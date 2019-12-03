Bloomberg: «золотому веку» американской сланцевой нефти предсказали конец

«Золотой век» американской сланцевой революции близится к концу, пишет Bloomberg, основываясь на прогнозах ОПЕК и прочих игроков нефтяного рынка. Ожидается, что в 2020 году рост нефтедобычи в США резко замедлится, ввиду чего ОПЕК может увеличить объёмы собственной добычи чёрного золота.

На протяжении многих лет ОПЕК игнорировал подъём добычи американской сланцевой нефти и в результате пожалел об этом, пишет Bloomberg. Теперь же организация вновь идёт на риск, предполагая, что «золотой век» сланцевой революции в США уже позади.

Издание сообщает, что на предстоящем на этой неделе саммите ОПЕК будет обсуждаться вопрос о возможном увеличении текущих объёмов добычи нефти. Как пишет Bloomberg, такая возможность связана с тем, что в организации считают, что в следующем году рост нефтедобычи в США резко замедлится. Так считает не только ОПЕК, но и многочисленные нефтяные трейдеры, а также управленцы из нефтяной индустрии.

На бумаге ОПЕК держит рынок нефти под контролем, пишет Bloomberg. «Саудовская Аравия расчётливо поддерживает баланс на рынке», — считает сотрудник Mercuria Energy Group Ltd Марко Дунанд. При этом отмечается, что странам ОПЕК всё равно нужно внимательно относиться к конкуренции со стороны американской сланцевой нефти и прочих нефтедобывающих стран.

Впрочем, Bloomberg отмечает, что замедление роста не означает отсутствие роста: небольшие независимые американские сланцевые компании испытывают проблемы, однако крупные нефтяные игроки с большими бюджетами, такие как Exxon Mobil, вероятно, продолжат инвестировать в сланцевую отрасль. Согласно прогнозу трейдерской компании Vitol Group, в 2020 году рост американской нефтедобычи составит 700 тыс. баррелей в день, в то время как в 2019 году этот показатель составлял 1,1 млн баррелей в день.

Вполне возможно, что основной проблемой ОПЕК является не сланцевая нефть, а повышение нефтедобычи в других странах, таких как Бразилия и Норвегия, считает издание. Ожидается, что эти страны продолжат наращивать темпы добычи и в 2020 году.