WSJ: Россия сопротивляется до последнего, чтобы не снижать добычу нефти

Россия и Саудовская Аравия спорят по поводу того, какую стратегию выбрать в ситуации, когда из-за коронавируса сильно упал спрос на нефть, пишет The Wall Street Journal. Саудовцы выступают за то, чтобы сократить производство и тем самым снизить разрыв между спросом и предложением. Москва же настаивает, что нужно сохранить существующие квоты и в следующем квартале.

Россия не согласна с предложением Саудовской Аравии, которая призывает ОПЕК и союзные с ним страны сильно сократить добычу нефти, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на осведомлённые источники. Причиной споров стал тот факт, что из-за вспышки коронавируса в мире падает спрос на нефть.



Автор статьи называет Саудовскую Аравию фактическим лидером ОПЕК, который оказывает давление на Россию и других членов картеля, чтобы сократить общий объём добычи на 1,2 млн баррелей в день. Россия же предлагает для встречи в Вене оставить нынешние квоты и на второй квартал этого года. 23 странам — участницам встречи нужно достигнуть консенсуса по данному вопросу.



Как отмечают эксперты, из-за коронавируса в первой половине 2020 года спрос на нефть упадёт на 2,1 млн баррелей в день. И сокращение квот в ОПЕК «поможет нормализовать соотношение спроса на нефть и запасов, но не сможет предотвратить уже начавшееся накопление нефтяных запасов», приводит издание комментарий специалиста.



Даже дополнительное сокращение добычи на 1 млн баррелей в день — это меньше, чем ожидаемое сокращение спроса. Так что высказывается предположение, что вся группа ОПЕК+ могла бы уменьшить производство на 1,5 млн баррелей в день.



Но несмотря на агрессивную кампанию по лоббированию со стороны Саудовской Аравии, Россия уже несколько недель не соглашается на это предложение. «Мы ожидаем, что соглашение будет достигнуто в последний момент и Саудовской Аравии придётся пойти на большую уступку, а России, если и придётся, то на маленькую», — приводит издание комментарий осведомлённого источника.



В качестве компромиссного варианта Саудовская Аравия рассматривает сценарий, при котором она возьмёт на себя большую часть сокращения добычи, возможно, разделив это бремя с Кувейтом и ОАЭ. «Саудовцы находятся в состоянии «чего бы это ни стоило», а русские, как всегда, упёртые», — приводит журналист комментарий эксперта.



С начала года цены на нефть уже упали более чем на 20%. Саудовской Аравии нужно, чтобы цены на нефть были хотя бы на $10 выше, чем сейчас, чтобы покрыть свои государственные расходы, а Путин говорил, что России хватает и цены в $52 за баррель.



«Я думаю, что русские будут сопротивляться до последнего момента, чтобы не снижать добычу», — приводит издание слова нефтяного министра Ирана. Но автор статьи считает, что Москва всё же пойдёт на уступки, ведь ей нужны высокие цены, чтобы финансировать свои военные операции за рубежом.



Тем временем Саудовская Аравия опасается, что коронавирус перекинется на крупные центры, где потребляют нефть: в Западную Европу и в США, и спрос ещё больше упадёт. И первые заболевшие там уже есть, отмечает The Wall Street Journal.