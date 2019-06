CBS News: обилие жестокости в Facebook калечит психику модераторов

Модераторам Facebook приходится просматривать огромное количество сцен насилия, что приводит к развитию посттравматического стрессового расстройства, сообщает CBS News. Кроме того, отмечает гость студии, модераторы рискуют лишиться работы за малейшую ошибку, в то время как правила меняются почти каждый день.

Некоторым из тех, кто работает на Facebook по контракту, ставят диагноз: посттравматическое стрессовое расстройство. Это связано с тем, что они делают для компании. В своей статье для The Verge Кейси Ньютон описывает условия, в которых работают люди, просматривающие пользовательский контент. На самом худшем в Северной Америке пункте модерации Facebook некоторые даже говорят, что боятся за свою жизнь.



Кейси Ньютон сейчас с нами. Он редактор The Verge по делам Кремниевой долины. Кейси, в первую очередь должна сказать, что ваш репортаж… Я не могла от него оторваться!



КЕЙСИ НЬЮТОН, редактор The Verge: Спасибо!



Потому что вы так хорошо владеете темой! Вы побеседовали с тремя из этих бывших модераторов. Введите нас в курс дела: на что они жалуются в плане условий работы?



КЕЙСИ НЬЮТОН: Конечно! По-моему, здесь, скажем так, две проблемы. Во-первых, делать свою работу им приходится в ужасных условиях. Грязные уборные, гадкие предметы, которые попадаются тут и там по всему офису, сексуальные домогательства в офисе, беспокойство из-за угроз коллег…



А потом, когда они уходят с работы, поскольку она заключается в просмотре огромного количества сцен насилия и жестокости, эти образы преследуют их спустя месяцы и даже больше года после ухода. Одному из тех, с кем я говорил в Тампе, как и многим другим, поставили диагноз: посттравматическое стрессовое расстройство и сопутствующие заболевания.



Хм… Обычно посттравматическое стрессовое расстройство ассоциируется с зоной боевых действий. Как-то и не думаешь, что его можно заработать в офисе в Тампе, штат Флорида!



КЕЙСИ НЬЮТОН: Это правда! Но, знаете, если представить себе, каково это — просматривать сплошной поток контента… Это всё равно что телепортироваться с одного места преступления на другое, потом на третье… Думаю, со временем это накапливается…



В этой истории фигурирует не сам Facebook, а компания, с которой Facebook заключил контракт. Мне интересно, Facebook это вообще как-то комментирует?



КЕЙСИ НЬЮТОН: Они говорят, что со временем хотят улучшить ситуацию. Они вроде как доверяют своим партнёрам создание систем для поддержки работников, требуют от них соответствия определённым стандартам. У них есть планы на будущее, о которых я могу рассказать подробнее. Но реальность такова, что по крайней мере на некоторых из этих пунктов многим работникам приходится туго.



Я хочу показать для вас фрагмент снятого вами интервью с одним из бывших модераторов. Это пример того, что он видел. Но сначала я хочу предупредить наших зрителей: то, что вы сейчас увидите и услышите, может вас шокировать.



МУЖЧИНА: Это было видео на иностранном языке. Там были эти два подростка, они нашли на улице игуану. И один из них схватил игуану за хвост. И они начали бить игуану об землю. Было слышно, как игуана вопит.



По нему видно, что это не даёт ему покоя. Что это по-прежнему причиняет боль. Вы вообще говорили с экспертами в области психологии и психиатрии?



КЕЙСИ НЬЮТОН: Ну… Как я понял из исследований, такое может быть со всеми, кто подвержен так называемой викарной травме. С такими последствиями могут столкнуться и социальные работники. Определённо, от этого страдают и наши модераторы.



Когда вы говорите о контенте, который пропускают или не пропускают модераторы… Что они рассказывают вам о своей работе и о принятии подобных решений?



КЕЙСИ НЬЮТОН: Их работа — применять определённый набор требований. Требования эти открытые, можете прочитать их прямо сейчас, если хотите. Но, по их словам, настоящая проблема в том, что эти требования меняются почти каждый день. Так что контент, который завтра надо убрать, послезавтра пришлось бы оставить, а на следующий день снова убрать. Таким образом, им очень трудно добиться 98-процентной точности — такую планку им установил Facebook. Вас могут уволить с работы всего за несколько неправильных ответов в неделю.



А есть способы это измерить? Смотрят ли они на цифры, чтобы понять…



КЕЙСИ НЬЮТОН: Да, каждое решение, которое они принимают… Есть контролёры, которые приходят и проверяют выборку этих решений.



Ничего себе!



КЕЙСИ НЬЮТОН: И если контролёр с ними не согласен, у модератора могут неожиданно возникнуть проблемы.



Да ещё и критерии, как вы говорите, меняются день ото дня!



КЕЙСИ НЬЮТОН: Почти каждый день!



Ничего себе! Впечатляет.



Дата выхода в эфир 20 июня 2019 года.