Главные печатные издания США перестали печатать неугодные им мнения, заявил историк Стивен Коэн. По мнению эксперта, американская пресса, в сущности, стала прибегать к «цензуре в советском стиле», которую когда-то применяли в СССР для борьбы с диссидентами.

Американский историк Стивен Коэн считает, что СМИ США применяют в отношении некоторых авторов те же методы, которые использовали в Советском Союзе против диссидентов, сообщает CounterPunch.

По данным журнала, господин Коэн, выступая в Вашингтоне на презентации своей новой книги «Война с Россией: от Путина и Украины до Трампа и «Рашагейта», отметил, что хотя эксперты, считающие, что жёсткая политика по отношению к Москве нецелесообразна, и могли когда-то появляться на ведущих каналах и публиковаться в крупных газетах, в определённый момент — незадолго до прихода к власти Дональда Трампа — они потеряли доступ к этим СМИ. Как подчеркнул историк, это особенно важно для прессы, поскольку информационную повестку в США определяют именно печатные издания, а телеканалы лишь подхватывают то, что пишут в главных газетах.





«В те времена, когда я периодически бывал в Советском Союзе, я видел, как советские СМИ обращаются с мнениями диссидентов. И их вовсе не обязательно было арестовывать. Этих людей просто никогда не упоминали, — заявил Коэн. — Иногда, конечно, их также и арестовывали. Но в СМИ о них никогда не говорили».

Как заявил историк, несогласные с политикой Москвы могли обращаться к людям через самиздат, однако тот, разумеется, никак не мог сравниться по размерам аудитории с центральными телеканалами и газетами.

Аналогичная ситуация теперь сложилась и в США, где крупные издания просто отказываются печатать «неправильные» мнения, даже не предлагая авторам какой-то компромисс в виде внесения правок в их материалы.

«Что-то такое теперь сложилось и у нас в стране. И это очень тревожный феномен, как и ряд других появившихся в нашей стране практик в советском стиле, о которых, похоже, никто не задумывается — например, удерживание людей в заключении до тех пор, пока они не сломаются — то есть, не пойдут на сделку со следствием, отказываясь от права на освобождение под залог, притом что им не предъявлено никаких обвинений», — сказал Коэн.