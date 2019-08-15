Guardian: оставшись без телефона, 15-летняя девушка зашла в Twitter через холодильник

После того как мама в качестве наказания отобрала у 15-летней Дороти телефон, со своими многочисленными подписчиками в Twitter девушка выходила на связь с помощью игровых приставок, пишет The Guardian. Но когда бдительная родительница конфисковала и консоли, Дороти вышла в сеть с помощью «умного» холодильника.

15-летняя пользовательница Twitter, известная по нику Дороти (Dorothy) и ведущая фанатскую страничку певицы Арианы Гранде, столкнулась с непростой проблемой: родители конфисковали телефон. Однако, как сообщает The Guardian, девушка не растерялась и сумела связаться со своими многочисленными подписчиками с помощью «умных» гаджетов.

Как рассказала газете Дороти, которая не пожелала называть свою фамилию, мама отобрала у неё телефон за то, что девушка отвлеклась на него во время готовки и устроила пожар. «Она забрала всю мою технику, чтобы я была внимательнее. Я была в ужасе! Очень переживала, потому что умирала со скуки всё лето и Twitter помогал мне отвлечься», — призналась Дороти в переписке с The Guardian с чужого iPad, потому что её наказание до сих пор в силе.

Лишившись телефона и побоявшись потерять подписчиков, девушка опубликовала твит с помощью своей портативной приставки Nintendo DS. Это не ускользнуло от внимания бдительной мамы, которая поспешила конфисковать консоль. «Отныне этот аккаунт закрывается», — написала мама Дороти на её странице в Twitter.

«Мама забрала мой телефон и мой нинтендо, так что мне ничего не остаётся, кроме как использовать Wii U… Спасибо всем за вашу поддержку и любовь», — написала Дороти, найдя новый способ коммуникации с подписчиками.

Но, по всей видимости, оставшись теперь уже и без Wii U, девушка пошла на крайние меры и воспользовалась помощью… холодильника. Стоит признать, что холодильник LG Smart был из линейки «умных» девайсов, с выходом в интернет. «Не знаю, получится ли опубликовать этот твит. Что за фигня, я разговариваю со своим холодильником… Мама опять забрала все мои девайсы».

Издание отмечает, что пока компания LG никак не прокомментировала забавную ситуацию. Однако на сайте бренда указано, что у его «умных» холодильников есть функция связи с соцсетями.

Зато после того, как сообщения Дороти получили более 12 тыс. ретвитов, в дело вступил сам Twitter и на своей странице присоединился к всеобщим призывам с хэштегом #FreeDorothy — «освободите Дороти».

На вопрос о том, как долго ещё девушке предстоит выкручиваться с помощью подручных средств без телефона, она ничего не ответила. Но предупредила: «Я могу отвечать с запозданием. Сложно найти что-то, с чего можно зайти в Twitter».