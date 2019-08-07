Fox: в век социальных сетей люди разучились дружить

Согласно новому исследованию, люди, родившиеся в конце 20 века, зачастую не имеют друзей, и причина тому — социальные сети, сообщает Fox News. Как отмечает журналист Майк Ганзельман, постоянное сравнение себя с другими в соцсетях приводит к одиночеству и депрессии.

Итак, миллениалы добавляют себе новых друзей во всех соцсетях, но, по-видимому, в реальном мире всё обстоит иначе.



В студии Майк Ганзельман. У него здесь по крайней мере два друга!



МАЙК ГАНЗЕЛЬМАН, радиоведущий: О, спасибо, ребята! Конечно! Послушайте, нынешняя технологическая эра сделала нас более связанными друг с другом, чем когда-либо. Однако она же делает нас и более одинокими, чем когда-либо. Особенно если вы относитесь к поколению миллениалов. Потому что, согласно новому исследованию, 25 процентов таких же миллениалов, как я… ну, нет у нас друзей!



30 процентов заявили, что у них нет лучшего друга. Это мне просто разбило сердце!



МАЙК ГАНЗЕЛЬМАН: Да, у нас никого нет! И, конечно же, одна из главных причин, как они установили, это социальные сети и выраженность… скажем так, болезни сравнения. Ну, вы меня понимаете, в интернете и в соцсетях вы видите, что всем живётся веселее, чем вам, их жизнь настолько лучше вашей, что вы всё больше впадаете в депрессию…



Вы видите только самое яркое, так? Люди ведь не выкладывают свои плохие моменты. Они выкладывают потрясающую волну, на которой они только что прокатились на Гавайях.



МАЙК ГАНЗЕЛЬМАН: Именно! Выкладывают только лучшие моменты. Ясно же, что в этом весь смысл соцсетей!



Да.



МАЙК ГАНЗЕЛЬМАН: Но, думаю, когда мы учились в старших классах, там, конечно же, над нами шутили, были разные группы друзей, все обсуждали друг друга за глаза… Как в «Дрянных девчонках», только в реальности. Ну, вы понимаете. Такое бывает. Но это всё равно интересный факт для миллениалов…



Что можно с этим поделать? Вот в чём вопрос.



МАЙК ГАНЗЕЛЬМАН: Во-первых, почаще вылезать из социальных сетей. Понятно? Прекратите этим заниматься, потому что вы чувствуете себя более замкнутым, чувствуете, что никто вас не понимает…



А ещё — выходите из дома.



МАЙК ГАНЗЕЛЬМАН: Да! Или как насчёт того, чтобы просто поговорить с людьми и понять, с чем вы в действительности имеете дело. Вот как сейчас! Вы, ребята, великолепны! Мне с вами весело! Я бы не знал этого, если бы постоянно сидел в телефоне! Так что просто живите своей жизнью! Ну же, люди! Давайте!



Хорошо общаться лицом к лицу.



МАЙК ГАНЗЕЛЬМАН: Вы же знаете, я это обожаю! Это замечательно!



Дата выхода в эфир 05 августа 2019 года.