по всей форме извиниться перед всеми, кто возмущён или оскорблён дизайном.

Реакцией удивлён не только оператор аттракциона. Многие посетители парка поначалу не замечают свастику, а когда они её замечают, мнения расходятся.

ДОРИС ВОЛЬФ, посетительница парка: Нет, мне тут ничего не мешает, потому что я сначала не обратила внимания на то, что это должно выглядеть, как свастика. Дети, мне кажется, тоже об этом не думают.

РЕТО МЮЛЛЕР, посетитель парка: Задаёшься вопросом, особенно в наше время, как вообще строят нечто подобное. С одной стороны, потому что это всё ещё очень щекотливая тема. С другой стороны, это просто техника, и она по совпадению выглядит именно так.

Глупо получилось, или дело в том, что сегодня всё меньше людей достаточно чутки к ситуациям, когда речь идёт о запрещённых символах нацистского режима?

МИХАЭЛЬ ВЕНЕР, эксперт центра политического развития Фрайбурга: Разумеется, есть люди, не видящие недостатков на своём предприятии, которым, поскольку они не занимаются историей и политическим развитием в современности, не сразу бросается в глаза, что такая геометрическая форма не годится с исторической точки зрения.

Рюдигер Браун отреагировал. Администратор парка развлечений остановил работу нового аттракциона.

РЮДИГЕР БРАУН: С производителем было согласовано, что эти сомнительные головы будут сняты и подвергнуты переработке. В итоге будет уже не по четыре головы, а только по три орла. Тогда проблема будет улажена.

Когда карусель, в которой станет на одного орла меньше, снова оторвётся от земли, пока неизвестно. Администрация надеется, что ажиотаж пройдёт как можно скорее.

Дата выхода в эфир 16 августа 2019 года.