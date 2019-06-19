Sky News: новая валюта от Facebook угрожает стабильности мировых финансов

Новая цифровая валюта Libra, запускаемая Facebook, может стать серьёзным конкурентом традиционных банков, особенно в развивающихся странах, говорится в статье Sky News. При этом автор статьи Роланд Мантроп предупреждает, что новая неподконтрольная государству валюта может пошатнуть стабильность глобальной финансовой системы, не готовой к новизне.

Объявление Facebook о создании собственной цифровой валюты Libra действительно стало большим событием, считает корреспондент Sky News Роланд Мантроп. Однако дело не в том, что интернет-гигант назвал своё новое изобретение «криптовалютой», вызвав опасения, что она станет такой же неустойчивой и неэффективной, как биткоин, — на самом деле Libra не имеет с ним ничего общего.

Значение этого события также не имеет отношения к презентации Facebook,согласно которой единственная цель новой валюты — помочь 1,7 млрд людей, не имеющих доступа к банковским услугам, в частности, предоставить им возможность быстро и недорого отправлять деньги за рубеж. Если бы дело было в этом, достаточно было бы разрекламировать одно из уже существующих для этих нужд приложений, таких как Azimo, Transferwise и Revolut.

Все эти приложения, а также банки и прочие финансовые институты будут очень обеспокоены новостью о запуске Libra, считает Мантроп. Не потому, что Facebook изобрёл что-то новое, а потому, что эта компания имеет колоссальные масштабы.

Как пишет Мантроп, если Libra будет функционировать без сбоев, то у неё есть все шансы на успех в развивающихся странах, где недостаточно развит банковский сектор. Всего за один день Libra может стать крупнейшим розничным банком в мире.

Однако проект может и не добиться такого успеха — причиной тому является репутация Facebook, отмечает Мантроп. Сможет ли компания устоять от соблазна объединить свои финансовые и рекламные данные? Сможет ли она пресекать отмывание денег эффективнее, чем пресекала фейковые новости? Справедливо ли то, что Facebook так активно вторгается на один рынок, используя своё доминирование на другом?

Однако наибольшее беспокойство возникает по поводу стабильности мировой финансовой системы, пишет Мантроп: раньше все валюты контролировались государствами, а теперь Facebook запускает свою альтернативу. По мнению Мантропа, система глобального управления плохо готова к принятию подобной новизны.