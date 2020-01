NYTimes: в мире усилились антикитайские настроения, но виноват в этом не только коронавирус

На фоне стремительного распространения возникшего в КНР коронавируса выходцы из Китая по всему миру всё чаще сталкиваются с дискриминацией и ксенофобией — от отказа во въезде и обслуживании до оскорблений на улицах и в соцсетях. Как отмечает The New York Times, отчасти причиной этому служит встревоживший и Азию, и Запад подъём Поднебесной, на который уже накладываются страхи заражения.

В японских соцсетях стал набирать популярность хэштег #ChineseDon’tComeToJapan («Не приезжайте в Японию, китайцы»). Тысячи сингапурцев подписали петицию, призывающую власти запретить въезд в страну для граждан КНР. В Гонконге, Южной Корее и Вьетнаме местные магазины и рестораны повесили у входа знаки, указывающие на то, что гостям из Поднебесной там не рады. А одно из крупных региональных изданий во Франции прямо на передовице предупреждает о «жёлтом уровне опасности».



Как утверждает The New York Times, стремительное распространение нового коронавируса родом из КНР породило целую волну паники по всему миру, «а в некоторых случаях и откровенно антикитайские настроения». Конечно, Пекин пытается сдержать кризис, но Всемирная организация здравоохранения объявляет чрезвычайное положение, а американский Госдеп рекомендует воздерживаться от поездок в КНР. Страхи множатся и провоцируют ксенофобию, и, по мнению газеты, в некоторых случаях обеспокоенность людей выходит «далеко за пределы практических соображений».



Впрочем, не стоит винить во всём коронавирус. Издание напоминает, что экономический и военный подъём Поднебесной уже давно напрягает как его соседей в Азии, так и конкурентов на Западе. Поэтому коронавирус лишь сыграл на уже существующей «скрытой нетерпимости» по отношению к представителям материкового Китая. «В какой-то мере ксенофобия строится на более масштабной экономической и политической напряжённости и обеспокоенности по поводу КНР, которые переплетаются с появившимися недавно страхами заражения», — объясняет доцент Гавайского университета в Маноа и эксперт по азиатским странам Кристи Говелла.



Конечно, в одних случаях определённые меры в качестве реакции на вспышку коронавируса выглядят вполне обоснованными: самолёты отменяют рейсы в эпицентр распространения, Ухань, организаторы конференций просят китайские делегации не приезжать. Италия пока запретила все перелёты в Китай и из него, а Малайзия, Россия и Вьетнам временно приостановили выдачу виз жителям провинции Хубэй, где находится Ухань, или всего КНР в целом.



Но то же время жители Бангкока стараются не ходить в те же торговые центры, что и китайские туристы. Клиника пластической хирургии в Сеуле инструктирует своих сотрудников не записывать на приём пациентов из КНР, если они не могут доказать, что были в Южной Корее более 14 дней, которые считаются инкубационным периодом для коронавируса.



Японка Яэко Суенага, работающая в крайне популярном среди китайцев суши-ресторане в Токио, утверждает, что понимает, почему некоторые бизнесы отказываются обслуживать клиентов из Поднебесной. «Не думаю, что этот страх как-то связан с дискриминацией. Они действительно боятся, что кто-то может заразиться вирусом, от которого можно умереть», — поделилась Суенага.



The New York Times подчёркивает, что провести границу между рациональным страхом и откровенной дискриминацией далеко не всегда просто. Однако некоторые превентивные меры, по сути, ничем иным, как «расовой или этнической дискриминацией» и не назовёшь.



Один из ресторанов во Вьетнаме повесил на входе табличку: «Извините, мы не обслуживаем китайцев!» А расположенный неподалёку отель объявил, что из-за вируса не будет заселять постояльцев из КНР. Небольшая гонконгская сеть кафе написала на Facebook, что будет обслуживать только тех, кто говорит на английском или кантонском — не «манадрине», официальном диалекте материкового Китая.

По словам экспертов в области здравоохранения, можно понять, что движет людьми, предпринимающими подобные меры. «В каком-то смысле это естественная реакция — попытаться дистанцироваться от потенциального источника болезни, в особенности когда лекарства против этой болезни нет», — считает руководитель программы изучения системы здравоохранения в Азии из Центра исследований Азиатско-Тихоокеанского региона при Стэнфордском университете Карен Эгглстон.

И тем не менее некоторые заходят слишком далеко, настаивает The New York Times. Так, австралийская газета The Herald Sun написала статью с заголовком «Панда-мониум китайского вируса» и прикрепила к ней фото красной маски. Более 46 тыс. китайцев, проживающих в стране, подписались под петицией, называющей материал «неприемлемой расовой дискриминацией». В японском Twitter пользователи, уже давно выражавшие недовольство поведением китайских туристов, стали называть их «грязными» и «биотеррористами».

Разумеется, не обходится и без дезинформации. К примеру, ещё недавно один популярный южнокорейский YouTube-канал рассказывал, что коронавирус стал распространяться из-за утечки в китайской лаборатории, которая занимается разработкой биохимического оружия. В австралийских соцсетях активно репостили публикацию о том, что якобы продающиеся в Сиднее печенья с предсказаниями, рис и «китайский Red Bull» заражены вирусом.

Причём расизм затронул не только выходцев из Китая, но и многих других азиатов. Одна женщина из Вьетнама пожаловалась, что во Франции водитель проезжающей мимо машины крикнул ей: «Оставьте себе свой вирус, грязные китайцы! Вам не рады во Франции». А австралиец китайского происхождения Энди Мяо рассказал, как опасливо на него смотрят пассажиры в общественном транспорте, замечая, что на нём нет маски.

The New York Times напоминает, что с подобной реакцией китайцы и многие другие азиаты столкнулись в период распространения атипичной пневмонии в 2003 году. Однако сегодня за рубеж выезжает куда больше жителей КНР, чем тогда.



По словам политолога Коити Накано из Софийского университета в Токио, во многом дискриминационное отношение к китайцам транслирует сам Пекин, закрывший на карантин целый город с десятком миллионов человек внутри. И тем не менее есть и те, кто призвал любой ценой ксенофобии избегать. К примеру, одна из канадских школ выпустила официальное заявление: «Хотя источником вируса и была одна из провинций Китая, мы должны вести себя осторожно, чтобы не получилось так, что все считают, будто это китайский вирус». А губернатор Западной Суматры Ирван Праинто, несмотря на то что Индонезия не принимает рейсы из Ухани, а также несмотря на просьбы запретить въезд для всех китайских туристов, лично приехал встретить 174 человека из КНР.