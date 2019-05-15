Fox News: новая программа от Microsoft подскажет «правильные» мысли неполиткорректным пользователям

Раньше автокорректоры исправляли только правописание, а теперь ещё и образ мыслей, передаёт Fox News. Как отмечает телеканал, IT-гигант Microsoft разработал новую программу, предлагающую политкорректную замену некоторым словам и выражениям. По мнению телеведущего Стива Хилтона, это может быть очередным шагом к тоталитарному контролю над общественным сознанием.

Казалось бы, эта функция должна помогать вам писать слова без ошибок. Но теперь IT-гигант использует автоматический корректор, чтобы исправлять не только ваше правописание, но и ваше мышление. Итак, на этой неделе в рубрике «Полоумные левые» мы расскажем о политкорректном автокорректоре Microsoft.



Новая программа Microsoft предлагает исправления для слов и фраз, которые она считает неполиткорректными. Пока всё довольно невинно: police officer («сотрудник полиции») вместо policemen («полисмен»), mail person вместо mailman («почтальон») или даже «молчаливое соглашение» вместо «джентльменского соглашения». Но мы же знаем, что это скользкая дорожка! И это напомнило мне, что гениальное предостережение о тоталитаризме из книги Джорджа Оруэлла «1984» почти каждый день сбывается.



Просто послушайте это описание языка, контролирующего мысли, — новояза из «1984»: «Чтобы удовлетворить идеологическим требованиям английского социализма (Ангсоца)… правящая Партия создала новояз, контролируемый язык со строгой грамматикой и ограниченной лексикой, призванный ограничить свободу мысли — самосознание личности, самовыражение, свободу воли — то, что угрожает идеологии режима Большого Брата и Партии, признавшей всё это мыслепреступлениями, противоречащими общепринятым догмам Ангсоца».



В новоязе бытовали такие слова и выражения, как «лагерь радости» для обозначения каторги, «исправлять» — менять исторические документы, «белочёрность» — способность верить, что чёрное — это белое, и забывать, что когда-то думал иначе. И, конечно же, такие лозунги, как «Война — это мир», «Свобода — это рабство» и «Незнание — сила».



Послушайте, я знаю, что это может показаться безумным. Но, если серьёзно, сколько ещё пройдёт времени, прежде чем компьютерные программы, созданные нашими IT-повелителями — компаниями, в которых, конечно же, снизу доверху полно леваков, — начнут предлагать, а потом и навязывать собственный новояз с целью искоренить мыслепреступления — то есть несогласие с идеологическими догмами полоумных левых?



Дата выхода в эфир 12 мая 2019 года.