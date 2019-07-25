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Das Erste: $5 млрд и не только — Facebook всё же заплатит за содеянное

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Facebook придётся «заплатить за содеянное», передаёт Das Erste. После сразу нескольких скандалов из-за нарушений защиты информации пользователей американская компания согласилась заплатить штраф в размере $5 млрд и выполнить целый ряд условий Федеральной комиссии по торговле США, отмечает немецкий телеканал.
Das Erste: $5 млрд и не только — Facebook всё же заплатит за содеянное
Reuters

Миллиардный штраф: американской компании Facebook всё же придётся «заплатить за содеянное», сообщает Das Erste.

После сразу нескольких скандалов из-за нарушений защиты информации пользователей Facebook согласилась выполнить требование Федеральной комиссии по торговле США и заплатить штраф в размере $5 млрд, поясняет немецкий телеканал.

Помимо выплаты огромного штрафа компания Марка Цукерберга также обязалась выполнить целый ряд условий, которые выдвинула Федеральная комиссия по торговле Соединённых Штатов, отмечает Das Erste.

В частности, в Facebook будет создан независимый комитет по вопросам охраны данных. В результате глава компании Марк Цукерберг, предположительно, «лишится всей полноты власти», уточняет телеканал.

Кроме того, подчёркивает Das Erste, в будущем Федеральная комиссия по торговле США уже сможет привлечь к ответственности самого основателя Facebook, если его компания вновь нарушит правила защиты информации пользователей.

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