Guardian: «Большой брат» на воздушном шаре — Пентагон тестирует новые системы массовой слежки

Министерство обороны США проводит испытания новой системы глобального наблюдения над несколькими штатами, подняв в небо 25 воздушных шаров с датчиками, сообщает The Guardian. Такие передовые технологии должны помочь в борьбе с наркопреступностью и террористической угрозой, однако, по мнению правозащитников, использование собранных с их помощью данных нарушает права простых американцев.

Пентагон проводит в шести штатах широкомасштабные испытания системы слежения, используя экспериментальные воздушные шары, пишет The Guardian со ссылкой на документы, поданные в Федеральную комиссию по связям (FCC). Ранее о таких тестовых полётах не сообщалось, хотя они уже проводились в прошлом году. На этот раз Комиссия выдала лицензию на испытания с середины июля по сентябрь.

Как рассказывает издание, 25 шаров, работающих на солнечной энергии, запустили из сельской местности Южной Дакоты, и теперь они дрейфуют на расстояние 400 км над территорией Миннесоты, Айовы, Висконсина и Миссури, перед тем как приземлиться в центральном Иллинойсе. Согласно заявке аэрокосмической компании Sierra Nevada Corporation шары, находящиеся в стратосфере на высоте 20 км, призваны «обеспечить постоянную систему наблюдения для обнаружения и предотвращения торговли наркотиками и угроз внутренней безопасности». Для этого они снабжены высокотехнологичными радарами, предназначенными для одновременного отслеживания нескольких транспортных средств днём и ночью в любую погоду.

Британская газета отмечает, что испытания проводятся по заказу Южного командования США (Southcom), которое отвечает за реагирование на стихийные бедствия, разведывательные операции и сотрудничество в области безопасности в Карибском бассейне, а также Центральной и Южной Америке. Одна из его ключевых ролей — выявление и перехват наркотрафика в Соединённые Штаты. В течение многих лет Sierra Nevada Corporation снабжала Southcom лёгкими самолётами с датчиками стоимостью миллионы долларов. Они летали над Мексикой, Колумбией, Панамой и Карибским морем, но для них необходим обученный экипаж, а длительность миссии составляет только несколько часов. В феврале адмирал Южного командования Крейг Фаллер написал в докладе Сенату, что с помощью таких самолётов удалось успешно предотвратить только около 6% наркотрафика. Новые же воздушные шары — это дешёвый способ следить за множеством машин и кораблей в течение длительного времени, к тому же, они могут надолго зависнуть над нужным местом. Компания Raven Aerostar, которая предоставила шары для испытаний со своего завода в Южной Дакоте, рассказала The Guardian, что они могут находиться в воздухе почти целый месяц.

По документам FCC, воздушные шары несут маленькие, похожие на спутники устройства, которые оснащены сложными датчиками и средствами связи. Один из датчиков — радиолокатор с синтезированной апертурой, предназначенный для обнаружения любой движущейся машины или лодки на территории в 40 км под воздушным шаром. Благодаря современным технологиям связи шары могут поддерживать контакт друг с другом, обмениваться данными или передавать их диспетчерам на земле, включая видеоматериалы. Это даёт основание считать, что шары также несут системы сбора видеоданных, которые состоят из девяти камер и позволяют записывать панорамные изображения одновременно во всех частях города.

Как пишет издание, из документов FCC неясно, связаны ли испытания с текущими антинаркотическмими или антитеррористическими расследованиями. Также никто из задействованных организаций не сообщил, что сделают с собранными данными: уничтожат, будут хранить или передадут федеральным или региональным органам. Джей Стэнли, старший политический аналитик Американского союза гражданских свобод, заявил The Guardian, что его организация обеспокоена сбором информации и хотела бы знать, планирует ли правительство развёртывать подобные системы в США. «Мы не думаем, что американские города должны подвергаться глобальному наблюдению, при котором можно было бы отслеживать все транспортные средства, куда бы они ни направлялись, — поделился он своим мнением с газетой. — Мы не должны идти по пути, позволяющему использовать это в Соединенных Штатах, и нас тревожит тот факт, что эти испытания проводятся военными».