Bild: из-за коронавируса медицинские маски в Германии стали дефицитным товаром

После регистрации первого случая заболевания коронавирусом в Германии полки с медицинскими масками в местных аптеках опустели, сообщает Bild. Теперь это дефицитный товар. Причём в основном их раскупают азиаты. Они берут сразу по 30—50 штук, рассказал немецкому изданию один из аптекарей.

В Мюнхене зарегистрирован первый подтверждённый случай заболевания коронавирусом, а в Берлине есть подозрение на заражение. Коронавирус добрался до Германии. От аптек поступают первые сообщения о дефиците медицинских масок.

ТОМАС ФОГЕЛЬ, аптекарь: Я заметил, что в последнюю неделю медицинские маски пользуются большим спросом. Примечательно то, что их в основном покупают азиаты, причём сразу по 30—50 штук.

Вчера вечером вблизи Мюнхена был зарегистрирован первый подтверждённый случай заболевания.

ТОМАС ФОГЕЛЬ: И особенно сегодня после появления коронавируса на озере Штарнбергер-Зе вблизи Мюнхена я отметил увеличение спроса.

У оптовиков маски пытаются дозаказать, но те тоже ссылаются на дефицит. При близком контакте угроза заражения самая высокая.

МАРТИН ХОХ, руководитель рабочей группы инфектологов: В случае продолжительного общения тет-а-тет риск заражения самый большой. То есть если вы ведёте долгую беседу. 15 минут — это порог, при котором вероятность заболевания самая высокая.

В остальном нужно чаще мыть руки и следить за возможными симптомами.

Дата выхода в эфир 30 января 2020 года.