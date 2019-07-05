Times: Facebook примет меры против распространения постов о чудо-лекарствах

Facebook намерен изменить алгоритм отображения в новостных лентах пользователей сомнительных материалов о здоровье, пишет Times. Как поясняет издание, речь в первую очередь идёт о постах, продвигающих недоказанные способы лечения, а также нацеленных на продажу «чудодейственных средств». К этой мере в компании решили прибегнуть после публикации расследования, выявившего огромное количество недостоверной информации о здоровье в социальных сетях.

Fаcebook работает над ограничением распространения «сенсационных утверждений, касающихся здоровья», в качестве меры по борьбе с дезинформацией, пишет Times co ссылкой на недавнее заявление администрации социальной сети.

Как отмечает издание, сайты социальных сетей представляют собой «плодородную почву» для распространения «сомнительной» информации о здоровье — от аргументов противников вакцинации до рассказов о чудодейственных средствах.

В тот же день, когда было сделано заявление, расследование газеты Wall Street Journal выявило огромное число постов на Facebook и YouTube с продвижением недоказанной «альтернативной терапии» для лечения рака, которая — в случае, если пациент полагается только на неё, а не на предписания врачей — может нести в себе опасность.

Новая политика Facebook, как сообщается, призвана ограничить распространение такого рода материалов, поскольку «людям не нравятся сенсационные посты или спам, а вводящие в заблуждение материалы о здоровье в особенны пагубны для нашего сообщества». Суровые меры будут также применяться к постам, цель которых — продажа продуктов и услуг, основанных на несостоятельных утверждениях о здоровье, говорится в заявлении компании.

При этом Facebook намерен не удалять посты о здоровье, а изменить порядок их отображения в новостных лентах пользователей, чтобы их увидело меньше людей. Материалы, в которых содержатся определённые общеупотребимые выражения, указывающие на преувеличение, введение в заблуждение или попытку сбыта продуктов вроде таблеток для снижения веса или медикаментов, будут отображаться внизу ленты новостей. Как замечает газета, ту же технологию социальная сеть использует для ограничения влияния «кликбейтных» публикаций от издателей.

По словам издания, это уже не первая попытка Facebook повысить качество информации, касающейся здоровья, на своём сайте. Так же, как YouTube и Pinterest, Facebook установил обновления, нацеленные на ограничение распространения фейковых материалов от противников вакцин, популярность которых отчасти способствовала возвращению в США кори.