Bloomberg: «золотому веку» американской сланцевой нефти предсказали конец

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CBS: ФБР призналось, что считает любые российские приложения «угрозой» CBS NEWS
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Hill: американские конгрессмены собираются принять резолюцию против участия России в G7 Hill
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Le Monde: Россия победила алкоголизм и может научить этому других Le Monde
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Der Spiegel: после слов Эрдогана о «смерти мозга» Макрона Париж вызвал турецкого посла на ковёр Der Spiegel
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France 24: генсек НАТО назвал Россию среди главных угроз альянсу France 24
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WP: с США «что-то очень сильно не в порядке» — американцы всё чаще умирают молодыми Washington Post
INFOX.SG
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Лукашенко пообещал повоевать за развитие экономических отношений с Сербией
Президент Беларуси Александр Лукашенко на переговорах с президентом Сербии Александром Вучичем заявил, что Минск и Белград ещё повоюют и посражаются за развитие экономических отношений.
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Стал известен состав сборной России по хоккею на Кубок Первого канала
Федерация хоккея России (ФХР) огласила заявку национальной команды на второй этап Еврохоккейтура — Кубок Первого канала.
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В Госдуме отреагировали на заявление Киева о Донбассе и руксите
Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик прокомментировал RT заявление главы МИД Украины Вадима Пристайко о намерении Киева привлечь НАТО к урегулированию конфликта в Донбассе.
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Биатлонистка Подчуфарова заняла четвёртое место в дебютной гонке за Словению
Бывшая российская биатлонистка Ольга Подчуфарова приняла участие в своей первой гонке в составе сборной Словении.
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Путин назвал долю оснащения ВМФ современным вооружением
Доля оснащения Военно-морского флота России современным оружием составляет 68%. Об этом во время совещания по военной тематике заявил российский лидер Владимир Путин.
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Лукашенко назвал себя ярым сторонником сохранения Евросоюза
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с сербским лидером Александром Вучичем назвал себя ярым сторонником сохранения Евросоюза.
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Столтенберг: точных сроков вступления Грузии и Украины в НАТО нет
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил об отсутствии точных сроков для возможного вступления Грузии и Украины в НАТО, а также о подтверждении альянсом этой перспективы.
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Путин высказался о важности развития в России паралимпийского движения
Президент России Владимир Путин на встрече с паралимпийцами в Российском международном олимпийском университете высказал мнение о важности развития в стране не только олимпийского, но и паралимпийского движения, а также массового спорта.
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Володин: Россия и Венгрия объединятся для защиты прав народов Украины
Спикер Госдумы России Вячеслав Володин рассказал о решении России и Венгрии объединить усилия для защиты прав представителей национальных меньшинств на Украине.
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В Харькове неизвестные прикрепили гранату к офису украинской партии
В Харькове неизвестные облили красной краской офис украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» и примотали скотчем к входной двери здания гранату.
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В Санкт-Петербурге открыли часы обратного отсчёта до старта Евро-2020
В Санкт-Петербурге состоялась церемония открытия часов обратного отсчёта до старта чемпионата Европы по футболу 2020 года.
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Рухани выразил готовность к налаживанию отношений с Саудовской Аравией
Президент Ирана Хасан Рухани заявил о готовности Тегерана к нормализации отношений с Саудовской Аравией.
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В Совфеде ответили на слова Порошенко о прямых поставках газа из России
Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков прокомментировал RT заявление бывшего президента Украины Петра Порошенко о том, что возможное возвращение Киева к прямым закупкам российского газа станет капитуляцией страны.
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СК проверяет данные о закрытии в Томске детсада из-за вспышки инфекции
Следователи начали проверку сообщений СМИ о закрытии в Томске детского сада из-за заражения 24 воспитанников норовирусной инфекцией. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка СК России.
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«Монако» и ПСЖ проведут два матча Лиги 1 за четыре дня
Пресс-служба футбольного клуба «Монако» объявила дату проведения перенесённого матча 15-го тура французской Лиги 1 с «Пари Сен-Жермен».
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Киев намерен привлечь НАТО к урегулированию в Донбассе для руксита
Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил о намерении Киева привлечь НАТО к урегулированию конфликта в Донбассе. По его мнению, так Украина сможет достичь руксита.
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В Госдуме поддержали идею исключения «площадки» из экзамена на права
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Вячеслав Лысаков прокомментировал RT планы ГИБДД исключить «площадку» из экзамена на права с октября 2020 года.
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Осень 2019 года в Москве стала третьей по теплоте в истории наблюдений
Осень 2019 года в Москве заняла третье место по теплоте в истории метеонаблюдений вслед за показателями 1938 и 1974 годов, заявила главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова.
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Чайка встретился с генпрокурором Саудовской Аравии в Эр-Рияде
Генеральный прокурор России Юрий Чайка встретился со своим саудовским коллегой Саудом ибн Абдуллой аль-Муаджибом аль-Шарифом в Эр-Рияде.
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В ЕК прокомментировали планы США ввести пошлины в отношении Франции
Представитель Европейской комиссии Даниэль Росарио прокомментировал намерение Соединённых Штатов ввести пошлины на товары из Франции на сумму $2,4 млрд.
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Врач «Уфы» рассказал о травме Евсеева
Врач футбольного клуба «Уфа» Ильшат Жданов прокомментировал травму главного тренера команды Вадима Евсеева.
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«Уфа» хочет перенести матч РПЛ с «Ахматом» из-за травмы Евсеева
Футбольный клуб «Уфа» заявил о желании перенести матч 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Ахматом».
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Госдума приняла закон об электронных трудовых книжках
Госдума приняла закон о введении с 2020 года в России электронных трудовых книжек.
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В результате ДТП с автобусом под Воронежем пострадали 17 человек
В результате опрокидывания автобуса в Богучарском районе Воронежской области пострадали 17 человек. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах региона.
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Месси обошёл ван Дейка на семь очков в голосовании за «Золотой мяч»
Французское футбольное издание France Football опубликовало подробные итоги голосования за престижную награду «Золотой мяч».
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Порошенко назвал капитуляцией возврат прямых поставок газа из России
Бывший президент Украины Пётр Порошенко заявил, что возможное возвращение Киева к прямым закупкам российского газа станет капитуляцией страны.
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Обвиняемый в убийстве девушек в Петрозаводске получил пожизненный срок
Верховный суд Республики Карелия приговорил к пожизненному тюремному заключению жителя Петрозаводска Антона Ипатова, обвиняемого в убийстве двух девушек и нанесении тяжкого вреда здоровью ещё двум лицам.
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В НБУ пожаловались на преследования
Заместитель главы Национального банка Украины Екатерина Рожкова заявила, что работников регулятора систематически преследуют.
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В десяти регионах ЦФО объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности
В десяти регионах ЦФО объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности во вторник, 3 декабря, в связи с образованием гололедицы. Об этом сообщает Гидрометцентр России.
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Головин прокомментировал свои удаления в нынешнем сезоне
Полузащитник клуба французской Лиги 1 «Монако» и сборной России по футболу Александр Головин прокомментировал свои удаления с поля в матчах текущего сезона.
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Столтенберг заявил о готовности НАТО отвечать на военные угрозы Китая
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о готовности альянса отвечать на военные угрозы со стороны Китая, назвав это принципиально новой задачей.
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В Смоленской области нашли мёртвым пропавшего шестилетнего мальчика
В Вязьме в ходе поисковой операции обнаружили в пруду подо льдом тело шестилетнего мальчика, пропавшего вечером 2 декабря. Следственный комитет по Смоленской области возбудил уголовное дело об убийстве.
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Трамп заявил о взятии нефти Сирии под контроль США
Американский лидер Дональд Трамп заявил, что войска США взяли под свой контроль месторождения сирийской нефти и будут делать с ней всё, что пожелают.
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Чемпион ОИ по боксу Чахкиев отказался драться с Емельяненко по правилам MMA
Олимпийский чемпион по боксу Рахим Чахкиев отказался драться с бойцом MMA Александром Емельяненко по правилам смешанных единоборств.
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В Кремле отреагировали на претензии ФБР к российским приложениям
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о том, что Федеральное бюро расследований (ФБР) США считает потенциальной угрозой безопасности приложения, выпущенные в России.
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Туктамышева пошутила по поводу своего четверного прыжка
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева с юмором прокомментировала исполнение четверного тулупа.
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Генконсульство подтвердило данные об убийстве россиянки в Испании
В генеральном консульстве России подтвердили факт убийства россиянки 1978 года рождения в Барселоне. Как сообщает РИА Новости, по подозрению в совершении преступления задержан её возлюбленный — 44-летний гражданин Испании.
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Эксперт оценила возможное исключение «площадки» из экзамена на права
Председатель правления Национального союза ассоциаций автошкол Елена Зайцева прокомментировала RT планы ГИБДД исключить «площадку» из экзамена на права с октября 2020 года.
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Роскомнадзор назвал число заблокированных по требованию суда сайтов
Заместитель главы Роскомнадзора Вадим Субботин рассказал, сколько к настоящему моменту было заблокировано сайтов по требованиям Мосгорсуда.
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В Госдуму внесли поправки в закон о гражданстве
Правительство внесло в Госдуму проект закона, исключающий нетрудоспособность из числа условий для получения гражданства России в упрощённом порядке, следует из базы данных нижней палаты парламента.
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Фазель заявил о невозможности переноса взрослого и молодёжного ЧМ по хоккею из России
Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель заявил, что невозможно перенести предстоящие взрослый и молодёжный чемпионаты мира 2023 года из России, несмотря на возможные санкции Всемирного антидопингового агентства (WADA).
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Землетрясение магнитудой 6,1 зафиксировано у берегов Чили
Землетрясение магнитудой 6,1 зафиксировано у побережья Чили, передаёт Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
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Герою публикаций RT девятилетнему Роману Больцу из Астрахани дали инвалидность
Комиссия Федерального бюро медико-социальной экспертизы признала героя материалов RT девятилетнего Романа Больца из Астрахани инвалидом. Об этом сообщила RT мать мальчика Наталья Шелухина.
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Умяров признан лучшим дебютантом года в РПЛ
Полузащитник московского «Спартака» Наиль Умяров признан лучшим дебютантом года в Российской премьер-лиге (РПЛ).
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Колобков прокомментировал задержания болельщиков в Санкт-Петербурге
Министр спорта России Павел Колобков прокомментировал задержания болельщиков, произошедшие перед матчем 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Зенит» — «Спартак».
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Трамп оценил заявление Макрона о «смерти мозга» НАТО
Президент США Дональд Трамп раскритиковал слова французского лидера Эммануэля Макрона о «смерти мозга» НАТО, заявив, что Франция нуждается в альянсе, «как никто другой».
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Президент Финляндии принял отставку премьера страны
Президент Финляндии Саули Ниинистё принял отставку премьер-министра страны Антти Ринне.
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СМИ: WADA считает, что Родченков не вносил изменений в базу московской лаборатории
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) считает, что бывший руководитель московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков после своего отъезда из России не вносил изменений в базу данных.
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Путин провёл телефонный разговор с новым главой Еврокомиссии
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что российский лидер Владимир Путин провёл телефонный разговор с новым главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.
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Россия и Турция возобновили совместное патрулирование в Сирии
Россия и Турция возобновили совместное патрулирование в Сирии после инцидента с бронеавтомобилем военной полиции. Об этом сообщает Министерство обороны России.