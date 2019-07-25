Das Erste: $5 млрд и не только — Facebook всё же заплатит за содеянное

04:21 СМИ назвали автомобили-лидеры по числу «тотальных» ДТП Стало известно, какие автомобили чаще всего становятся участниками ДТП вследствие которых не подлежат восстановлению. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на портал Speed Me.

04:01 В Рособрнадзоре рассказали, на что стоит обратить внимание при заключении договора с вузом Заместитель главы Рособрнадзора Наталия Наумова в интервью РИА Новости рассказала, на что абитуриенту стоит обратить особое внимание при заключении договора с вузом на платное обучение.

03:44 Детский лагерь «Холдоми» прекратит работу 25 июля Детский оздоровительный лагерь «Холдоми» в Хабаровском крае, где ранее произошёл крупный пожар, прекратит работу в четверг, 25 июля.

03:27 В Минтруде считают, что программа маткапитала должна быть бессрочной Первый заместитель главы Министерства труда России Алексей Вовченко в беседе с РИА Новости рассказал, что, по мнению специалистов ведомства, программа материнского капитала должна стать бессрочной.

03:07 Трамп наложил вето на законопроект об ограничении ВТС с Саудовской Аравией Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп наложил вето на законопроект, предполагающий ограничение военно-технического сотрудничества (ВТС) страны в том числе с Саудовской Аравией.

02:50 Тиль Швайгер пошутил над главой Минобороны ФРГ Немецкий актёр и продюсер Тиль Швайгер в своей социальной сети Instagram опубликовал пост, в котором высмеял нового министра обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр.

02:28 Трамп назвал проделанную Мюллером работу «ужасной» Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп прокомментировал выступление в конгрессе США бывшего спецпрокурора страны Роберта Мюллера, занимавшегося расследованием «российского вмешательства» в американские выборы.

02:05 Джонсон предложил своему младшему брату должность в новом кабмине Новый британский премьер-министр Борис Джонсон назначил своего младшего брата Джо Джонсона на пост замминистра по делам бизнеса, энергетики и индустриальной стратегии страны.

01:48 Хафтар не исключил скорого взятия Триполи Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар заявил, что его войска в скором времени поднимут «знамя победы» в центре Триполи.

01:35 Эрдоган провёл переговоры с премьером Малайзии Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провёл переговоры с премьер-министром Малайзии Махатхиром Мохамадом в Анкаре.

01:22 В Южной Корее заявили о запуске КНДР двух неопределённых снарядов В Комитете начальников штабов Южной Кореи уточнили, что КНДР произвела пуск двух снарядов неопределённой модели, информирует Yonhap.

01:15 В Италии назвали развал ДРСМД «плохой новостью» для Европы Заместитель председателя Европейского парламента Фабио Массимо Кастальдо в беседе с газетой «Известия» назвал развал Договора о ликвидации ракет меньшей и средней дальности (ДРСМД), заключённый между Россией и США, «плохой новостью» для Европы.

01:03 В Германии зафиксировали новый температурный рекорд Специалисты Метеорологической службы Германии сообщили о новом температурном рекорде — на западе страны температура воздуха поднялась до 40,5 °C.

00:49 СМИ сообщили о запуске КНДР снаряда неопределённой модели Северная Корея провела пуск снаряда неопределённой модели недалеко от города Вонсан, сообщает Yonhap со ссылкой на Комитет начальников штабов Южной Кореи.

00:32 Суд в Москве арестовал Навального на 30 суток Симоновский суд Москвы санкционировал административный арест блогера Алексея Навального на 30 суток, передаёт РИА Новости.

00:17 В Малайзии сообщили о желании ФБР получить чёрные ящики с борта MH17 Руководивший операцией Совета национальной безопасности Малайзии полковник Мохамад Сакри заявил, что сотрудники Федерального бюро расследований США просили коллег из Куала-Лумпура передать им чёрные ящики с разбившегося в 2014 году Boeing 777, следовавшего рейсом MH17.

00:09 Экс-главу Серпуховского района Шестуна поместят в больницу при СИЗО Экс-глава Серпуховского района Московской области Александр Шестун, о госпитализации которого сообщалось ранее, будет наблюдаться в больнице при СИЗО-2 УФСИН России по городу Москве.

23:56 Глава МИД Турции рассказал о состоянии белорусского дипломата Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что белорусский дипломат Александр Поганшев после нападения в Анкаре находится в удовлетворительном состоянии. Об этом информирует ТАСС.

23:53 Футболист «Ливерпуля» Клайн получил травму крестообразной связки Защитник «Ливерпуля» Натаниэль Клайн в матче с немецкой «Боруссией» из Дортмунда получил повреждение передней крестообразной связки колена.

23:43 СМИ: Роналду одобрил возможный переход Неймара в «Ювентус» Португальский нападающий итальянского «Ювентуса» Криштиану Роналду одобрил возможный трансфер бразильского форварда французского ПСЖ Неймара.

23:41 В офисе Зеленского объяснили решение уволить Кличко Заместитель главы офиса президента Украины Руслан Рябошапка призвал не политизировать решение об увольнении Виталия Кличко с поста главы Киевской городской государственной администрации.

23:29 СМИ: Двое детей погибли в результате ракетного обстрела Алеппо Двое детей погибли и ещё десять человек пострадали в результате ракетного обстрела Алеппо боевиками.

23:26 Ласицкене оценила атмосферу на ЧР по лёгкой атлетике в Чебоксарах Мария Ласицкене после своей победы в прыжках в высоту на чемпионате России по лёгкой атлетике оценила атмосферу на стадионе в Чебоксарах.

23:15 Власти Анкары прокомментировали ранение белорусского дипломата Губернатор провинции Анкара Васип Шахин заявил, что нападение на советника белорусского посольства в Турции, по предварительным данным, не было политически мотивированным. Об этом информирует Hürriyet.

23:12 СМИ: Футболист сборной России Нойштедтер перейдёт в «Истанбул» Защитник сборной России по футболу Роман Нойштедтер в ближайшее время подпишет контракт с турецким «Истанбулом».

22:59 Синоптики прокомментировали возможность снега в Москве в выходные Специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова прокомментировала РИА Новости возможность снега в Москве в выходные.

22:58 БАТЭ обыграл «Русенборг» в первом матче второго отборочного раунда ЛЧ Белорусский БАТЭ взял верх над норвежским «Русенборгом» в первом матче второго квалификационного раунда футбольной Лиги чемпионов.

22:57 Суд над экс-главврачом поликлиники в Тюмени пройдёт в закрытом режиме Процесс над бывшим главным врачом поликлиники имени Нигинского Александром Бухаровым в Тюмени пройдёт в закрытом режиме. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на Ленинский районный суд.

22:53 Количество выданных кредитных карт в Удмуртии выросло на 24% в апреле — июне Банки Удмуртии выдали почти на 24% больше кредитных карт в апреле — июне 2019 года, чем за аналогичный период 2018-го. Об этом сообщает интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на Национальное бюро кредитных историй.

22:53 В Петербурге проверили ход работ по подготовке крыш к зиме В Санкт-Петербурге проверили ход работ по подготовке крыш к зиме, сообщает «ПолитЭксперт».

22:51 В Турции начали расследование из-за ранения белорусского дипломата В Анкаре полиция организовала расследование по факту нападения на советника посольства Белоруссии в Турции. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на представителя Управления безопасности по столичному району Чанкая, где произошла стрельба.

22:47 Политолог оценил новые назначения в кабмине Великобритании Директор Центра европейской информации, доцент МГИМО МИД России Николай Топорнин рассказал RT о вероятном курсе нового правительства Великобритании, сформированного премьер-министром страны Борисом Джонсоном.

22:44 Шабанов в отсутствие Шубенкова победил на ЧР в беге на 110 м с барьерами Константин Шабанов стал чемпионом России по лёгкой атлетике в беге на 110 м с барьерами в Чебоксарах.

22:42 Медведчук заявил об отсутствии оснований для досрочных местных выборов Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил об отсутствии оснований для досрочных местных выборов на Украине.

22:41 Жители Удмуртии смогут понаблюдать за метеорным потоком Персеиды в августе В Удмуртии можно будет в августе понаблюдать за метеорным потоком Персеиды, передаёт интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на Ижевское астрономическое сообщество.

22:37 В ХМАО рассказали о перспективах строительства дублёров Тюменского тракта Губернатору Ханты-Мансийского автономного округа Наталье Комаровой рассказали о перспективах строительства дублёров Тюменского тракта, которые позволят заехать в Сургут альтернативными маршрутами и разгрузят движение. Эту тему затронули во время осмотра новой дороги, передаёт URA.RU.

22:33 Стартовала новая смена молодёжного форума «Я — гражданин Подмосковья» Под Волоколамском стартовала новая смена молодёжного форума «Я — гражданин Подмосковья», сообщает телеканал «360».

22:31 В МИД Белоруссии рассказали детали нападения на дипломата в Анкаре Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Белоруссии Анатолий Глаз заявил, что белорусский дипломат был ранен в Анкаре психически неуравновешенным мужчиной, когда вместе с ребёнком возвращался домой. Об этом информирует РИА Новости.

22:30 В Курганской области вынесли приговор по делу об истязании приёмных детей В Курганской области вынесли приговор в отношении пенсионерки из Щучанского района по делу об истязании приёмных детей, сообщает URA.RU со ссылкой на региональную прокуратуру.

22:24 Сен-Пьер готов возобновить карьеру в MMA только ради боя с Нурмагомедовым Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полусредней и средней весовых категориях канадец Жорж Сен-Пьер заявил, что готов возобновить карьеру в смешанных единоборствах только ради поединка с действующим обладателем титула организации в лёгком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым.

22:19 В МИД Белоруссии подтвердили ранение дипломата в Анкаре Министерство иностранных дел Белоруссии подтвердило, что белорусский дипломат получил огнестрельное ранение в Турции. Об этом информирует Sputnik Белоруссия со ссылкой на официального представителя белорусского внешнеполитического ведомства Анатолия Глаза.

22:15 В крепости Керчь обезвредили 759 взрывоопасных предметов с начала лета Пиротехники отряда центра по проведению спасательных операций особого риска «Лидер» обезвредили 759 взрывоопасных предметов на территории крепости Керчь с начала лета. Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Республике Крым.

22:13 В Британии назначили главу Минобороны Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назначил бывшего замглавы МВД Великобритании Бена Уоллеса министром обороны королевства.

22:09 В МЧС Татарстана рассказали о главных причинах гибели людей на воде Главный государственный инспектор Татарстана по маломерным судам Юрий Венедиктов рассказал об основных причинах гибели людей на воде.

22:07 На ремонт сельских домов культуры в Удмуртии выделили 28 млн рублей На ремонт сельских домов культуры в Удмуртии направили 28 млн рублей. Из них 22,47 млн составляют средства федерального бюджета, 5,27 млн — республиканского.

22:04 СМИ: В Анкаре неизвестный выстрелил в белорусского дипломата В Турции неизвестный выстрелил в советника-посланника посольства Белоруссии в Анкаре Александра Поганшева. Об этом информирует Hürriyet.

22:02 Скульптор рассказала о проекте памятника Башлачёву в Петербурге Скульптор и художник Мария Иванова-Очерет в беседе с «Невскими новостями» рассказала о проекте памятника музыканту Александру Башлачёву в Санкт-Петербурге.

22:00 Самсонова вышла в четвертьфинал турнира WTA в Палермо Россиянка Людмила Самсонова одержала победу над представительницей Словении Тамарой Зиданшек в матче второго круга на турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) категории International в итальянском Палермо.

21:59 Около 10 млн поездок совершено на новых маршрутах Мострансавто с начала года Около 10 млн поездок совершено на новых маршрутах Мострансавто с начала 2019 года, сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу ведомства.