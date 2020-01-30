Bild: из-за коронавируса медицинские маски в Германии стали дефицитным товаром

03:00
Халиев: для меня Макгрегор — удобный соперник
Российский боец смешанных единоборств Хусейн Халиев считает, что сумел бы победить бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Конора Макгрегора.
03:00
В Москве пройдёт выставка тюльпанов
В Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» с 15 февраля по 15 марта пройдёт крупнейшая выставка тюльпанов и других весенних растений.
03:00
Билетная система московского транспорта получила международную премию
Билетная система транспорта Москвы стала обладателем международной премии Transport Ticketing Global.
03:00
Россиянка, приехавшая из Пекина, рассказала о ситуации в Китае
Россиянка Анна Ян, несколько дней назад покинувшая Китай, рассказала о ситуации в стране в связи с распространением коронавируса.
03:00
Боец ACA Халиев рассказал, как относится к отсутствию допинг-контроля в российских промоушенах
Экс-чемпион Absolute Championship Akhmat (ACA) в лёгком весе Хусейн Халиев поделился мнение относительно отсутствия допинг-тестирования в российских промоушенах.
03:00
Вирусолог оценил закрытие границы с Китаем на Дальнем Востоке
Руководитель международного научно-образовательного центра биологической безопасности Роспотребнадзора в Дальневосточном федеральном округе Михаил Щелканов прокомментировал закрытие границы с Китаем на Дальнем Востоке.
03:00
В Ялте отметили 160-летие со дня рождения Чехова
В Ялте прошли торжественные мероприятия, приуроченные к 160-летию со дня рождения писателя Антона Павловича Чехова.
03:00
Адвокат заявил о неявке Порошенко на допрос в ГБР
Адвокат бывшего президента Украины Петра Порошенко Игорь Головань заявил, что его подзащитный не явится на допрос в Государственное бюро расследований Украины 31 января.
03:00
На тюменском вокзале ввели особый режим из-за ситуации с коронавирусом
На тюменском железнодорожном вокзале ввели особый режим из-за ситуации с коронавирусом.
03:00
Почётными гражданами Краснодара стали 12 ветеранов Великой Отечественной войны
Звание почётных граждан Краснодара получили 12 ветеранов Великой Отечественной войны. Их наградили городской медалью «За заслуги».
03:00
В Тверской области начали установку главного монумента мемориала Советскому солдату
В Тверской области начали устанавливать главный монумент мемориала Советскому солдату. 25-метровая бронзовая скульптура будет размещена на холме возле деревни Хорошево.
03:00
Живущая в Китае россиянка прокомментировала ситуацию вокруг распространения коронавируса
Живущая в Шанхае россиянка Инесса Тузовская прокомментировала ситуацию вокруг распространения коронавируса.
03:00
СКА в овертайме обыграл «Авангард»
В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) СКА одержал победу над «Авангардом».
03:00
Власти Подмосковья рассказали о работе по развитию пригородного сообщения
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв рассказал о работе по развитию пригородного сообщения.
03:00
В Петербурге завершился первый этап конкурса на создание памятника Чайковскому
В Санкт-Петербурге завершился первый тур конкурса на создание проекта памятника композитору Петру Ильичу Чайковскому, который планируют установить возле концертного зала Мариинского театра.
03:00
Дорожные службы Ленобласти перешли на усиленный режим работы
В Ленинградской области сообщили о переходе дорожных служб региона на усиленный режим работы в ожидании снегопада.
03:00
Эксперты Сбербанка провели цикл лекций в российских вузах
Первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин рассказал о лекциях по управлению финансами в цифровую эпоху, которые провели в российских вузах специалисты банка.
03:00
Глава Крыма призвал уволить чиновников из-за ситуации с блокадниками
Глава Крыма Сергей Аксёнов назвал издевательством и унижением «поздравление» керченских блокадников со стороны местных чиновников. Он также потребовал уволить всех участников данной акции.
03:00
В Псковской области приняли новую редакцию закона о тишине
Псковское областное собрание депутатов приняло обновлённую редакцию закона о тишине.
03:00
Синоптик предупредила о снегопаде и похолодании в Москве
Главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова предупредила об усилении снегопада и понижении температуры в столице.
03:00
МВД сообщило о задержании преступников, похитивших $2,6 млн из российских банков
В МВД России сообщили о задержании в Москве и Екатеринбурге членов преступной группы, укравшей из российских банков $2,6 млн.
03:00
Эксперт оценил вероятность повышения стоимости нефти до $183 за баррель
Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков прокомментировал прогноз Минэнерго США, согласно которому к 2050 году стоимость нефти может достигнуть $183 за баррель.
03:00
ОКР и Министерство спорта призвали руководство ВФЛА уйти в отставку
Олимпийский комитет России (ОКР) и Министерство спорта страны рекомендуют руководству Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) рассмотреть вопрос о сложении полномочий, включая всех членов президиума.
03:00
Театр «Кремлёвский балет» представит в феврале спектакли о любви
В феврале театр «Кремлёвский балет» покажет четыре постановки о любви на сцене Государственного Кремлёвского дворца.
03:00
США подтвердили случай передачи коронавируса от человека к человеку
Зафиксирован первый в США случай передачи от человека к человеку нового типа коронавируса. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на данные Центра по контролю и профилактике заболеваний.
03:00
ЦСКА обыграл «Химки» в матче Евролиги
В матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги московский ЦСКА одержал победу над подмосковными «Химками».
03:00
Фрегат «Адмирал Эссен» зашёл в порт Кипра для пополнения запасов
Фрегат «Адмирал Эссен» зашёл в кипрский порт Лимасол, заявил начальник отдела информационного обеспечения Черноморского флота Алексей Рулёв.
03:00
Онопко — о трансфере Смолова: в «Сельте» помнят русских футболистов
Бывший защитник сборной России Виктор Онопко оценил переход форварда Фёдора Смолова в испанскую «Сельту».
03:00
«Сельта» объявила переход Смолова
Испанская «Сельта» объявила о подписании российского форварда Фёдора Смолова.
03:00
В Самарской области увеличили количество природных памятников
В Самарской области увеличили количество охранных зон памятников природы регионального значения.
03:00
Мишустин прибыл в Казахстан
Премьер-министр России Михаил Мишустин прилетел в Алма-Ату, где 31 января примет участие в заседании Евразийского межправительственного совета (ЕМПС), а также выступит на форуме «Цифровое будущее глобальной экономики».
03:00
Источник: ЦСКА интересуется футболистом «Милана» Лаксальтом
Московский ЦСКА заинтересован в услугах уругвайского футболиста «Милана» Диего Лаксальта.
03:00
Суд отправил в СИЗО экс-полицейского Сергалиева по делу Голунова
Басманный суд Москвы арестовал до 29 марта бывшего полицейского Акбара Сергалиева, которого обвиняют в попытке фальсификации доказательств по делу журналиста Ивана Голунова.
03:00
Сёмин подтвердил уход Смолова в «Сельту»
Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин заявил, что форвард команды Фёдор Смолов в переходит в испанскую «Сельту».
03:00
Эксперт рассказал, как проверяют на коронавирус
Врач-терапевт, профессор РНИМУ имени Пирогова Александр Карабиненко рассказал, как проверяют на коронавирус.
03:00
Путин призвал увеличить премии лучшим муниципалитетам
Президент России Владимир Путин заявил о необходимости увеличить премиальные выплаты лучшим муниципалитетам. Об этом он сказал в ходе заседания Совета по развитию местного самоуправления.
03:00
В ЯНАО задержали подозреваемого в убийстве, совершённом в 1993 году
В Ямало-Ненецком автономном округе задержали подозреваемого в убийстве, совершённом в 1993 году.
03:00
В Краснодарском крае объявили экстренное предупреждение из-за ухудшения погоды
В Краснодарском крае объявили экстренное предупреждение на 30 и 31 января из-за ухудшения погоды.
03:00
СМИ: Смолов подписал контракт с испанским клубом
Испанская «Сельта» взяла у «Локомотива» в аренду с правом выкупа форварда сборной России Фёдора Смолова.
03:00
В АТОР заявили о возможном росте числа туристов из России в Хорватии
Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе заявила о возможном росте числа российских туристов в Хорватии.
03:00
Пассажирский самолёт благополучно вернулся в аэропорт Внуково
Пассажирский самолёт авиакомпании «ЮТэйр» успешно совершил посадку в московском аэропорту Внуково. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.
03:00
Правительство Севастополя одобрило законопроект о границах с Крымом
На заседании правительства Севастополя одобрили законопроект о границах с Крымом.
03:00
Оливер Стоун назвал США «силой зла»
Американский режиссёр Оливер Стоун в интервью ведущему RT и экс-президенту Эквадора Рафаэлю Корреа заявил, что Соединённые Штаты стали для простых людей «силой зла».
03:00
В Липецком драмтеатре прокомментировали сообщения о смерти Светланы Агеевой
Директор Липецкого драматического театра Галина Кулешова прокомментировала сообщения о смерти актрисы Светланы Агеевой.
03:00
Халиев: не удивлюсь, если UFC подпишет Анджелину Джоли
Российский боец смешанных единоборств Хусейн Халиев считает, что в Абсолютный бойцовский чемпионат подписывают наиболее известных бойцов, а не наиболее сильных.
03:00
Шоу «Танго страсти Астора Пьяццоллы» представят 16 февраля в Москве
Симфонический оркестр Concord Orchestra представит шоу «Танго страсти Астора Пьяццоллы» 16 февраля в Государственном Кремлёвском дворце в Москве.
03:00
В AliExpress прокомментировали сообщения о задержках в доставке из-за коронавируса
Представитель внешнего офиса AliExpress Россия прокомментировал сообщения о задержках в доставке из-за коронавируса.
03:00
Суд арестовал экс-полицейского Уметбаева по делу Голунова
Басманный суд Москвы арестовал бывшего оперуполномоченного Максима Уметбаева по делу о фальсификации доказательств против журналиста Ивана Голунова.
03:00
Халиев: Усман — тот же Хабиб, только потяжелее
Российский боец смешанных единоборств Хусейн Халиев поделился мнением о перспективах экс-чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух дивизионах Конора Макгрегора в полусреднем весе, а также сравнил обладателя пояса в этой весовой категории Камару Усмана с Хабибом Нурмагомедовым.
03:00
Источник: самолёт возвращается во Внуково из-за технических проблем
Пассажирский самолёт, вылетевший из Москвы в Ростов-на-Дону, возвращается в аэропорт Внуково в связи с техническими проблемами.