Le Figaro: смелым инновациям Кремниевая долина отныне предпочитает подсчёт прибыли

Кремниевая долина, всегда считавшаяся мировым центром инноваций, отныне производит впечатление топтания на месте, пишет Le Figaro. Интернет-гиганты, бывшие когда-то рискованными стартапами, всё меньше мечтают об изменении мира и озабочены сегодня сохранением клиентской базы и многомиллиардных прибылей, отмечают авторы статьи. Тем временем модель, приведшую Кремниевую долину к успеху, сегодня перенимают и в других странах, сообщается в статье.

Кремниевая долина — прибрежная полоса длиной 80 км, протянувшаяся от Сан-Франциско до Сан-Хосе в Калифорнии, заселённая «величайшими в мире изобретателями», ВВП которой, как говорят, превосходит ВВП Чили, в легендарных «гаражах» которой родились транзисторы, микропроцессоры и персональные компьютеры, отныне «топчется на месте», пишет Le Figaro.

Инновации стали редкостью. Одно поколение сматрфонов сменяет другое без реального прогресса, в то время как масштабные проекты, вроде интернет-очков и беспилотных автомобилей, запаздывают на годы. Как замечают авторы статьи, последним заметным прорывом Кремниевой долины стало появление электросамокатов марок Lime и Bird, наводнивших мировые столицы. «Не совсем то будущее, которого мы ждали», — иронизируют на этот счёт журналисты.

В поисках объяснения этого феномена авторы публикации обращаются к определению понятия «инновация», которая по словам французского учёного Дидье Ру, представляет собой «новшество, нашедшее своё место на рынке» и показавшее себя полезным. Таким образом, настоящими инновациями для Кремниевой долины являются сегодня не серьёзные открытия и даже не электронные гаджеты, презентуемые на Международной выставке потребительской электроники в Лас-Вегасе, а поисковый механизм Google, приложение App Store компании Apple, микропроцессор Intel и лента новостей Facebook.

Казалось бы, «гиганты» Кремниевой долины, стоявшие у истоков серии инноваций 1970—2000 годов — учитывая, что пользователи их продукции исчисляются миллиардами, их биржевая стоимость выше, чем ВВП некоторых государств, а влияние сильнее, чем у некоторых правительств, — должны и дальше пытаться разрушать устоявшийся порядок, однако это не так. «Неугомонные подростки просто-напросто вошли в сознательный возраст», — поясняют журналисты издания. Теперь они сосредоточены на усовершенствовании собственной продукции и устранении «побочных эффектов».

«GAFA* вернула культуру риска на полки своих мифических гаражей», — замечает газета. Компании, стремившиеся изменить мир, отныне «зациклены» на клиентских базах и многомиллиардных прибылях. Если Twitter о чём-то объявляет, так это о том, что размер сообщений увеличился со 140 до 280 символов или о том, что компания начала борьбу против проявлений ненависти в сети. Для Google заявленная когда-то «победа над смертью» стала гораздо менее прибыльным проектом, чем продажа ключевых слов к алгоритмам поисковика. В сентябре прошлого года газета The New York Times подвела итог этому превращению заголовком: «From big to boring» («От крупных к скучным». — ИноТВ).

При этом, как отмечает издание, эти «Рокфеллеры от высоких технологий» почти не оставляют шансов новичкам на рынке, лишая их «кислорода», то есть средств к существованию, поскольку перспектива получения быстрой и регулярной прибыли от крупных компаний кажется инвесторам более привлекательной, чем вложения в новый стартап, занятый серьёзными разработками. К этому можно прибавить стремление GAFA к «захвату» всех талантливых специалистов, которых привлекают «баснословными» зарплатами. Как сообщала в 2018 году газета San Francisco Chronicle, в головном офисе Google средний годовой доход сотрудника составляет $200 тыс., а в Facebook — $240 тыс.

Кроме того, интернет-гиганты ведут политику поглощения потенциальных конкурентов, которая уже вызывает беспокойство американских антимонопольных служб. Так, за последнее десятилетие Facebook поглотил 69 компаний, в числе которых Instagram и WhatsApp. «Такого доминирования на рынке ещё не было», — признавался в прошлом году инвестор Питер Тиль, входящий в административный совет Facebook.

Проблему отсутствия гениальных изобретений в Кремниевой долине в последнее время резюмировал Илон Маск: «Большинство важных вещей в интернете уже создано. Разумеется, создание инноваций будет продолжаться, но крупные проблемы интернета решены», — заверил глава SpaceX в интервью изданию Daily Beast осенью прошлого года.

Тем не менее Кремниевая долина остаётся местом, где «молодая поросль» создаёт инновации в тени «колоссов». Так, залив Сан-Франциско отныне считается эпицентром мировых разработок в сфере биотехнологий — вплоть до того, что некоторые стали называть это место «Биотехнологической долиной». Здесь сосредоточено 550 стартапов, среди которых есть разработчики искусственной говядины, а также проект по восстановлению печени с помощью 3D-принтера. Здесь же располагается офис мирового лидера в области разработок искусственного интеллекта Nvidia, а также проекта Илона Маска Neuralink, задачей которого является подключение человеческого мозга к компьютеру.

Несмотря на обозначенные проблемы, позиции Кремниевой долины сегодня сильны как никогда. На этой территории сосредоточены более 60 самых влиятельных стартапов мира, а расположенные в ней университеты Стенфорд и Беркли привлекают лучших мировых специалистов в области инженерии и искусственного интеллекта.

Главным доказательством успеха выстроенной системы стала хорошая продаваемость этой модели, замечает газета. Новые «хабы высоких технологий», устроенные по принципу кремниевой долины, возникают не только в США, но и за рубежом, в первую очередь, в Китае, Южной Корее, Японии и Израиле. «Другими словами, Кремниевая долина всё ещё главная в мире, но уже не единственная», — отмечают авторы статьи.

Главную угрозу доминирующему положению интернет-гигентов Кремниевой долины сегодня представляют китайские приложения, на долю которых в 2019 году пришлась почти четверть выручки в App Store и Play Store. Как подчёркивают эксперты, успех китайских предприятий обусловлен в том числе полным копированием «рецептов» долины: крепкая связь между предприятиями, университетами и финансистами при поддержке государства, а также культ прогресса и готовность идти на риск. Кстати говоря, их развитию помогают и фонды самой Кремниевой долины, которые за последние пять лет на треть увеличили число инвестиций за пределы собственного региона — отныне две трети инвестиций идёт вовне.

* GAFA — обобщённое название компаний Google, Apple, Facebook, Amazon (прим. ИноТВ).