Kronen Zeitung: Цукерберг признался, что Facebook не в состоянии бороться с «российским вмешательством»

У Facebook нет инструментов для борьбы с «российскими кампаниями по дезинформации», заявил Марк Цукерберг. Основатель социальной сети также подчеркнул, что его компания «защищается» как может, но в конечном счёте не Facebook, а именно правительство США должно «остановить Россию и оказать на неё давление», сообщает Kronen Zeitung.
У Facebook нет «инструментов» для борьбы с «российскими кампаниями по дезинформации» в интернете. В этом признался глава американской компании Марк Цукерберг в ходе конференции Aspen Ideas Festival в штате Колорадо, сообщает Kronen Zeitung.
«Мы как частная компания не располагаем инструментами, чтобы остановить российское правительство», — заявил глава Facebook.
Цукерберг также подчеркнул, что его компания «защищается» как может, но в конечном счёте не Facebook, а именно правительство США «имеет в своём распоряжении инструменты, чтобы оказать давление на Россию».
Кроме того, Марк Цукерберг раскритиковал администрацию главы Белого дома за то, что после президентских выборов 2016 года в США та не предприняла каких-либо ответных мер против «целенаправленного вмешательства», отмечает австрийское издание.
По словам главы Facebook, тем самым президент Соединённых Штатов Дональд Трамп послал миру неверный сигнал.
Поэтому, призвал Марк Цукерберг, американское правительство должно активнее бороться с кампаниями по дезинформации, которые другие государства якобы проводят в информационном пространстве.
С 2016 года, напоминает Kronen Zeitung, Российскую Федерацию обвиняют во вмешательстве в президентские выборы в США. Позднее компании Facebook и Twitter сообщили, что были не готовы к «российским попыткам оказать воздействие» на избирательный процесс в Соединённых Штатах.
Как подчёркивает издание, Россия по-прежнему отрицает, что каким-либо образом вмешалась в американские выборы.
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