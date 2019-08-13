Telegraph: в Великобритании Facebook и YouTube заплатят за травмирующий детей контент

Британский медиарегулятор Ofcom получит новые полномочия по мониторингу социальных сетей на предмет видеороликов и онлайн-стримов, несущих угрозу физическому и психологическому развитию детей, сообщает The Daily Telegraph. Нарушителям предстоит платить штрафы до 5% от прибыли компании — существенные суммы для таких гигантов, как Instagram, Facebook и YouTube.

В Великобритании Instagram, Facebook и YouTube будут платить штрафы в размере миллионов фунтов стерлингов за демонстрацию «травмирующих видео». Таким образом британские власти решили впервые серьёзно надавить на крупные платформы, пишет The Daily Telegraph.

Как отмечает издание, британский медиарегулятор Ofcom получит новые полномочия по мониторингу социальных сетей на предмет контента, который может травмировать детскую психику, включая видео или онлайн-стримы с элементами насилия, порнографии или терроризма. Платформам придётся платить крупные штрафы, если они не сумеют наладить систему проверки возраста и родительского контроля, которая скрывает от детей видео, несущие угрозу для их «физического, психологического и морального развития».

Штрафы могут доходить до 5% от прибыли компаний — солидная сумма, учитывая то, что, к примеру, в июле годовые доходы Facebook составили £51,5 млрд. Кроме того, Ofcom сможет и вовсе приостановить или запретить работу платформ в Великобритании, если те не сумеют выполнить требования британских властей.

The Daily Telegraph обращает внимание, что власти провели инициативу незадолго перед своим уходом на каникулы в рамках более масштабной программы, которая должна будет касаться не только видео, но и всего контента в социальных сетях и мессенджерах.

Представитель Ofcom отметил, что новые правила касательно видеоматериалов — «важный первый шаг», который, по словам газеты, может подарить институту роль «суперрегулятора», контролирующего исполнение законов касательно интернета.

Сторонники новых мер считают, что штрафы помогут привлечь платформы к ответственности, если они ставят под угрозу эмоциональное и физическое здоровье детей. Из-за распространённости соцсетей дети получают возможность общаться не только с друзьями и близкими, но и с абсолютно незнакомыми людьми с не всегда благими намерениями. Как отметила полиция, нередко подобные сервисы привлекают педофилов.