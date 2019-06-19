Sky News: новая валюта от Facebook угрожает стабильности мировых финансов
Объявление Facebook о создании собственной цифровой валюты Libra действительно стало большим событием, считает корреспондент Sky News Роланд Мантроп. Однако дело не в том, что интернет-гигант назвал своё новое изобретение «криптовалютой», вызвав опасения, что она станет такой же неустойчивой и неэффективной, как биткоин, — на самом деле Libra не имеет с ним ничего общего.
Значение этого события также не имеет отношения к презентации Facebook,согласно которой единственная цель новой валюты — помочь 1,7 млрд людей, не имеющих доступа к банковским услугам, в частности, предоставить им возможность быстро и недорого отправлять деньги за рубеж. Если бы дело было в этом, достаточно было бы разрекламировать одно из уже существующих для этих нужд приложений, таких как Azimo, Transferwise и Revolut.
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