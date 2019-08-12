Telegraph: британские учёные разрабатывают устройства по воздействию на мозг

Учёные из Великобритании разработали и внедрили технологии чтения мозговых волн, позволяющие, в том числе, повышать интеллектуальные способности и лечить болезни, пишет The Daily Telegraph. Над такими технологиями работают также и гиганты Силиконовой долины — Facebook и Neuralink (один из проектов Илона Маска). Существуют опасения по поводу вмешательства крупных корпораций: по словам одного из британских исследователей, Цукреберг и Маск очень мало знают о данной области.

Ряд ведущих учёных из Великобритании соревнуется с Силиконовой долиной в попытках создать устройство, которое сможет превратить любого человека в гения, позволит людям контролировать электронные приборы силой мысли, а также поможет людям с ограниченными возможностями передвижения, пишет The Daily Telegraph.

Возможности данной технологии по чтению разума безграничны: вопрос в том, кто первым сумеет их разработать. К примеру, месяц назад Facebook заявил о создании прототипа специальной гарнитуры, которая способна передавать мысли человека на экран компьютера: данное устройство должно помочь коммуницировать людям с параличом. В то же время основатель Tesla Илон Маск анонсировал ещё более продвинутые разработки: его компания Neuralink будет работать над созданием чипов, которые можно будет вживлять в мозг. Эти чипы способны лечить заболевания, а также повышать уровень интеллекта.

Впрочем, издание отмечает, что все эти устройства увидят свет лишь в долгосрочной перспективе. Что же касается лондонского стартапа Myndplay, то он уже разработал и внедрил свою технологию чтения мозговых волн. Она уже использовалась в рекламном бизнесе (для расчёта алгоритма измерения удовольствия), а также была задействована в тюрьмах, для того чтобы заключённые могли лучше контролировать свои эмоции.

По словам основателя Myndplay, разработанная компанией технология позволяет человеку заглянуть внутрь собственного сознания и увидеть, как оно реагирует на внешнее воздействие. Таким образом люди будут больше знать о себе и научатся лучше концентрироваться (или успокаиваться усилием воли). Кроме того, эту технологию можно будет использовать для контроля над электронными устройствами.

Ещё одна английская компания Ni20 близка к внедрению чипа, который позволит лечить болезнь Паркинсона с помощью стимуляции мозга, что существенно снизит стоимость лечения. Как отмечает один из разработчиков доктор Ньютон Ховард, эта же технология может быть использована для повышения уровня интеллекта: однако она может работать и в обратную сторону, блокируя мыслительный процесс и делая людей глупее. Именно поэтому необходимо следить за этической стороной использования подобных технологий, подчёркивает доктор Ховард.

Исследователи беспокоятся, что вмешательство больших корпораций может поменять направленность новых технологий, пишет The Daily Telegraph. «По ночам мне не даёт заснуть мысль о том, что такие технологии могут быть разработаны Маском и Цукербергом. Их мотивы странны, они мало что знают об области, за которую берутся», — приводит издание слова одного из британских исследователей.