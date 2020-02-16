Bloomberg: Россия не сможет — в Минэнерго США поделились взглядом на будущее «Северного потока — 2»

Министр энергетики США Дэн Бруйетт заявил, что Россия «не сможет» закончить «Северный поток — 2», так как в результате введения американских санкций у неё для этого нет необходимых технологий, пишет Bloomberg. Кроме того, министр напомнил, что Вашингтон сильно беспокоит то обстоятельство, что Европа сильно зависит от Москвы в плане энергетики, но предложил в качестве альтернативы американское топливо.

Высокопоставленный чиновник в области энергетики в администрации Дональда Трампа уверен, что Россия не сможет завершить прокладку «Северного потока — 2» в Балтийском море, напомнив о том, что США по-прежнему выступают против этого проекта, пишет Bloomberg.



На вопрос о том, что он думает о попытках России обойти американские санкций и завершить газопровод самостоятельно, министр энергетики США Дэн Бруйетт ответил, что «они не смогут»* этого сделать.



«Они задержаться очень надолго, потому что у России нет технологий, — заявил Бруйетт в интервью на Мюнхенской конференции по безопасности. — Если они их разработают, то посмотрим, что они будут делать. Но я не думаю, что это так же легко, как сказать «ну мы почти закончили, нам осталось только его добить».



«Северный поток — 2», обладающий пропускной способностью в 55 млрд кубометров газа в год, оказался в эпицентре геополитической напряжённости между Европой и США. Кроме того, ранее Трамп обвинил Германию в том, что она платит России «миллиарды» за газ, одновременно пользуясь защитой США.



В декабре американские санкции вынудили швейцарского подрядчика Allseas Group SA, который занимался прокладкой подводных труб, прекратить работу, что нанесло проекту большой ущерб. При этом США неоднократно заявляли, что Европа должна сократить степень своей зависимости от российского газа и вместо него покупать американское топливо.



«Американцев беспокоит то, что в частности Германия, но также и другие страны Европы так сильно полагаются на русских», — отметил министр, добавив, что он не в курсе, планируется ли ввести против Москвы новые санкции в том случае, если она бросит вызов США.



Тем не менее несмотря на заявления Бруйетта, есть намёки на то, что «Газпром» пытается всё же завершить свой проект. В прошлое воскресенье российское трубоукладочное судно «Академик Черский» покинуло порт Находка на тихоокеанском побережье. При этом в прошлом году министр энергетики России Александр Новак не исключил, что Москва воспользуется этим кораблём, чтобы завершить работы в датских водах.



Хотя «Газпром» и заявил, что ищет способы закончить «Северный поток — 2», он ничего не сообщил о том, где он собирается найти судно для этих целей. Один из спонсоров газопровода австрийская газовая и нефтяная кампания OMG AG считает, что Россия доведёт дело до конца.



«Если спросите меня, то решение они найдут», — заявил по этому поводу генеральный директор OMV Райнер Зееле.



США ввели санкции буквально за несколько недель до окончания проекта, когда газопровод был уже завершён на 94%. «Газпрому» осталось проложить лишь небольшой участок «Северного потока — 2» в датских водах. До остановки работ предполагалось, что строительство закончится к концу 2019 года.



* Комментарий ИноТВ: В «Газпроме» прокомментировали заявление главы Минэнерго США Дэна Бруйетта о том, что России не удастся самостоятельно завершить строительство газопровода «Северный поток — 2». «Никогда не говори никогда», — заявил официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов.